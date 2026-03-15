અમારી રબારી સમાજની દીકરી ગઈ તો આખો સમાજ એક થયો, તેમ બધા સમાજ એક થાય : ઠાકરશી
Thakarshi Rabari On Chaudhary Samaj Vs Rabari Samaj : કિંજલ રબારીના પ્રકરણ બાદ બનાસકાંઠા અને ખેડાથી બે કિસ્સા સામે આવ્યા, જેમાં માતાપિતાએ રબારી સમાજમાં ગયેલી દીકરીઓને પરત લાવવા ઠાકરશી રબારીને અપીલ કરી. આવામાં ઠાકરશી રબારીએ શું જવાબ આપ્યો, તે જાણો
Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : કિંજલ રબારીના પ્રકરણ બાદ 2 કિસ્સા સામે આવ્યા છે, જેમાં ખેડા, બનાસકાંઠાના પરિવારોએ રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીને પોતાની દીકરી ઘરે પરત અપાવવા માંગ કરી છે. ખેડામાં પટેલ પરિવારની દીકરીએ રબારી સમાજમાં લગ્ન કર્યા છે. તો બનાસકાંઠામાં ચૌધરી પરિવારની દીકરીએ પણ રબારી સમાજમાં પ્રેમલગ્ન કર્યા છે. આ બંને પરિવારોએ ઠાકરશી રબારીને અરજ કરી. આવામાં પ્રેમલગ્ન વિવાદમાં ઠાકરશી રબારીની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. કિંજલ રબારીની ઘરવાપસીને રબારી સમાજની જીત ગણાવનાર ઠાકરશી રબારીએ આ બંને કિસ્સામાં શું કહ્યું, તે જાણીએ.
બનાસકાંઠામાં ચૌધરી પરિવારની દીકરી મુદ્દે ઠાકરશી રબારીએ હાથ અદ્ધર કર્યા છે. તેઓએ સ્પષ્ટ કહી દીધું કે, આ 2 વર્ષ જૂનો કિસ્સો છે, એમા હું કઈ ન કરી શકું. એ દીકરીને એક વર્ષનું સંતાન પણ છે. જે-તે સમયે કહ્યું હોત તો મદદ કરી શકત. તો બીજી તરફ, ઠાકરશીએ ખેડાના કિસ્સામાં મદદની તૈયારી દર્શાવી છે. તેમણે કહ્યું કે, અમારાથી થઈ શકતી હોય તેટલી મદદ કરીશું. જે-તે સમાજના આગેવાનોએ પણ આગળ આવવું પડશે.
કપડવંજની પાટીદાર અને ભાભરના રૂની ગામની ચૌધરી યુવતીને લઈને રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીએ કહ્યું કે, રૂની ગામની ચૌધરી સમાજની દીકરી દોઢ વર્ષ પહેલા ઉણ ગામના રબારી સમાજના યુવક જોડે ગઈ હતી એને એક વર્ષનું સંતાન પણ છે. બે અને ત્રણ વર્ષ પહેલા ભાગી ગયેલી દીકરીના પરિવારના લોકોના મને ફોન આવે છે પણ એ બે -ત્રણ વર્ષ પહેલાં ભાગી ગઈ હોય એમાં મારી પણ મજબૂરી છેએ સમયે કહ્યું હોત તો પૂરતી મદદ કરતાં. ચૌધરી સમાજના આગેવાનો આવે તેમની સાથે મળીને રસ્તો કાઢવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કપડવંજની પાટીદાર દીકરી 15 દિવસ પહેલા જ ગઈ છે. તેની સંપર્ક કરીને દીકરીને ન્યાય અપાવવાના પ્રયત્નો કરીશું. અમારી રબારી સમાજની દીકરી ગઈ તો આખો સમાજ એક થયો તેમ હું એમના સમાજને વિનંતી કરું છું કે તમે આવો અને સાથે મળીને બધા પ્રયત્નો કરીયે.
દીકરીઓને વિનંતી છે, મા-બાપને કલંક લાગે તેવું કોઈ કામ ન કરો....
ઠાકરશી રબારીએ આગળ કહ્યું કે, ચૌધરી સમાજના કેટલાક યુવકો મારા વિરુદ્ધ ખરાબ લખે છે એમને કહું છું કે ખરાબ ન લખે. અમારા સમાજે મહેનત કરી છે તમારા સમાજે લાગણી રાખી છે. એવી વાત કરતા હોય તો હું પણ લિસ્ટ આપું જેમાં રબારી સમાજની અનેક યુવતીઓ તમારા સમાજમાં છે એમને પણ પાછી અપાવો. મારી વિરુદ્ધ લખતા વિચારજો મેં હથિયારો મૂકી દીધા છે, ચલાવતા ભૂલી નથી ગયો. હું કોઈ સમાજનો વિરોધી નથી દરેક સમાજનો ભાઈ બનીને ઢાલ બનવા તૈયાર છું, પણ મારા વિશે ખરાબ લખીને સમાજ -સમાજ વચ્ચે વિરોધ ન કરાવો. હું દરેક સમાજની દીકરીઓને વિનંતી કરું છું કે માં બાપને કલંક લાગે તેવું કોઈ કામ ન કરો.
ભાગીને લગ્ન ન કરો, જાગીને લગ્ન કરો
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, સનાતન ધર્મ ની પરંપરા ન તૂટે, તમામ દીકરીઓને વિનંતી કરું છું માં બાપની મરજીથી લગ્ન કરો. ભાગીને લગ્ન ન કરો, જાગીને લગ્ન કરો. ચૌધરી સમાજના આગેવાનોનો ફોન આવ્યો, તો તરત જ મારા સમાજના આગેવાનો વાત કરી. કાંકરેજ તાલુકા દોઢ વર્ષ પહેલા લગ્ન કર્યા છે, સંતાન પણ છે. બે ત્રણ ત્રણ વર્ષ પહેલા ભાગી ગયા હતા. તેમણે વિનંતી કરું છું, મારી થતી સંપૂર્ણ મદદ કરીશ. કપડવંજ મામલે પાટીદાર દીકરીને પરત આપવામાં આવે મદદ કરીશું. સમાજના આગેવાનો આગળ આવો હું તેમને મદદ કરીશ.
હવે ચૌધરી સમાજે રણશીંગું ફૂંક્યું
રબારી સમાજ બાદ ચૌધરી સમાજે પણ રબારી સમાજમાં ગયેલી દીકરી મુદે રણશીંગું ફૂંકી દીધું છે. આ મામલે સમાજના આગેવાન અમરાભાઈ ચૌધરીએ કહ્યું કે, ભાભરના રુની ગામની દીકરી રબારી સમાજનો યુવાન લઈ ગયો છે. ચૌધરી સમાજ દીકરી પરત આપતો હોય તો રબારી સમાજ કેમ ન આપે. આ માટે 18 માર્ચના રોજ રુની ગામે ચૌધરી સમાજ ભેગો થઈ દીકરીની માંગણી કરશે. ચૌધરી સમાજના આગેવાનો દ્વારા રબારી સમાજનું સન્માન પાછુ આપ્યું છે, તો હવે વારો છે રબારી સમાજનો છે.
આમ, આજે રુની ગામે ચૌધરી સમાજના લોકોએ ભેગા થઈ દીકરી પાછી લાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
