મહેસાણાની એક સ્કૂલમાં શિક્ષકે 4-5 વિદ્યાર્થીઓને લાકડીથી ફટકાર્યા, પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો મામલો
મહેસાણાની ઉત્કર્ષ વિદ્યાલય વિવાદમાં આવી છે. આ સ્કૂલના એક શિક્ષકે ચાર-પાંચ વિદ્યાર્થીઓને ઢોર માર માર્યો છે. ત્યારે શાળામાં બાળકો પર હાથ ઉઠાવતા વાલીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
Mahesana News: મહેસાણામાં ફરી એકવાર શાળામાં શારીરિક સજાની ઘટના સામે આવી છે. મોટી દાઉ પાસે આવેલી ઉત્કર્ષ વિદ્યાલયમાં ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ મસ્તી કરતા હતા તો શિક્ષક એટલા ગુસ્સે ભરાયા કે ચાર-પાંચ વિદ્યાર્થીઓને લાકડીથી ફટકાર્યા. વિદ્યાર્થીઓને ઈજા પહોંચતા એક વિદ્યાર્થીના પિતાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. સરકારના નિયમો છતાં આવી ઘટનાઓ કેમ બની રહી છે?...જુઓ આ ખાસ અહેવાલ....
સરકાર સ્પષ્ટ કહી ચૂકી છે, કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને શારીરિક શિક્ષા નહીં...પણ મહેસાણા નજીકની એક ખાનગી શાળામાં આ નિયમને ખુલ્લેઆમ નેવે મૂકવામાં આવ્યો છે, જ્યાં એક શિક્ષકે પોતાના ગુસ્સાનો કહેર નાનકડા વિદ્યાર્થીઓ પર વરસાવ્યો છે....
મોટી દાઉ પાસે આવેલી ઉત્કર્ષ વિદ્યાલયમાં ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ મસ્તી કરી રહ્યા હતા..પણ શિક્ષક નીલ પટેલ એટલા રોષે ભરાયા કે તેમણે લાકડી ઉઠાવી અને એક નહીં, બે નહીં, પાંચ વિદ્યાર્થીઓને નિર્દયતાથી માર માર્યો...
માત્ર એટલું જ નહીં, સ્કૂલ છૂટતી વખતે પણ શિક્ષકનો ગુસ્સો શાંત ન થયો.. એક વિદ્યાર્થીને ફરી સાથળના ભાગે સોટી મારવામાં આવી, જેના કારણે બાળકને ઇજા પહોંચી હતી. વિદ્યાર્થીએ ઘરે પહોંચીને સમગ્ર ઘટના માતા-પિતાને કહી, દુખાવો વધતા બાળકને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો, અને ત્યારબાદ મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે.
વિદ્યાર્થીના પિતાએ મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં શિક્ષક નીલ પટેલ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે...જ્યાં શિક્ષક પર શારીરિક સજા આપવાનો ગંભીર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે...ઘટના સામે આવતા સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ હરકતમાં આવ્યું અને તાત્કાલિક અસરથી આરોપી શિક્ષકને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયો છે.
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, ઘટનાની તાત્કાલિક તપાસના આદેશ અપાયા છે અને જો વિદ્યાર્થીને શારીરિક સજા આપી હોવાનો પુરાવો મળશે, તો શિક્ષક સામે કડક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી થશે....
સવાલ એ છે કે, જ્યાં શાળા બાળકોના ભવિષ્યનું મંદિર કહેવાય છે, ત્યાં જ શિક્ષક જો ભયનું પ્રતિક બની જાય, તો બાળકો સુરક્ષિત કેવી રીતે રહેશે?.
