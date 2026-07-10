/Gir Somnath : ઉનામાં વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવનાર શિક્ષકની ધરપકડ, તપાસ સમિતિની રચના

Gir Somnath : ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ખાપટ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકે વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવ્યાનો ગંભીર મામલો સામે આવતા રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક કડક કાર્યવાહી કરી છે. જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ સંબંધિત શિક્ષક હરેશગીરી ગુલાબગીરી ગોસ્વામીને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કર્યો છે.
ઉના પોલીસે શિક્ષકની ધરપકડ કરી
આચાર્યની ફરિયાદના આધારે ઉના પોલીસે શિક્ષક વિરુદ્ધ FIR નોંધી તેની ધરપકડ કરી છે. સમગ્ર ઘટનાને ગંભીરતાથી લેતા શિક્ષણ મંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજાએ જણાવ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરનાર શિક્ષકનું આવું વર્તન કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકાર્ય નથી અને રાજ્ય સરકાર આવી બેદરકારી સામે શૂન્ય સહનશીલતાની નીતિ અપનાવશે.
રાજ્ય સરકાર વિદ્યાર્થીઓના હિત અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની શિસ્ત સાથે કોઈ પણ પ્રકારની બાંધછોડ કે બેદરકારી સહન નહીં કરે. ધોરણ 6 થી 8માં ફરજ બજાવતા શિક્ષક હરેશગીરી ગુલાબગીરી ગોસ્વામી સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
તપાસ સમિતિની રચના
ઘટનાની વિગતવાર તપાસ માટે ગીર સોમનાથના નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, વેરાવળના તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી અને ગીરગઢડાના તાલુકા વિકાસ અધિકારીની ત્રણ સભ્યોની તપાસ સમિતિ રચવામાં આવી છે. તપાસ અહેવાલના આધારે આગળની શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
શિક્ષણ મંત્રીએ જિલ્લા પોલીસવડાને પણ સમગ્ર મામલે ઝડપી અને કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા સૂચના આપી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સંબંધિત શિક્ષકને તલાલા તાલુકાની રમળેચી પ્રાથમિક શાળામાં ફરજમુક્ત રાખવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.