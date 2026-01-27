Prev
ઠાકોર સેનાનો ઐતિહાસિક શંખનાદ! શિયાળાની ઠંડી પર સમાજની એકતા ભારે પડી, 3 વાગ્યે મળેલા સંમેલને રચ્યો નવો ઇતિહાસ

Thakor Samaj Sammelan: ગુજરાતમાં વિવિધ સમાજના અનેક સંમેલનો તમે જોયા હશે. પરંતુ શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં વહેલી સવારે હજારો લોકોની ઉપસ્થિતિમાં કોઈ સંમેલન જોયું છે? રાજધાની ગાંધીનગરમાં વહેલી સવારે ત્રણ વાગ્યે એક સંમેલન મળ્યું અને તેમાં વ્યસનમુક્તિ અને શિક્ષણમાં આગળ વધવાના શપથ લેવાયા. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:19 PM IST

Thakor Samaj Sammelan: ગુજરાતમાં સમાજ સંમેલનો તો ઘણા થાય છે, પણ કોઈ એવું સંમેલન જોયું છે જે વહેલી પરોઢિયે યોજાયું હોય? સાંજ નહીં, રાત નહીં, પણ સવારના ત્રણ વાગ્યે યોજાયું હોય અને એમાં હજારોની જનમેદની ઉમટી પડી હોય? જો ના, તો ગાંધીનગરમાં મળેલા ઠાકોર સમાજના અભ્યુદય મહાસંમેલનને જુઓ.

ઠાકોર સમાજનું ઐતિહાસિક શક્તિપ્રદર્શન
અલ્પેશ ઠાકોરની ઠાકોર સેનાના નેજા હેઠળ યોજાયેલું આ સંમેલન એક શક્તિપ્રદર્શન તરીકે પણ પ્રસ્થાપિત થયું છે. કારણ કે ભાજપ-કોંગ્રેસના સૌ નેતાઓ અને કલાકારો એક મંચ પર જોવા મળ્યા છે. તો ઠાકોર સમાજના બંધારણના એક મુદ્દા પર એક મોટા કલાકારે વાંધો પણ ઉઠાવ્યો છે.

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના નેજા હેઠળ યોજાયેલા આ મહાસંમેલનમાં અલ્પેશ ઠાકોરની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ હતી. કલાકારોએ સૂરો રેલાવ્યા અને હજારોની હાજરીએ સમગ્ર માહોલમાં ઉર્જાનો સંચાર કર્યો. આ સંમેલનની સૌથી મોટી ખાસિયત એ હતી કે પક્ષ અને વિપક્ષ બધા એક મંચ પર હતા. કેબિનેટ મંત્રી રમણભાઈ સોલંકી, કોંગ્રેસના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, પૂર્વ પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર, અને અન્ય દિગ્ગજ નેતાઓની હાજરીએ સમાજ એકતાનો મજબૂત સંદેશ આપ્યો.

કુરિવાજો નાબૂદ કરવાના સામૂહિક લેવાયા શપથ 
માત્ર ભાષણો નહીં, પરંતુ સમાજ માટે પ્રતિબદ્ધતા અને શિક્ષણ, વ્યસનમુક્તિ અને કુરિવાજો નાબૂદ કરવાના સામૂહિક શપથ લેવાયા છે. લોકપ્રિય કલાકાર વિક્રમ ઠાકોરે લગ્નમાં ડીજે પ્રતિબંધ મુદ્દે રજૂઆત કરતા ગરીબ પરિવારોની રોજી-રોટીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તો તેનો જવાબ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે આપ્યો. બીજી તરફ પૂર્વ પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે કટાક્ષ કરતાં કહ્યું કે, આપણે 84ના ખાતા વાળા છીએ, પણ હવે સરસ્વતીની જરૂર છે.

સંમેલનના અંતે અડાલજ પાસે બનનારા સરસ્વતી ધામનું ભૂમિપૂજન દસ વર્ષના બાળકોના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. સમાજ માટે સરકાર દ્વારા ફાળવેલી જમીન પર 30 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ એકઠું કરવાનો દ્રઢ નિર્ધાર પણ વ્યક્ત થયો. આ કોઈ સામાન્ય સંમેલન નહોતું, આ હતું સમાજના ભવિષ્ય માટેનું અભ્યુદય. જે ગાંધીનગરની ધરતી પર ઇતિહાસ બની ગયું.

thakor samaj sammelanalpesh thakorGeniben Thakorઠાકોર સમાજઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન

