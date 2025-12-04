Prev
100 કરોડની કમાણી કરનાર 'લાલો': શૂટિંગ માટે મફતમાં અપાયેલા ઘરના માલિકને એક પણ રૂપિયો ન મળ્યો, વૃદ્ધ માસીની વેદના!

Lalo Film Highest Grosser: સુપરહિટ ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો"કૃષ્ણ સદા સહાયતે રૂપિયા 100 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે,પરંતુ આ ફિલ્મ માટે માનવતાના ધોરણે પોતાનું ઘર શૂટિંગ અર્થે આપનાર વૃદ્ધ મહિલા કપરી પરિસ્થિતિમાં જીવન જીવી રહ્યા છે. ફિલ્મ નિર્માતાઓ દ્વારા તેઓને કોઈ જ આર્થિક મદદ કરવામાં આવી ન હોવાનું તેઓ જણાવી રહ્યા છે.

અશોક બારોટ/જૂનાગઢ: જુનાગઢના ઉપરકોટ રોડ નજીક ફુલ્યા હનુમાન મંદિરની સામે આવેલી એક સાવ સાદી 'વાણંદ ડેલી' આજે ગુજરાતમાં સુપરહિટ ફિલ્મ 'લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે' ના મુખ્ય લોકેશન તરીકે પ્રખ્યાત બની છે. આ એ જ ડેલી છે જ્યાં ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગની ₹100  કરોડથી વધુની કમાણી કરનારી આ ફિલ્મના સૌથી મહત્ત્વના અને ભાવનાત્મક દ્રશ્યો ફિલ્માવવામાં આવ્યા હતા. 

માનવતાના ધોરણે ફિલ્મની ટીમને શૂટિંગ માટે ઘર પૂરું આપ્યું!
જોકે, આ ફિલ્મે મેળવેલી જબરજસ્ત નામના અને કરોડોની સફળતા વચ્ચે, મકાન માલિક પરિવારને જે કડવો અનુભવ થયો છે તે ખૂબ જ દુઃખદાયક છે. આ મકાનના માલિક વૃદ્ધ મહિલા ભાવનાબેન વાજાએ આંખમાં આંસુ સાથે પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી છે, જેમણે માનવતાના ધોરણે ફિલ્મની ટીમને શૂટિંગ માટે ઘર પૂરું પાડ્યું હતું.

100 કરોડની કમાણી છતાં એક પણ રૂપિયો ન ચૂકવવાનો અફસોસ
વાણંદ ડેલીમાં રહેતા વૃદ્ધ મહિલા ભાવનાબેન વાજા હાલમાં ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે; તેમને પેરાલિસિસનો એટેક આવેલો છે અને તેમના મગજની સર્જરી પણ કરાવેલી છે. આ નબળી આર્થિક અને શારીરિક સ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે,તેઓ તેમના પતિ અને 23 વર્ષના દીકરો મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે.

જ્યારે આ ફિલ્મનું શૂટિંગ નક્કી થયું, ત્યારે નજીકમાં રહેતા એક ભાઈ દ્વારા ફિલ્મની ટીમના કોઈ વ્યક્તિને લઈ મકાન માલિકને મળવા આવ્યા હતા. તે સમયે પરિવારને માત્ર બે દિવસ ગુજરાતી ફિલ્મનું શૂટિંગ ઘરમાં કરવાની વાત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ, બે દિવસના બદલે આ ફિલ્મનું શૂટિંગ પંદર દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું. આટલું લાંબુ શૂટિંગ ચાલ્યું અને ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર ₹ 100 કરોડથી વધુની જંગી કમાણી કરી હોવા છતાં, મકાન માલિક પરિવારને હજુ સુધી એક રૂપિયો પણ ચૂકવવામાં આવ્યો નથી.

માસી" કહી દુઆ માંગનારાઓએ કામ પત્યા પછી ફોન પણ ન કર્યો
ભાવનાબેન વાજાએ ભારે હૃદયે જણાવ્યું કે શૂટિંગ દરમિયાન તેમને અને તેમના પરિવારને ઘણી મુશ્કેલીઓ પડતી હતી, જે તેમણે માનવતાના ધોરણે સહન કરી લીધી હતી. તે સમયે ફિલ્મમાં હીરો-હિરોઈન સહિત અન્ય લોકો તેમને 'માસી' કહીને બોલાવતા હતા અને કહેતા હતા કે, "માસી દુઆ કરો, અમારી ફિલ્મ સારી જાય અને બધાને ખૂબ પસંદ આવે.

