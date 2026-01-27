ગાંધીનગરમાં ગુંજ્યો ઠાકોર નાદ : અડધી રાતે સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન, ઉમટી પડ્યા લોકો
Gandhinagar Thakor Samaj Mahasammelan ; ગાંધીનગરના રામકથા મેદાનમાં અભ્યુદય નામે ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનું સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ઠાકોર સમાજના લોકો ઉપસ્થિત જોવા મળ્યા
Gadhinagar News : ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર અડધી રાતે કોઈ સમાજનું સંમેલન મળ્યું હોય તેવી ઘટના બની છે. ત્યારે ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજે પાટનગર ગાંધીનગરમાં 26 મી જાન્યુઆરીએ મધરાતે શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું. અડધી રાત્રે ગાંધીનગરના રામકથા મેદાનમાં ઠાકોર સમાજનું મહા સંમેલન યોજાયું હતું. અભ્યુદય નામે ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના મહાસંમેલનમાં સામાજિક આગેવાનો, રાજકીય આગેવાનો તથા સમાજના જાણીતા લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઠાકોર સમાજના સામાજીક અને શૈક્ષણિક સુધારણા માટે આ સંમેલન મળ્યું છે.
આ સંમેલનમાં સાસંદ ગેનીબેન ઠાકોર, કેબિનેટ મંત્રી રમણભાઈ સોલંકી, કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર, સાસંદ બારીયા, ધારાસભ્ય લવીંગજી ઠાકોર, પૂર્વ મંત્રી દિલીપ ઠાકોર, કેશાજી ઠાકોર સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા. તો આ ઉપરાંત કલાકાર વિક્રમ ઠાકોર, ભરત બારીયા, કીર્તીદાન ગઢવી પણ હાજર રહ્યા. આ પ્રસંગે અલ્પેશ ઠાકોરની ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરવામાં આવી હતી. તેઓ વિક્રમ ઠાકોરને સાથે લઈને આવ્યા હતા. અલ્પેશ ઠાકોરે આવતાની સાથે જ સમાજને સંદેશ આપ્યો હતો.
નેતાઓએ 50 કિલોનો અલ્પેશ જોયો હતો. નેતાઓની આંગળી પકડી રાજનીતિ શીખ્યો
ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે, ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના આમંત્રણને માન આપી રાજ્યભરમાંથી સમાજ આવ્યો છે અને શ્રેષ્ઠી આવ્યા છે. રાત્રે કોણ આવે તેવા વિચારો અને સવાલો હતા. સમાજ વચ્ચે વર્ષોથી ફરું છું. સૌરાષ્ટ્રમાં એક એક ગામમાં ફર્યો છું. ગામોની ધૂળ જોઈ છે. સમાજની અનેક પીડા હતી. ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાથી શું મળ્યું? એક તાલુકાના લોકો એકબીજાને ઓળખતા ન હતા. સમાજને તમામ દિશામાંથી એક કરવું કોઈ ખેલ નથી. 15 વર્ષથી મહેનત કરી છે. નેતાઓએ 50 કિલોનો અલ્પેશ જોયો હતો. નેતાઓની આંગળી પકડી રાજનીતિ શીખ્યો. આ નેતાઓ આપણને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા છે. નેતાઓની વિચારધારા અલગ છે, પરંતું સમાજ માટે સાથે બેઠા છે. ધોળા દિવસે ગાડીઓના ભાડા મુકો તો પણ ભેગા ના થાય તે રાત્રે ૩ વાગે ભેગા થાય છે. અભ્યુદય એ વ્યસનની સામે આપણે જાગ્યા છીએ. જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં ૧૦ વર્ષ પહેલા એકત્ર થયા હતા. પહેલા નશામાં હોય તેવા વ્યક્તિને જોઈને કહેતા ‘ઠાકોર હશે’. એટલે અમે આંદોલન કર્યું. ગામડાઓમાં 95 ટકા વ્યસનમુક્તિ આવી ગઈ છે, કોણ વ્યસન કરે છે એ શોધવું પડે. શહેરના સમૃદ્ધ પરિવારના લોકો વ્યસનમાં આવ્યા છે. વ્યસનના કારણે અમદાવાદ ગાંધીનગરની જમીન ગુમાવી. જમીન ગુમવવા ના માંગતા હોય તો તમારા દીકરા દિકરીને પાછા વાળી લેજો.
અલ્પેશ ઠાકોરે આગળ કહ્યું કે, ગુજરાતનો સૌથી મોટો સમાજ ડિએસપી કે આઈએએસ નથી આપી શક્યા, તેથી હવે જાગવાની જરૂર છે. તમામ સમાજ શિક્ષણ સંસ્થાઓ છે તો આપણે ક્યાં સુધી પાછળ રહેવાનું. શિક્ષણનું પછાતપણું ભાંગવું છે, આપણે એક વિચાર મુકવો જરૂરી છે. જે સમાજ આગળ આવ્યા તેમાંથી પ્રેરણા લેવી પડે. નહીં શિખીએ તો થાકી જઈશું. સમાજ જાગ્યો છે તેને કોઈ પાછો નહીં પાડી શકે. શિક્ષણ હોય કે રાજનીતિ તમારા હક્ક માટે લડવું પડે. તમારે જાતે જ લડવું પડશે, ગરીબ સમદુખિયા ભેગા કરવા પડે.
સમાજ માટે હું રાજકારણ છોડવા તૈયાર છું - અલ્પેશ ઠાકોરે
ભાજપના ધારાસભ્યએ આગળ કહ્યું કે, રાજનીતિમાં આ લોકોના કારણે છું. જે દિવસે એવું લાગશે કે રાજનીતિમાંથી કંઈ આપી નહીં શકું ત્યારે હસ્તા મોઢે નીકળી જઈશ. હજુ અનેક શિક્ષણ ભવનો બનાવવાના છે. નીતિઓ સામે લડવું પડશે, નીતિઓ સામે બોલવું પડશે. એ તૈયારી તમારે રાખવી પડશે. જયપ્રકાશ નારાયણે રાત્રિ સભા કરી હતી. ગુજરાતમાં પ્રથમ અને, દેશની ત્રીજી રાત્રિ સભા છે. ગેનીબેનને લોકો અંધશ્રદ્ધાની વાત કરે છે, પણ હું પણ સમાજનો ભૂવો બની ગયો છું. નારિયેળ કંઈ તરફ ફેંકવું એ મને ખબર છે. સમાજ માટે રાજનીતિમાંથી આહુતિ આપવા કે છોડવાની તૈયારી છે.
કલાકાર વિક્રમ ઠાકોરે કહ્યું કે, આપણો સમાજ એવો છે કે આટલી રાત્રે આપણે એકત્ર થયા. અલ્પેશભાઈએ સમાજ માટે કર્યું છે. વર્ષોથી સમાજ માટે સેવા કરી તે બદલ અભિનંદન. આજે લગ્નનો પ્રોગ્રામ હતો પણ મેં સમાજના સંમેલન માટે વહેલા ફ્રી કરવા કહ્યું તો મને રજા આપી. સમાજ આવી રીતે એક રહે. ગેનીબેને મને બોલાવ્યો હતો પણ કોઈ કારણસર ન હતો ગયો, તો માફી માંગું છું. નાના ઘરમાંથી એક ઠાકોરને દીકરો સુપરસ્ટાર થયો છે. તમારા આશિર્વાદ છે. તમે છો તો હું અને અલ્પેશભાઈ છીએ. ગેનીબેનને એક વિનંતી કરવી છે. થોડા દિવસ પહેલા તમે બંધારણ બનાવ્યું સારી બાબત છે. સમાજ માટે તમે કેટલીક બાબતો મૂકી છે. મને ઘણા લોકોના ફોન આવ્યા છે. ડીજેવાળાના ફોન આવતા હતા. એમના ઘર એના પર ચાલે છે તમે આગેવાનો છો રસ્તો કાઢજો તો એમનું ઘર ચાલે. ઠાકોર સમાજમાં ડીજેના ઉપયોગ ન કરવા બાબતના બંધારણના નિયમ પર વિક્રમ ઠાકોરે કહ્યું કે, શિક્ષણમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. વ્યસનમાં આપણે આગળ વધવાનું નથી.
ઠાકોરનો દીકરો IAS, IPS કે એન્જિનિયર બને - ગેનીબેન ઠાકોર
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે સમાજને સંબોધતા કહ્યું કે, શિક્ષણની વાતમાં મારો સૂર પૂરાવું છું. આપણે ક્યા પરિબળો સામે લડવાનું છે. કયા પરિબળો આપણા વિકાસને રુંધે છે. નિરક્ષરતા, કુપોષણ, બેરોજગારી અનેક પરિબળો સામે વૈચારિક ક્રાંતિ કરી લડવાનો સંકલ્પ કરવાનો છે. આ પરિબળો આપણને આગળ જતા અટકાવે છે. આપણે બધા સારી રીતે જાણીએ છીએ. સમાજને એક કરવાની વાત આવે. જેના અન્ન ભેગા એના મન ભેગા. વર્ષો પહેલા સમાજો ભેગા આવ્યા, ન્યાય કે અન્યાય સહન કરી સમાજને આગળ વધારવા પરિશ્રમ કર્યો. એ સમાજો પરથી શીખ લઈ આપણો સમાજ પરિશ્રમ કરતો થાય, અન્ય સમાજ પરથી પ્રેરણા લઈએ. કોઈ પણ ક્રાંતિ એક દિવસે નથી આવતી. સુખી સંપન્ન સમાજનું એનાલિસીસ કરો અને અનુકરણ કરો. પરિવારો સંઘર્ષ વર્ષો કરે પછી આગળ વધે છે. સંગઠને ઠાકોર સમાજને જોડવા માટેની ઓળખ આપી છે. ગુજરાતના કોઈ પણ જિલ્લામાં જઈએ તો ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના દીકરા મળવા આવે, અલ્પેશ ઠાકોરનો આભાર માનીએ. ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના તરીકે બધી જગ્યાએ મળવા આવે. સમયની કોઈ રાહ જોતું નથી, સંસ્થાઓ મજબૂત બને જેમાં સ્કીલ આપી શકીએ. ગુજરાત માં અનેક ખાનગી કંપનીઓ છે. ટેક્નોલોજીના સમયમાં શિક્ષણ આધુનિક ના હોય તો સારી નોકરી ના મળે. પટાવાળા કે સિક્યુરિટીની નોકરી માટે ભલામણ કરવા આવે. ઠાકોરનો દીકરો આઈએએસ કે આઈપીએસ બને, એન્જિનિયર બને. કામ પરિણામ લક્ષી થાય તો ભરોસો નેતાઓ પર ટકી રહે. તમામ પક્ષના નેતાઓએ એકતા બતાવી છે. સહિયારા પૂરૂષાર્થથી કામ કરવું પડે.
ડીજે પર પ્રતિબંધ મુદ્દે ગેનીબેનનો જવાબ
તો વિક્રમ ઠાકોરના ડીજે પર પ્રતિબંધ મુદ્દે સલાહ મામલે સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, રામ લંકા જતા ત્યારે દરિયા પર પૂલ બનાવવામાં નાની ખિસકોલી પણ મદદ કરતી. કલાકારે સમાજની સેવા માટેની વાત કરે છે. જે સમાજ માટે કામ કરે છે એને કરવા દો. આડા ના આવે તો પણ કામ થાય. ટીકા કરતા લોકો પરિણામ આવશે ત્યારે અભિનંદન આપશે. ત્ર દ્વારા અન્યાય થાય તો તેને ન્યાય અપાવવાનું કામ પણ થાય. આ સ્ટેજ પરથી ન્યાય થાય. માતાપિતા 12 માં ધોરણ ભણાવ્યા સુધી દીકરી ના લગ્ન ન કરાવે. કન્યા હોસ્ટેલનું નિર્માણ થાય તે જરૂરી છે. આર્થિક રીતે સક્ષમ બને તે જરૂરી છે. મહિલાઓની રોજગારી વધે તે માટે વિચારવાની જરૂર છે. અમને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રજૂઆત મળે છે. દિકરીને કેળવણી આપો કે કોઈ પણ મોરચે લડી શકે. નોકરી પણ કરી શકે અને ખેતી પણ કરી શકે. જમીન ગીરવે મૂકવી ના પડે તેવું કરો. વિસ્તાર પ્રમાણે સામાજિક બંધારણ બને તે જરૂરી છે. એક સમાજ એક રીવાજ, એક રીવાજ શ્રેષ્ઠ રીવાજ કરો.
સમાજને શક્તિશાળી બનાવવા જાતને સશક્ત બનાવો - કેશાજી ઠાકોર
દિયોદરના ધારાસભ્ય કેશાજી ઠાકોરે આ પ્રસંગે કહ્યું કે, મેસેજ આપવાનો છે કે હવે જાગ્યા છીએ. સમાજ શક્તિશાળી બનાવવો હોય તો જાતને સશક્ત બનાવવી પડે. સમયની માંગ છે કે સમાજની રીત રિવાજો બદલાવ લાવે. લગ્નમાં ખોટા ખર્ચ થતા અટકે અને એના પૈસા શિક્ષણ પાછળ ખર્ચાય એની ચિંતા કરવાની છે.
સમાજની વાત આવે ત્યારે પુરુષોત્તમ સોલંકી બનવું પડે
તો કલોલના પૂર્વ ધારાસભ્ય બળદેવ ઠાકોરે કહ્યું કે, સ્ટેજ પર ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ પક્ષના આગેવાનો બેઠા છે. બધાએ ચિંતા કરી કે સમાજને એક કરવા માટે સ્ટેજ પર આવવું પડશે. જો અલગ રહીશું તો છુટા પડી જવાશે. સમાજને વેગવંતો બનાવો હોય તો સત્તા વિના શક્ય નથી. સત્તા પણ તમારી પાસે હોવી જરૂરી છે. સરકાર તરફથી જમીન ફાળવવામાં આવી છે. જમીન માટે જે પૈસા ભરવા મને કહેજો. 30 કરોડ જમીન માટે આપવાના છે, રકમ મોટી છે, જો ટોકન રકમ આપી હોત તો સારું રહ્યું હોય. સમાજની વાત આવે તો પુરુષોતમ સોલંકી યાદ કરવા પડે. સમાજની વાત આવે ત્યારે પુરુષોતમ સોલંકી બનવું પડશે.
