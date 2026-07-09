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સૌરાષ્ટ્રની શાન પર સંકટ: વનરાજનો બદલાયો મિજાજ, સિંહ કેમ બની રહ્યા છે આક્રમક?

ગુજરાતનું ગૌરવ અને એશિયાટિક લાયન્સનું એકમાત્ર સરનામું એટલે ગિરનું જંગલ...પણ... છેલ્લા કેટલાક સમયથી વનરાજના બદલાયેલા મિજાજે સ્થાનિકોમાં ફફડાટ ફેલાવ્યો છે. આખરે સિંહ કેમ બની રહ્યા છે આક્રમક?...જુઓ અમારો આ સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં...

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 09, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:39 PM IST
સૌરાષ્ટ્રની શાન પર સંકટ: વનરાજનો બદલાયો મિજાજ, સિંહ કેમ બની રહ્યા છે આક્રમક?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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