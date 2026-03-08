મંદી વચ્ચે ગુજરાતને મોટો ઝટકો! Tata Motors સાણંદ પ્લાન્ટમાં 50 ટકા ઉત્પાદન ઘટાડશે, આ છે કારણ
Tata Motors Plans 50% Production Cut at Sanand Plant : ટાટા મોટર્સના સાણંદ સ્થિત પ્લાન્ટથી મોટી ખબર આવી છે, આ ખબર ગુજરાતના ઉદ્યોગ અને રોજગારી પર મોટી અસર કરશે. માંગમાં ઘટાડો થતા ટાટા મોટર્સ જલ્દી જ ઉત્પાદન પર 50 ટકા કાપ મૂકવાનું આયોજન કરી રહ્યું છે
Sanand News : એક તરફ ગુજરાતના સાણંદમાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટથી નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે, તો બીજી તરફ, ચિંતાજનક અહેવાલ આવ્યા છે. ટાટા મોટર્સે ગુજરાતના સાણંદ પ્લાન્ટમાં વાહનોનું ઉત્પાદન 50 ટકા ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટાટા મોટરની આ જાહેરાતથી ગુજરાતમાં રોજગારી પર મોટી અસર પડશે.
ઉત્પાદનમાં 50 ટકા કાપ મૂકશે કંપની
એક તરફ વિશ્વભરમાં મંદીના વાદળો છવાયા છે, તો બીજી તરફ ઈરાન-ઈઝરાયેલ-અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે. અનેક રોકાણકારો અને ઉદ્યોગોને તેની મોટી અસર વર્તાઈ છે. આવામાં ગુજરાતને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, માર્કેટમાં પુરવઠો અને માંગની સ્થિતિ પલટાઈ ગઈ છે. જેને કારણે ટાટા મોર્ટસે મોટો નિર્ણય કર્યો છે. કંપની સાણંદ સ્થિત પ્લાન્ટમાં ઉત્પાદનમાં અડધોઅડધ એટલે કે 50 ટકા કાપ મૂકવાની યોજના બનાવી રહી છે.
માહિતી
- ફેસિલિટી : સાણંદ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ
- પ્રોડક્શનમાં કાપ : 50 ટકા
- ડિવિઝન જેના પર અસર : પેસેન્જર વ્હીકલ (PV)
- લોકેશન : ગુજરાત
શા માટે લેવાયો આ નિર્ણય
એક એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે ભારે મંદી આવી છે. જેની અસર સપ્લાય અને ચેઈન પર પડી રહી છે. સાથે જ બજારની માંગમાં પણ મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. તેથી ટાટા મોટર્સ પોતાની સાણંદ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીમાં પ્રોડક્શન કેપેસિટીમાં ઘટાડો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. ઓટોમોટિવ મેન્યુફેક્ચરરના પેસેન્જર વ્હીકલ ડિવીઝનથી ગુજરાત બેઝ્ડ ફેસિલિટીમાં ઉત્પાદનમાં 50 ટકા ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.
આ પ્રોડક્શનમાં ઘટાડાથી ગુજરાત બેઝ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં પેસેન્જર વ્હીકલ ડિસીઝનના ઓપરેશન પર અસર પડશે. જે ઓટોમોટિવ મેન્યુફેક્ચરર માટે મોટું ઓપરેશન એડજસ્ટમેન્ટ બનશે. આ કંપનીની એક ખાસ પ્રોડક્શન લોકેશન પર મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી માટેનો મોટો ઓપરેશનલ બદલાવ બની રહેશે.
સાણંદ પ્લાન્ટ ટાટા મોટર્સના પેસેન્જર વ્હીકલ ઓપરેશન માટે એક જરૂરી મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ તરીકે કાર્યરત છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, પ્રોડક્શન એડજસ્ટમેન્ટ આ જગ્યા પર કંપનીની મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટ્રેટેજી પર અસર કરવાનું જરૂરી ઓપરેશનલ નિર્ણય તરફ સંકેત આપે છે.
આ ડેવલપમેન્ટ ઓટોમોટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ દ્વારા એક સ્ટ્રેટેજિક ઓપરેશનલ એડજસ્ટમેન્ટના ભાગરૂપે થયું છે, જોકે, ઉપલબ્ધ રિપોર્ટમાં પ્રોડક્શનમાં ઘટાડો અને ખાસ કારણો વિશે હજી માહિતી સામે આવી નથી.
