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Gir Somnath : ઉનામાં વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવનાર શિક્ષકની ધરપકડ, તપાસ સમિતિની રચના

Gir Somnath : ગીર સોમનાથના ઉના તાલુકાના ખાપટ ગામમાં વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવવાના આરોપમાં શિક્ષક હરેશગીરી ગોસ્વામીને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આચાર્યની ફરિયાદ બાદ પોલીસે FIR નોંધી શિક્ષકની ધરપકડ કરી છે. શિક્ષણ મંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજાના આદેશથી ત્રણ સભ્યોની તપાસ સમિતિ રચાઈ છે અને કડક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 10, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:39 PM IST
Gir Somnath : ઉનામાં વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવનાર શિક્ષકની ધરપકડ, તપાસ સમિતિની રચના

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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