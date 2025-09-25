Prev
Next

નવસારીમાં ટેટૂ આર્ટિસ્ટની કાળી કરતૂત: લગ્નની લાલચે યુવતીને પીંખનાર ભાજપી કાર્યકરની ધરપકડ

Tattoo Artist's Black Work In Navsari: નવસારીમાં યુવતીને લગ્નની લાલચે પીંખનાર ભાજપી કાર્યકર ટેટૂ આર્ટિસ્ટ પોલીસ સમક્ષ થયો હાજર. આરોપી ટેટૂ આર્ટિસ્ટ જય સોનીએ યુવતીને ગર્ભવતી બનાવ્યા બાદ ધમકાવી ગર્ભપાત પણ કરાવ્યો હતો. વર્તમાન પત્નીને છૂટાછેડા આપી યુવતી સાથે લગ્નની લાલચે દુષ્કર્મ કરનાર આરોપીના માતા પિતાએ પણ પીડિતાનું અપમાન કરી, ધમકાવી હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 25, 2025, 12:05 PM IST

Trending Photos

નવસારીમાં ટેટૂ આર્ટિસ્ટની કાળી કરતૂત: લગ્નની લાલચે યુવતીને પીંખનાર ભાજપી કાર્યકરની ધરપકડ

Tattoo Artist's Black Work In Navsari: લગ્નની લાલચ આપીને યુવતી પર દુષ્કર્મ ગુજારવાના અને તેને ગર્ભવતી બનાવીને ગર્ભપાત કરાવવાના ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા ભાજપના કાર્યકર અને ટેટૂ આર્ટિસ્ટ જય સોનીની આખરે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. લાંબા સમયથી ભૂગર્ભમાં રહેલા આરોપીએ હાઈકોર્ટમાંથી દાદ ન મળતા જામીન અરજી પાછી ખેંચીને પોલીસ સમક્ષ હાજર થવું પડ્યું હતું. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
આરોપી ટેટૂ આર્ટિસ્ટ જય સોની પર આક્ષેપ છે કે તેણે એક યુવતીને તેની વર્તમાન પત્નીને છૂટાછેડા આપીને લગ્ન કરવાની લાલચ આપીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ સંબંધ દરમિયાન યુવતી ગર્ભવતી બની હતી, ત્યારે આરોપીએ તેને ધમકાવીને ગર્ભપાત પણ કરાવ્યો હતો. આ દુષ્કર્મમાં આરોપીના માતા-પિતાએ પણ પીડિતાનું અપમાન કરી અને તેને ધમકાવી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

સાત મહિના અગાઉ નોંધાઈ હતી ફરિયાદ
પીડિતાએ આ સમગ્ર મુદ્દે લગભગ સાત મહિના અગાઉ નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી જય સોની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદના આધારે નવસારી ટાઉન પોલીસે ટેટૂ આર્ટિસ્ટ જય સોની વિરુદ્ધ એટ્રોસિટી અને દુષ્કર્મની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. ફરિયાદ નોંધાતાની સાથે જ આરોપી ટેટૂ આર્ટિસ્ટ જય સોની ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયો હતો.

કોર્ટમાં જામીન અરજી રદ થતાં હાઈકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા
પોલીસ કાર્યવાહીથી બચવા માટે ટેટૂ આર્ટિસ્ટ જય સોનીએ સૌપ્રથમ નવસારી ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે તેની અરજી રદ કરી દીધી હતી.

નવસારી કોર્ટમાંથી જામીન ન મળતા આરોપીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ફરિયાદ રદ્દ કરવા માટેની અરજી સાથે આગોતરા જામીન અરજી પણ દાખલ કરી હતી. જોકે, હાઈકોર્ટમાં પણ તેને કોઈ દાદ મળે તેમ ન જણાતા આ નરાધમ ટેટૂ આર્ટિસ્ટ જય સોનીએ પોતાની જામીન અરજી પાછી ખેંચી લીધી હતી અને આખરે પોલીસ સમક્ષ હાજર થવું પડ્યું હતું.

આરોપી ભાજપનો સોશિયલ મીડિયા કન્વીનર
પોલીસે હાજર થયેલા આરોપી ટેટૂ આર્ટિસ્ટ અને ભાજપના  સોશ્યલ મીડિયા કન્વીનર જય સોનીની સત્તાવાર રીતે ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીસે હવે આ સમગ્ર મામલે કાયદેસરની વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે ચકચાર જગાવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
gujaratsuratTattoo artist'sblack deedNavsari newsBJP workerBJP worker arrestedmolesting girlmarriage

Trending news