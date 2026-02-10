બંધારણ, કાર્યવાહી અને વિવાદ... ઠાકોર સમાજનું જ બંધારણ કેમ ભારે ચર્ચામાં? જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
Thakor Samaj Controversy: ઠાકોર સમાજના સામાજિક બંધારણને લઈને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વિવાદ ઉગ્ર બન્યો છે. બંધારણનું ઉલ્લંઘન, સમાજ બહાર કરવાની કાર્યવાહી અને ત્યારબાદ માફી અને સમાધાન. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે ગામડાંથી લઈને રાજકીય વર્તુળ સુધી ભારે ચર્ચા જગાવી છે. શું છે આખો મામલો? કેમ વિવાદ હજુ નથી થઈ રહ્યો શાંત? ચાલો જાણીએ.
- ઠાકોર સમાજના સામાજિક બંધારણને લઈને કેમ મચ્યો છે હોબાળો?
- ઠાકોર સમાજનું સામાજિક બંધારણ અને ‘ડીજે’ વિવાદ શું છે
- ઠાકોર સમાજમાં બંધારણના ઉલ્લંઘન મુદ્દે ગબ્બર ઠાકોર અને આગેવાનો સામસામે
Thakor Samaj Controversy: સૌપ્રથમ ઠાકોર સમાજ દ્વારા બનાવાયેલા સામાજિક બંધારણના ઉલ્લંઘનને લઈને ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોર સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને તેમને સમાજ બહાર કરવાની જાહેરાત થઈ. આ નિર્ણય બાદ ગામમાં વિખવાદ વધ્યો અને સતત નિવેદનોનો સિલસિલો શરૂ થયો. ગબ્બરે આક્રમક તેવરમાં કહ્યું કે, ડી.જે તો વાગશે જ.
ડીજે મુદ્દે અલગ-અલગ આગેવાનોના મત
હવે આ ગબ્બર ઠાકોરના તેવર જાણે નરમ પડ્યા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરેલા વીડિયોમાં કહ્યું કે, સમાજે એકતા સાથે સારો નિર્ણય લેવો જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું કે, ડીજે મુદ્દે અલગ-અલગ આગેવાનોના મત છે. કોઈ કહે છે ડીજે ન વગાડવો, તો કોઈ કહે છે ઘરે વગાડો. ગબ્બરે દાવો કર્યો કે તેમની સામે ષડયંત્ર રચાયું છે અને ગામમાં અનાવશ્યક વિખવાદ ઉભો થયો છે.
પૂર્વ સરપંચના ઘરે ડીજે વાગતા કાર્યવાહી
ડીજે ખર્ચ મુદ્દે પણ ચર્ચા ગરમાઈ છે. ગબ્બરે કહ્યું કે, ડીજેનો ખર્ચ 5 થી 6 હજાર થાય છે, જ્યારે શરણાઈ માટે 15 હજાર સુધી ખર્ચ આવે છે. જેનો વિચાર સમાજે કરવો જોઈએ. ગબ્બર ઠાકોર અને બંધારણ બનાવનારા આગેવાનો વચ્ચે ચાલતા વિવાદ વચ્ચે પાટણના કોરડા ગામે પણ બંધારણ ભંગનો મામલો સામે આવ્યો. પૂર્વ સરપંચ મગનજી ઠાકોરના ઘરે લગ્ન પ્રસંગે ડીજે વાગતા સમાજે કાર્યવાહી કરી. શરૂઆતમાં 21 હજારનો દંડ જાહેર થતા સભામાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો અને સ્થિતિ તંગ બની.
દંડની રકમ વધારીને 1.51 લાખ કરાઈ
સભા વેરવિખેર થતી જોઈ આગેવાન અમૃતજી ઠાકોર અને ચંદનજીએ મધ્યસ્થી કરી. લાંબી ચર્ચા અને ગરમાગરમી બાદ સમાધાનનો રસ્તો નીકળ્યો. મગનજી ઠાકોરે જાહેરમાં સમાજની માફી માગી અને દંડની રકમ વધારીને 1 લાખ 51 હજાર રૂપિયા કરાઈ, જે શિક્ષણ કાર્ય માટે વાપરવાનો નિર્ણય લેવાયો. સાથે જ જાહેરાત થઈ કે ગબ્બર અને અર્જુન ઠાકોર જો માફી માંગશે તો તેમને ફરી સમાજમાં સામેલ કરવામાં આવશે.
સમાજ કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરશે બંધારણનું પાલન?
તો વિવાદ વચ્ચે એક કલાકારે બંધારણ વિરુદ્ધ ગીત ગાયું હોવાનો મુદ્દો પણ ઉછળ્યો, પરંતુ બાદમાં તેણે પણ માફી માગી દીધી. એક તરફ બંધારણના કડક અમલની માંગ છે, તો બીજી તરફ સમાધાન અને એકતા જાળવવાનો પ્રયાસ. માફી, દંડ અને ચર્ચાઓ બાદ હાલ પરિસ્થિતિ શાંત દેખાઈ રહી છે, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, આગળ સમાજ બંધારણનું પાલન કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરશે?
