ખરા અર્થમાં વાઈબ્રન્ટ બનશે અમદાવાદ! હાઈફાઈ ‘ટેક ડિફેન્સ લેબ સાયબર વેલી’ સ્થપાશે

Vibrant Gujarat : ભારતનું સૌથી અદ્યતન ગ્લોબલ સોક એટલે કે ગ્લોબલ સિકયુરીટી ઓપરેશન સેન્ટર અમદાવાદમાં બનશે
 

Dec 08, 2025, 04:21 PM IST

Ahmedabad News : ટેક-ડી સાયબર સિક્યુરીટી લિમીટેડ અમદાવાદમાં 60 હજાર ચો.ફૂટ ની વિશાળ જગ્યામાં " ટેક ડિફેન્સ લેબ સાયબર વેલી" સ્થાપશે. સાયબર માફિયા સામે રક્ષણ આપવાની ઇકો સિસ્ટમ બનાવવા તરફ ટેકડિ સાયબર સિકયુરીટી કંપનીનું મહત્વનું પગલું ભર્યુ છે.

સાયબર સિક્યુરીટી ક્ષેત્રે વૈશ્વિક પડકારો વધી રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતની સાયબર સિકયુરીટી કંપની ટેક-ડી સાયબર સિક્યુરીટી લિમીટેડ અમદાવાદમાં" ટેક ડિફેન્સ લેબ સાયબર વેલી" બનાવવા જઇ રહી છે. અને કંપની 60 હજાર ચો.ફૂટની વિશાળ જગ્યામાં સાયબર સિકયુરીટી ક્ષેત્રે દેશનું આગવું પ્લેટફોર્મ ઊભુ કરવાની શરૂઆત કરી રહી છે. ટેક-ડી સાયબર સિકયુરીટી લિમીટેડ અમદાવાદમાં સાયન્સ સીટી વિસ્તારમાં વિશ્વ-સ્તરીય 60,000 ચોરસ ફૂટ Global SOC અને સાયબર ક્ષમતા કેન્દ્ર સાથે ટેકડિફેન્સ સાયબર વેલી સ્થાપવાની કામગીરી શરુ કરી રહી છે.

તાજેતરમાં નેશનલ સ્ટોક એક્સચેંજ પર એસએમઇ આઇપીઓ થકી પબ્લિક ઇશ્યુ લાવનારી કંપની, ટેક-ડી સાયબર સિકયુરીટી લિમીટેડના ફાઉન્ડર એમડી અને સીઇઓ સન્ની વાધેલાએ જણાવ્યું હતું કે, ટેક ડિફેન્સ સાયબર વેલીમાં ભારતનું સૌથી અદ્યતન IT SOC(સિકયુરીટી ઓપરેશન સેન્ટર), OT SOC, Vehicle SOC, થ્રેટ હન્ટીંગ યુનિટ, અને ટાયર-III ગ્રેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હશે, જે તેને સાયબર સુરક્ષા નવીનતા માટે રાષ્ટ્રીય પાવરહાઉસ તરીકે સ્થાન આપશે. 

નવું કેમ્પસ એઆઈ-સંચાલિત સુરક્ષા, વૈશ્વિક ધમકી ગુપ્ત માહિતી અને અત્યાધુનિક સાયબર રેન્જ લેબ્સ દ્વારા ફયુચર-પ્રૂફિંગ વેન્ચર્સ પ્રત્યે Techd  સાયબર સિક્યુરીટીની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ લોન્ચ સાથે, ટેકડી સાયબર સિકયુરીટી લિમીટેડએ ડિજીટલ ઇકોસિસ્ટમ્સનું રક્ષણ કરવા, ઉદ્યોગોને સશક્ત બનાવવા અને ભારત અને તેનાથી આગળ સાયબર સુરક્ષાના ભવિષ્યને આકાર આપવાના તેના મિશનને આગળ ધપાવે છે.

Techd Cyber Valley એક સરળ છતાં મહત્વાકાંક્ષી દ્રષ્ટિકોણ સાથે બનાવવામાં આવી છે, જે ભારતને ફક્ત ડિજિટલ રીતે અદ્યતન જ નહીં પરંતુ ડિજિટલ રીતે સુરક્ષિત બનાવશે. સાયબર સુરક્ષા હવે રાષ્ટ્રીય જરૂરિયાત છે, અને આ કેમ્પસ આત્મનિર્ભર, સાયબર રેઝીલીયન્ટ ભવિષ્ય તરફનું આ પગલું છે. એટલુંજ નહી 2030 સુધીમાં,  Techd Cyber Valley વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત સાયબર સુરક્ષા સંસ્થા તરીકે સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્ય છે. જ્યાં ભારત પ્રતિભા, નવીનતા અને સાયબર શક્તિ સાથે આગળ વધે.
 

