જામનગરમાં સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં શિક્ષકની તાનાશાહી: વાળમાં તેલ નહીં નાંખતા વિદ્યાર્થીના બ્લેડથી વાળ કાપ્યા

Jamnagar News: જામનગરમાં સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સ્કૂલના સ્પોર્ટ્સ ટીચરની તાનાશાહી. વાળમાં તેલ નહીં નાખવાના કારણે એક વિદ્યાર્થીના બ્લેડથી વાળ કાપ્યા. ભોગ બનેલા વિદ્યાર્થીના પરિવારે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને કરી લેખિત ફરિયાદ. જામનગરનું સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સંકુલ અગાઉ પણ વિવાદમાં આવી ચૂક્યું છે

Sep 23, 2025, 09:58 AM IST

જામનગરમાં સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં શિક્ષકની તાનાશાહી: વાળમાં તેલ નહીં નાંખતા વિદ્યાર્થીના બ્લેડથી વાળ કાપ્યા

Jamnagar News: જામનગરમાં શિક્ષણનું ધામ ગણાતા સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક વિદ્યાર્થીને માત્ર વાળમાં તેલ ન નાખવા બદલ શાળાના સ્પોર્ટ્સ ટીચરે આકરી સજા કરી છે. આ સજા એટલી ક્રૂર હતી કે તેમણે બ્લેડનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાર્થીના વાળ કાપી નાખ્યા હતા. આ ઘટનાને કારણે ગુરુકુળ સંકુલ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવ્યું છે.

શું છે ઘટનાની વિગતો?
આ ઘટના સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી સાથે બની છે. વિદ્યાર્થીના વાલીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના દીકરાને સ્પોર્ટ્સ ટીચરે વાળમાં તેલ ન નાખવા બદલ ઠપકો આપ્યો હતો અને ત્યારબાદ બ્લેડ વડે તેના વાળ કાપી નાખ્યા હતા. આ કૃત્ય બાદ વિદ્યાર્થી માનસિક રીતે ખૂબ જ વ્યથિત થઈ ગયો હતો.

પરિવારે શિક્ષણ અધિકારીને કરી લેખિત ફરિયાદ
ઘટનાની જાણ થતાં જ વિદ્યાર્થીના પરિવારે આ મામલે કડક પગલાં લેવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે તાત્કાલિક જામનગરના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) ને લેખિતમાં ફરિયાદ કરી. આ ફરિયાદમાં તેમણે શાળાના સ્પોર્ટ્સ ટીચર સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. આ ઘટનાએ વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે રોષ ફેલાવ્યો છે.

વિવાદો સાથે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળનો જૂનો નાતો
આ પહેલીવાર નથી કે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ વિવાદમાં આવ્યું હોય. આ સંસ્થા અગાઉ પણ અનેક વખત શિક્ષણ સિવાયના કારણોસર ચર્ચામાં રહી ચૂકી છે. કેટલાક ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ પણ ભૂતકાળમાં શાળાના વહીવટ અને નિયમો સામે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. આ તાજેતરની ઘટનાએ ફરી એકવાર સંસ્થાની આંતરિક વ્યવસ્થા પર સવાલો ઊભા કર્યા છે.

