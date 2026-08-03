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ગુજરાતમાં પૂર નિયંત્રણ માટે ડિજિટલ ગવર્નન્સ અને રિયલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ: 207 જળાશયો પર 24x7 કડક નજર

૧૨ પ્રાદેશિક એકમો અને ૨૦૭ જળાશયોનું સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ઉકાઈ, સુરત, દમણગંગા, વડોદરા, નડિયાદ, ગોધરા, અમદાવાદ, હિંમતનગર, વિસનગર, ભાવનગર, રાજકોટ અને ભુજ ખાતે ૧૨ પ્રાદેશિક પૂર નિયંત્રણ એકમો કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 03, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:44 PM IST
ગુજરાતમાં પૂર નિયંત્રણ માટે ડિજિટલ ગવર્નન્સ અને રિયલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ: 207 જળાશયો પર 24x7 કડક નજર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ગુજરાતમાં પૂર નિયંત્રણ માટે ડિજિટલ ગવર્નન્સ અને રિયલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ
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