/સૌરાષ્ટ્રની શાન પર સંકટ: વનરાજનો બદલાયો મિજાજ, સિંહ કેમ બની રહ્યા છે આક્રમક?

ગુજરાતનું ગૌરવ, સૌરાષ્ટ્રની શાન અને જંગલનું અણમોલ ઘરેણું એટલે એશિયાટિક લાયન... પણ... શું આ જંગલનો રાજા હવે માણસનો દુશ્મન બની રહ્યો છે? છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગિરની બોર્ડર પર વધતા માનવ મૃત્યુએ વન વિભાગથી લઈ સ્થાનિકો સુધી ચિંતાની તલવાર ખેંચી દીધી છે....
આખી દુનિયામાં એશિયાટિક લાયન્સનું એકમાત્ર સુરક્ષિત સરનામું એટલે આપણું ગિર. ચાર જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલું આશરે 1400 ચોરસ કિલોમીટરનું આ જંગલ 1972માં વન્યજીવ રિઝર્વ બન્યું. આઝાદી પછી જ્યારે દેશ ફેક્ટરીઓ અને મેડિકલ-એન્જિનિયરિંગની સ્થાપનામાં વ્યસ્ત હતો, ત્યારે એક મોટો પડકાર વિલુપ્ત થતા સિંહોને બચાવવાનો હતો. 1960ના દાયકામાં જે સિંહોની સંખ્યા માત્ર 25થી 30 પર સમેટાવાની અણી પર હતી, તેમને આ ગિરે નવું જીવન આપ્યું....
ગિરની વિશેષતા એ છે કે અહીં સિંહ કોઈ પાંજરામાં કે કેદમાં નથી. પહાડો અને ઘાસના મેદાનોમાં તે રાજાની જેમ મુક્ત શિકાર અને પ્રજનન કરે છે. આ જંગલની વચ્ચે પેઢીઓથી વસે છે માલધારીઓ. એક એવો અદભુત તાલમેલ જ્યાં સિંહ માલધારીથી નથી ડરતો અને માલધારી સિંહથી નથી ગભરાતો. પ્રકૃતિ અને મનુષ્યની સહજીવનની આ અનોખી મિસાલ છે.
પણ... આજે આ તાલમેલ તૂટી રહ્યો છે... ગિરમાં સિંહોની વસ્તી વધીને હવે 900ને પાર પહોંચી ગઈ છે, જેના કારણે સિંહો માટે ટેરેટરી એટલે કે તેમનો પોતાનો વિસ્તાર નાનો પડી રહ્યો છે. પરિણામે જંગલની અંદર સિંહો વચ્ચે લોહિયાળ આપસી સંઘર્ષ વધ્યો છે. નિષ્ણાંતોના મતે, આ જંગલી સંઘર્ષ, સતત તણાવ અને બેબિસિયા નામના જીવલેણ રોગના કારણે સિંહોમાં ચિડચિડાપણું વધી રહ્યું છે. અને આ જ ચિડાયેલા સિંહ જ્યારે ગભરાહટમાં જંગલ બહાર નીકળે છે, ત્યારે માણસ પર હુમલો કરી બેસે છે...
પરિસ્થિતિ અને બદલાતા હવામાનની સીધી અસર સિંહોની સાયકોલોજી પર પડી છે. વન વિભાગ માટે હવે પડકાર માત્ર સિંહોને બચાવવાનો નથી, પણ સિંહ અને માણસ વચ્ચેના એ સદીઓ જૂના ભરોસાને પણ બચાવવાનો છે. જો સમયસર યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય, તો એશિયાટિક લાયનનું આ આખરી ઘર વિવાદોના વંટોળમાં હોમાઈ જશે.