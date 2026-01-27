Prev
ઠાકોર સમુદાયઃ વિશાળ વોટબેન્ક, છતાં વેરવિખેર કેમ? મધરાતના સંમેલન પછી રાજકીય ફરક પડશે ખરો!

Thakor Samaj : ઠાકોર સમાજે મધરાતે મહાસંમેલન યોજીને અને મોટી સંખ્યામાં ભીડ એકઠી કરીને શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું છે, ત્યારે આ શક્તિ પ્રદર્શન દરેક રાજકીય પક્ષો માટે આડકતરો સંકેત પણ કહી શકાય

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:14 PM IST

Gujarat Politics : ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને દસક્રોઈ, ગાંધીનગર અન સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રભાવક સંખ્યા ધરાવતો ઠાકોર સમુદાય શૌક્ષણિક જાગૃતિ અને વ્યસન મુક્તિના મુદ્દે યોજાયેલ સંમેલનમાં નેતાઓએ સમાજને એક સંપ થવા આહવાન કર્યુ. આ સંમેલન સંપૂર્ણપણે બિનરાજકીય હતું. તેમજ તેમાં દરેક પક્ષના ઠાકોર સમાજના નેતાઓ ઉપસ્થિત હતા. તેમ છતાં આ રાજકીય પ્રતિઘાત પણ પડશે તે નિશ્ચિત છે, ત્યારે ઠાકોર સમુદાયના મત મેળવવા માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ પણ પૂરી તાકાત કામે લગાડશે. 

2026 ની એન્ટ્રી થતા જ ગુજરાતના રાજકારણમાં વિવિધ સમાજની એન્ટ્રી થઈ છે. વિવિધ સમાજોમાં એકાએક પરિવર્તનની લહેર ઉઠી છે. શરૂઆત ઠાકોર સમાજે કરી હતી, અને આજે ફરી એકવાર ઠાકોર સમાજે મધરાતે સંમેલન બોલાવીને ગુજરાતના રાજકારણમાં નવી ચર્ચા જગાવી છે. ગુજરાતના રાજકારણમાં ઠાકોર સમાજના મત પર એક નજર કરીએ, તો ઠાકોર સમાજ મોટી અસર કરી શકે છે. ઠાકોર સમાજની વસ્તી વધારે છે, તેથી ઉત્તર ગુજરાતની અનેક બેઠકો પર ઠાકોર સમાજના લોકોનો પ્રભાવ છે. એમ કહો કે, રીતસરની પકડ છે. તેથી જ અનેક રાજકીય પક્ષો ઠાકોરોને નકારી શક્તા નથી. 

ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠાકોરોની વસતિ 17થી 18 લાખ જેવી છે અને 10 લાખ મતદારો છે. જે ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટી ઉથલપાથલ સર્જવામાં સક્ષમ છે. ઉત્તર ગુજરાતની ચાર જિલ્લાની 22 બેઠકો પર ઠાકોર સમાજનું પ્રભુત્વ છે.

ઉત્તર ગુજરાતની આ બેઠકો પર ઠાકોર મતદારોનું પ્રભુત્વ 

  • બનાસકાંઠા જિલ્લો : વાવ, દિયોદર, કાંકરેજ
  • મહેસાણા જિલ્લો : ખેરાલુ, ઊંઝા, વિસનગર, બેચરાજી, કડી, મહેસાણા, વિજાપુર
  • ગાંધીનગર જિલ્લો : દહેગામ, ગાંધીનગર નોર્થ, ગાંધીનગર સાઉથ, માણસા
  • અમદાવાદ જિલ્લો : વિરમગામ, સાણંદ, ઘાટલોડિયા, વેજલપુર, વટવા, સાબરમતી, દસક્રોઇ, ધોળકા

ગુજરાતમાં વોટબેંક મોટી - નેતા જાજા
ગુજરાા પ્રભાવશઆળી જનસંખ્યા ધરાવતા ઠાકોર સમુદાયમાં નેતાઓની સંખ્યાની પણ કમી નથી. ઠાકોરની રાજકીય મહત્વકાંક્ષા પણ છેલ્લા એક દાયકામાં ઘણી વધી ગઈ છે. દરેક મુખ્ય રાજકીય પક્ષમાં ઠાકોર સમાજના નેતાઓના માનપાન સચવાય છે. તેમાં પણ ઉત્તર ગુજરાતની અનેક બેઠકો પર ઠાકોર સમાજ જ નિર્ણાયક બને છે.  કારણ કે, ઉત્તર ગુજરાતની વિધાનસભાની બેઠકો પર ઠાકોર સમાજ જ નિર્ણાયક નીવડે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી અલ્પેશ ઠાકોર એ ઠાકોર સમાજનું નેતૃત્વ કરે છે. તો કોંગ્રેસમાંથી ગેનીબેન ઠાકોર છે. એક સમયે આ સમાજ કોંગ્રેસ તરફ ઝુકેલો મનાતો હતો. પરંતું છેલ્લાં દોઢ દાયકામાં ભાજપમાં તેમાં સારી પેઠે ઘૂસપેઠ કરી છે. 

થોડા સમય પહેલા ગેનીબેન ઠાકોર પણ ઉકળાટ ઠાલવી ચૂક્યા છે કે, ઠાકોર સમાજના 38 જેટલા ધારાસભ્ય હોવા છતાં મંત્રીમડળ વિસ્તણમાં ઠાકોર સમાજને જે પ્રભુત્વ મળવું જોઇએ એ નથી મળ્યું. હાલ ગુજરાતના રાજકારણમાં ઠાકોર સમાજના દિગ્ગજ નેતાઓની વાત કરીએ તો, અલ્પેશ ઠાકોર, ગેનીબેન ઠાકોર, બળદેવજી ઠાકોર, ધવલજી ઠાકોર, કેશાજી ઠાકોર, કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર, ધારાસભ્ય લવીંગજી ઠાકોર, પૂર્વ મંત્રી દિલીપ ઠાકોર સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા. આ તમામ નેતાઓ ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણમાં પ્રભાવશાળી અસર ધરાવે છે. 

કોળી-ઠાકોર સમાજના આગેવાનનો વાત કરીએ, તો અલ્પેશ ઠાકોર, જગદીશ ઠાકોર, દિલીપ ઠાકોર, કુંવરજી બાવળિયા, દેવજી ફતેપરા, સોમા ગાંડા પટેલ, પરસોત્તમ સોલંકી જેવા આગેવાનો સામેલ છે. 

હવે ઠાકોર સમાજનો નવો નાદ કઈ દિશામાં જશે એ તો સમય આવ્યે ખબર પડશે. પરંતું જો આ સમાજ એક થાય તો ગાંધીનગરની ગાદી પણ હલાવી શકવા સક્ષમ છે. હાલ તો કંઈ કહી ન શકાય, પરંતુ ઠાકોર સમાજની પરિવર્તનની આ લહેર આગળ જતા ચોક્કસથી ગુજરાતના રાજકારણનો નક્શો બદલલા સક્ષમ છે. 

