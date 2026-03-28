અમદાવાદમાં કાન કાપતી ગેંગનો આતંક : ખેતરમાં એકલા સૂતા ખેડૂતોને શિકાર બનાવતા, ભયાનક છે મોડસ ઓપરેન્ડી
Night Robbery Gang Arrested Ahmedabad : અમદાવાદના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રાતે ખેતરોમાં ઊંઘતા ખેડૂતોના કાન કાપી લૂંટ ચલાવતી ગેંગ આખરે પકડાઈ ગઈ છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCBએ બે શખ્સ ઝડપ્યા. આ ગેંગ એકલદોકલ ખેડૂતો તથા મહિલાઓ પર હુમલો કરતા હતા, તેના કાન કાપી સોનાની બુટની ચોરી કરતા હતા
- અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં એકલદોકલ ખેડૂતો-મહિલાઓને લૂંટતી ગેંગ ઝડપાઈ
- કાનમાંથી સોનાની બુટી કાઢવા માટે તેઓ નિર્મમ રીતે કાન કાપી નાખતા
- ગેંગના બે આરોપી પકડાયા, પ્રકાશ રતીલાલ દેવીપૂજક હાલ વોન્ટેડ
Ahmedabad Crime News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છેલ્લા 8 મહિનાથી ખેડૂતો અને મહિલાઓ માટે ફફડાટનું કારણ બનેલી કાન કાપતી ગેંગનો આખરે અંત થયો છે. આ કોઈ સામાન્ય લૂંટારુઓ નથી, પરંતુ માનવતા નેવે મૂકીને લૂંટ કરવા માટે ખેડૂતોના કાન કાપી નાંખતા લુટારૂ છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCB એ બાતમીના આધારે આ ગેંગના બે સાગરીતોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ શખ્સોની ધરપકડથી સાણંદ અને ચાંગોદર પંથકના ખેડૂતોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
એકલા ખેડૂત કે મહિલાઓ પર ત્રાટકતા હતા
અમદાવાદ ગ્રામ્યના ગામડા માં રાત્રિના અંધકારમાં ખેતરમાં પાણી વાળતા કે પાક રક્ષણ કરતા કે સૂતા એકલ-દોકલ ખેડૂત અને મહિલા પર ત્રાટકતી આ ગેંગે છેલ્લા 8 મહિનાથી તરખાટ મચાવ્યો હતો. સાણંદ ટાઉન, સાણંદ GIDC, કેરાળા GIDC અને ચાંગોદર વિસ્તારમાં રાત્રે સૂતેલા લોકો પર આ શખ્સો જીવલેણ હુમલો કરતા હતા.
ભયાનક હતી મોડસ ઓપરેન્ડી
તેમની મોડસ ઓપરેન્ડી એટલી ભયાનક હતી કે, મહિલાઓના કાનમાંથી સોનાની બુટી કાઢવા માટે તેઓ નિર્મમ રીતે કાન કાપી નાખતા હતા અને દાગીના લૂંટી ફરાર થઈ જતા હતા. આવા પ્રકારની ફરિયાદો મળવા પામી હતી ત્યારે અમદાવાદ ગ્રામ્ય એલસીબીએ એક ખાસ ટીમ બનાવીને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
કુલ છ લૂંટારા છે, બે પકડાયા
આ વિશે માહિતી આપતા અમદાવાદ ગ્રામ્યના એસપી ઓમપ્રકાશ જાટે જણાવ્યું હતુ કે, અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCB ની ટીમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી સાણંદના સંજય ઝીલીયા અને દશરથ દેવીપૂજક ઉર્ફે દશા નામના બે રીઢા ગુનેગારોની ધરપકડ કરી છે. એલસીબી દ્વારા આરોપીઓની પૂછપરછમાં 6 લૂંટના ગુનાની કબૂલાત થઈ છે. પોલીસને તેમની પાસેથી લૂંટી લેવાયેલ 6.99 લાખની કિંમતનું 57 ગ્રામ સોનું અને ચાંદીના દાગીના કબ્જે કર્યા છે. આ ગેંગનો અન્ય એક સાગરીત પ્રકાશ રતીલાલ દેવીપૂજક હાલ વોન્ટેડ છે. જેને પકડવા પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
આ ગેંગને કારણે ખેડૂતોમાં ભય ફેલાયો
આરોપીઓ લૂંટ કરવા માટે હંમેશા એવા અવાવરુ ખેતરો પસંદ કરતા હતા જ્યાં કોઈની અવરજવર ન હોય. નિર્દોષ ખેડૂતોને ઢોર માર મારીને લૂંટતી આ ગેંગ પકડાતા ગ્રામ્ય પંથકમાં ભયનો માહોલ ઓછો થયો છે. પોલીસ હવે એ તપાસ કરી રહી છે કે, શું આ ગેંગે અન્ય કોઈ જિલ્લામાં પણ આ પ્રકારે કાન કાપીને લૂંટ ચલાવી છે કે કેમ ખેડૂતોના લોહીથી હાથ રંગનારા આ લૂંટારુઓ હવે જેલના સળિયા પાછળ છે. પોલીસની આ સફળતાથી ગ્રામ્ય અમદાવાદમાં લોકો એ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
આ પણ વાંચો :