આટલી દુઆઓ આપ્યા છતાં અને ફિલ્મે કરોડો રૂપિયા કમાયા બાદ, ફિલ્મની ટીમ જુનાગઢમાં ફરી આવી હતી, પરંતુ તેમણે આ વૃદ્ધ મહિલાના ઘરની મુલાકાત લેવાની કે તેમને એક વખત ફોન કરવાની પણ તસ્દી લીધી નથી. ભાવનાબેને વ્યક્ત કર્યું કે, "હાલ સમય ગરજનો છે, કામ પતી જાય એટલે વાત પૂરી. અમારી સાથે પણ એવું જ થયું છે." કરોડોની કમાણી કરનાર ફિલ્મની ટીમ દ્વારા એક પણ પાઇ ન આપવાનો અફસોસ આ ગરીબ પરિવારને સતાવી રહ્યો છે.

આ મકાન લાલાના પરિવારનું પ્રતિબિંબ બન્યું
જુનાગઢના ઉપરકોટ રોડ પર આવેલી આ વાણંદ ડેલીનું મકાન ફિલ્મના મહત્ત્વના દ્રશ્યોને કારણે 'લાલાની ડેલી' તરીકે પ્રખ્યાત બન્યું છે. ફિલ્મના શૂટિંગ સમયે મકાનમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નહોતો, જે વસ્તુઓ જ્યાં હતી ત્યાં જ રાખીને શૂટિંગ કરાયું હતું. મકાનના માલિકો અને ભાડુઆત પરસોત્તમભાઈ બાંભણિયાએ જણાવ્યું કે  ફિલ્મનો મુખ્ય હીરો લાલો સવારે આ જ મકાનના ફળિયામાં સૂતો હોય છે અને ઉઠીને બહાર પડેલી રિક્ષા લઈને ચાની દુકાને જાય છે.

ફિલ્મમાં દેખાતા લાલાના પરિવારના તમામ આંતરિક દ્રશ્યો આ જ મકાનના છે, જેમાં રસોડું, ઓસરી અને બાલ્કનીનો સમાવેશ થાય છે. લાલાની પત્ની તુલસી અને દીકરી ખુશી ઓસરીમાં બેસીને વાતોચીતો કરે છે અને દીકરી લેસન કરતી હોય છે, તે દ્રશ્યો અહીં જ શૂટ થયા હતા. લાલો રાત્રે દારૂ પીને આવે છે અને તેની પત્ની તુલસી સાથે ઘરમાં ઝઘડો કરે છે, તે ભાવનાત્મક દ્રશ્ય પણ અહીં જ ફિલ્માવાયું હતું. આ ઝઘડાના સીન વખતે લાલો માસીને ધક્કો મારે છે અને દિવાલ પરથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની છબી તેમના માથા પર પડે છે, તે દ્રશ્ય પણ અહીં શૂટ થયું હતું. ઘરની બહાર જે મંદિર બતાવ્યું છે અને ફળિયાની બહાર દાંડિયા રાસનું શૂટિંગ કરવામાં આવ્યું છે, તે પણ આ જ લોકેશનનું છે. 

લાલો જ્યાં શૂટ થઇ તે મકાન હવે વેચવા મૂકાયું!
પરસોત્તમભાઈએ પણ જણાવ્યું કે શૂટિંગ કરવા ટીમ આવી ત્યારે રૂપિયા ચૂકવવાની કોઈ વાત જ નહોતી કરી, પરંતુ ફિલ્મે ₹100 કરોડની કમાણી કર્યા બાદ પણ પરિવારની પૂછપરછ ન કરવી તે યોગ્ય નથી. આ ગરીબ વાણંદ પરિવાર મજૂરી કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. વૃદ્ધ મહિલા ભાવનાબેનની પેરાલિસિસ અને મગજની સર્જરી બાદની ગંભીર હાલત હોવા છતાં, ફિલ્મના સર્જકોએ કોઈ મદદ ન કરતા, હાલમાં મકાન માલિકે આ મકાન વેચવા માટે કાઢ્યું છે.

આ ઘટના ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે એક મોટો સવાલ ઊભો કરે છે કે, જ્યાં એક તરફ ફિલ્મો કરોડોની કમાણી કરીને નામ રોશન કરે છે, ત્યાં બીજી તરફ, જે લોકોના સહયોગથી આ સફળતા મળી છે, તે પરિવારને આર્થિક મદદ કેમ નહીં ?  આ પરિવારે માનવતાના ધોરણે મદદ કરી, પરંતુ બદલામાં તેમને માત્ર અફસોસ જ મળ્યો છે.
 

