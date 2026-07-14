/રથયાત્રા પહેલા ગુજરાતમાં આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ, જૈશ-એ-મોહમ્મદના નેટવર્ક પર ATSનો મોટો પ્રહાર; 5 શંકાસ્પદો ડિટેન

Gujarat ATS Mega Operation: રથયાત્રા પૂર્વે ગુજરાત ATS અને મધ્યપ્રદેશ ATSએ સંયુક્ત ઓપરેશનમાં મોટા આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પાટણ જિલ્લાના સિદ્ધપુરમાં સ્થાનિક પોલીસ સાથે મળીને વિવિધ વિસ્તારોમાં કલાકો સુધી સઘન સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું. આ કાર્યવાહી દરમિયાન વધુ પાંચ જેટલા શંકાસ્પદ ઇસમોને ડિટેન કરવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સિદ્ધપુરમાં ATSનું મેગા સર્ચ ઓપરેશન
તપાસ એજન્સીઓના પ્રાથમિક તારણ મુજબ પકડાયેલા તમામ શંકાસ્પદ ઇસમો પ્રતિબંધિત આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. અગાઉ સિદ્ધપુરમાંથી ત્રણ, પાલનપુરમાંથી ત્રણ અને ચીખલીમાંથી એક શંકાસ્પદ આતંકીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તપાસમાં સિદ્ધપુર તાલુકામાં આતંકી નેટવર્ક વધુ સક્રિય હોવાના સંકેતો મળતાં ATSએ અહીં ઓપરેશન તેજ કર્યું.
ATSની ટીમોએ સિદ્ધપુરના ચાટાવાડા ગામમાં રહેતા આતંકી મોહમદ અમીન શેરાના ઘરે પણ તપાસ હાથ ધરી. પરિવારના સભ્યોની પૂછપરછ કરવામાં આવી અને આતંકી દ્વારા ખરીદવામાં આવેલા શંકાસ્પદ સામાનની વિગતો મેળવવા ઝાપલીપોલ સહિતના બજારોમાં પણ તપાસનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો.
આવનારા દિવસોમાં કેસમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા
સર્ચ અને પૂછપરછ દરમિયાન અનેક મહત્વના ઇનપુટ્સ ATSના હાથ લાગ્યા હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે. તપાસ એજન્સીઓ હવે સમગ્ર આતંકી નેટવર્કની કડીઓ જોડવામાં વ્યસ્ત છે. આવનારા દિવસોમાં આ કેસમાં વધુ ધરપકડો અને ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
રથયાત્રા જેવા મહત્વના તહેવાર પહેલા સુરક્ષા એજન્સીઓએ સમયસર કાર્યવાહી કરીને સંભવિત આતંકી ષડયંત્રને નિષ્ફળ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હવે સૌની નજર ATSની આગળની તપાસ પર છે, કારણ કે આ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા એજન્સીઓ સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે.