ભાગીને પ્રેમલગ્ન કરનારાને ગુજરાતનો આ સમાજ નહિ સ્વીકારે! આજથી સમાજમાં 16 નવા નિયમો લાગુ
Thakor Samaj Constitutional Conference : ભાગીને લગ્ન કરનારને નહીં સ્વીકારાય; ઠાકોર સમાજના 16 નવા નિયમ, મહાસંમેલનમાં દૂર કરાયા જૂના કુરિવાજો; સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરની હાજરીમાં નવું બંધારણ જાહેર
Banaskantha News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : વાવ-થરાદ જિલ્લાના દિયોદર તાલુકાના ઓગડ થળી ખાતે પાટણ, બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જિલ્લાના ઠાકોર સમાજના આગેવાનો અને સમાજના હજારો લોકોની ઉપસ્થિતિ માં વિશાળ બેઠક યોજાઈ.જેમાં સમાજ માટે એક મહત્વપૂર્ણ બંધારણ જાહેર કરવામાં આવ્યું. ખાસ વાત એ રહી કે આ મંચ પર ભાજપ અને કોંગ્રેસના આગેવાનો રાજકારણ ભૂલી સમાજના હિત માટે એકસાથે જોવા મળ્યા.
વાવ થરાદના ઓગડ ગામે યોજાયેલી આ બેઠકમાં હજારોની સંખ્યામાં સમાજના લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ઠાકોર સમાજના સામાજિક સુધારા, ખર્ચાળ પ્રસંગો પર નિયંત્રણ,વ્યસન મુક્ત સમાજ અને શિક્ષણના પ્રસાર માટે બંધારણ અમલમાં મૂકાયું. આ બંધારણને સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર દ્વારા સત્તાવાર રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું. જોકે ગેનીબેન ઠાકોર દ્વારા બંધારણની ઘોષણા કર્યા બાદ ગેનીબેન એ કહ્યું કે, આ 16 મુદ્દાઓનો જે ભંગ કરે તો સગા ભાઈએ પણ ભાઈના પ્રસંગમાં હાજરી ના આપવી. તો સાથે સાથે ગેનીબેન એ જાહેર મંચ ઉપરથી ખોળો પાથરી માંગ કરી કે સમાજમાંથી બધીઓ દૂર કરવી જોઈએ અને ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોર સમાજ માટે ‘સદારામ ધામ’ બનાવવાની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી. ગેનીબેન ઠાકોરે એક વીઘા જમીન આપવાની જાહેરાત કરી, જ્યારે ભાજપ અને કોંગ્રેસના અન્ય આગેવાનોએ પણ જમીન આપવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી
તો સાથે સાથે આ મહા સંમેલનમાં પહોંચેલા ગાંધીનગર ધારાસભ્ય અને ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના અધ્યક્ષ અલ્પેશ ઠાકોરે પણ સમાજના બંધારણને વધાવ્યું અને સાથે સાથે સમાજને હાકલ કરી કે બંધારણના અમલ માટે સૌપ્રથમ સ્ટેજ પર બેઠેલા આગેવાનોને શપથ લેવડાવવી જોઈએ. તો અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે વ્યસન કરનારના ઘરે દીકરી ન આપવાની કડક અપીલ કરું છું. જેથી બીજાનું ઘર બગડે નહીં.
કયા-કયા નિયમો બનાવાયા?
- મૈત્રી કરાર અને ભાગીને પ્રેમ-લગ્ન કરનારને સમાજે સ્વીકારવા નહી કે તેને સમર્થન કરવુ નહી
- સગાઈમાં પુરુષ અને મહિલા મળી ૨૧ વ્યક્તિએ જવું તેનાથી વધારે વ્યક્તિઓ સગાઈમાં જઈ શકશે નહીં.
- સગાઈમાં નાળિયેર અને એક રૂપિયો આપવાનો રહેશે એક જોડી કપડાં લઈ જવા.
- વર્ષમાં બે માસમાં જ લગ્ન કરવા. વૈશાખ સુદ એકમથી પૂનમ સુધી અને મહા સુદ એકમથી પૂનમ સુધી.
