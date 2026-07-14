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રથયાત્રા પહેલા ગુજરાતમાં આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ, જૈશ-એ-મોહમ્મદના નેટવર્ક પર ATSનો મોટો પ્રહાર; 5 શંકાસ્પદો ડિટેન

Gujarat ATS Mega Operation: રથયાત્રા પહેલા ગુજરાતમાં આતંકી ષડયંત્રને લઈને સૌથી મોટા ઓપરેશનનો પર્દાફાશ થયો છે. ગુજરાત ATS અને મધ્યપ્રદેશ ATSની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં પાટણ જિલ્લાના સિદ્ધપુરમાં મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. પ્રતિબંધિત આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા શંકાસ્પદ ઇસમોની ધરપકડ અને ડિટેન્શન બાદ સમગ્ર નેટવર્કને ઉખેડી નાખવા ATSએ કમર કસી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 14, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:10 PM IST
રથયાત્રા પહેલા ગુજરાતમાં આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ, જૈશ-એ-મોહમ્મદના નેટવર્ક પર ATSનો મોટો પ્રહાર; 5 શંકાસ્પદો ડિટેન
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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