- ખાસ સંજોગોમાં અર્જન્ટ સમયમાં લગ્ન કરવાના થાય તો તેમના પોતાના કુટુંબીજનોએ મળીને લગ્ન કરવાના રહેશે અને બીજા કોઈની આમંત્રણ આપવું નહીં.
- લગ્ન પ્રસંગે પત્રિકા છપાવી નહીં સાદુ કાર્ડ રાખવું હોય તો રાખી શકાશે.
- જાનમાં સનરૂફ ગાડી લઈ જવી નહીં. જાનમાં ૧૧ થી વધારે વાહનો લઈ જવા નહીં
- જાનમાં મહિલા અને પુરુષો મળી વધુમાં વધુ ૧૦૦ વ્યક્તિઓ જઈ શકાશે દસ વર્ષથી ઉપરની ઉંમરની વ્યક્તિ ગણાશે.
- જમણવારમાં એક મીઠાઈ,દાળ ભાત, કઠોળ, લીલી શાકભાજી, રોટલી, રોટલા, પુરી અને છાશ રાખી શકાશે. અન્ય બીજી કોઈ પણ આઈટમ રાખવી નહીં
- વરઘોડામાં ડીજે સામે મનાઈ ફરમાવાઈ
- કોઈપણ સારા- ખોટા- નરસા તમામ પ્રકારના પ્રસંગોમાં વ્યસન વાળી વસ્તુ એટલે કે બિડી- અફીણ-ગોળીઓ કે અન્ય કોઈ નશાકારક વસ્તુઓ વાપરવી નહી. જેથી હવે હવે લગ્ન, સગાઈ, મામેરું, બર્થડે અને અન્ય શુભ પ્રસંગોમાં થતો બિનજરૂરી અને દેખાડુખર્ચ બંધ થશે
અલ્પેશ ઠાકોરે શું કહ્યું....
આ પ્રસંગે ભાજપના ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું કે, બંધારણ નક્કી કરનારને અભિનંદન છે. શૈક્ષણિક ધામ બનાવીશું. તમામ જગ્યા પર સમાજ શૈક્ષણિક સંસ્થા બનાવીશું. પણ ત્યાં દીકરા દીકરીને મોકલશે કોણ. એ નથી થતું. એ કરવું પડશે તો જ સમાજ આગળ વધશે. સંસ્થા બનાવીએ પણ તેને ચલાવવી કાઠું કામ છે, તો ત્યાં દીકરા દીકરીને મોકલો. ગુજરાતમાં આજે 50 સંસ્થા સમાજની છે પણ ત્યાં કોઈ આવતું નથી. બીજા સમાજમાં બધા મહેનત કરે અને ભણે. તો આપણે કેમ નહિ. બીજા સમાજના સમોવડીયા બનતા શીખવું પડશે. દીકરીનું માંગુ આવે તો સામે છોકરો વ્યસન નથી કરતો એ જોવું પડશે. વ્યસન હોય તો વાંઢા મરી જાઓ પણ દીકરીની જિંદગી ન બગાડો. છૂટાછેડા કરવા હોય તો લોઢાના ચણા ખાવા જેવું છે. આજે સમાજ ભેગો થયો છે. પક્ષોને બાજુમાં મૂકીને બધા આવ્યા છે. એ સમાજની ચિંતામાં બધા આવ્યા છીએ. સિંહ જેવી તાકાત આપી અને બકરી બની જાઓ તો શું કરીએ. અમે વ્યસન મુક્તિ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. મહિલાઓ પડીકીઓ ન ખાઓ તે વિનંતી છે. આ શરમજનક બાબત છે. હાથ જોડું છું કે, પડીકી ન ખાઓ. પુરુષ મસાલા ન ખાય અને બહેનો પડીકી ન ખાય જેથી સંતાનને વ્યસન ન આવે. તમામ લોકોએ મેનેજમેન્ટ કરવું પડશે. સારી ખેતી કરી મેનેજમેન્ટ કરો અને બચત કરો.
આમ, ઠાકોર સમાજના બંધારણ દિવસ તરીકે 4 જાન્યુઆરી 2027ના રોજ વિશેષ ઉજવણી કરવાની જાહેરાત સાથે બેઠક પૂર્ણ થઈ. રાજકારણથી ઉપર ઊઠીને સમાજ સુધારાના સંદેશ સાથે ઓગડની આ બેઠક ઉત્તર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે.
