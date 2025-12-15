Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ઉનાળાને બદલે ભર શિયાળે કેસર કેરીનું આગમન: ગુજરાત જ નહીં, કદાચ દેશનો પ્રથમ કિસ્સો!

Porbandar Marketing Yard: ગુજરાત જ નહીં પરંતુ દેશનો કદાચ પ્રથમ કિસ્સો. ઉનાળાને બદલે ભર શિયાળે કેસર કેરીનું આગમન. શિયાળામાં આંબામાં કેરી આવી હોય તેવી ઘટના. પોરબંદર માર્કેટીંગ યાર્ડ ખાતે કેસર કેરીની આવક. સુદામા ફ્રુટ કંપની ખાતે એક બોક્સ કેસર કેરીનું આગમન. કેસર કેરીના એક બોક્ષની હરાજી કરવામાં આવી. હરાજીમાં ભાગ લેનાર સૌ કોઈને પેંડા વહેંચી મોઢું મીઠું કરાવાયું. હરાજીમા 1 કિલો કેરીનું 1251 રૂપિયાના ઉંચા ભાવે વેચાણ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:54 PM IST

Porbandar Marketing Yard: સામાન્ય રીતે કેરીનું નામ સાંભળતા જ આપણને ઉનાળાની યાદ આવી જતી હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે પોરબંદરના ઇતિહાસમાં એક અનોખી અને કદાચ ગુજરાત તેમજ દેશમાં સૌપ્રથમ ઘટના બની છે. ભર શિયાળાની ઋતુમાં કેસર કેરીનું આગમન થતાં પોરબંદર માર્કેટીંગ યાર્ડ ખાતે સૌ કોઈ અચરજ પામી ગયા હતા.

આંબામાં શિયાળે કેરી!
પોરબંદર માર્કેટીંગ યાર્ડ ખાતે આવેલી સુદામા ફ્રુટ કંપનીમાં આજે શિયાળાની મધ્યે કેસર કેરીનું એક બોક્સ આવતાં ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો હતો. આંબામાં શિયાળા દરમિયાન કેરી આવી હોય તેવી આ ઘટનાને કૃષિ જગત માટે પણ એક આશ્ચર્યજનક કિસ્સો માનવામાં આવી રહ્યો છે.

1 કિલોના 1251: ઊંચા ભાવે થઈ હરાજી
પોરબંદર જિલ્લાના હનુમાનગઢ ગામમાંથી આ કેસર કેરીનું આગમન થયું હતું. સામાન્ય રીતે દર વર્ષે માર્ચ મહિના પછી માર્કેટીંગ યાર્ડમાં કેરીની આવક શરૂ થતી હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે કેરીની સીઝન કરતાં લગભગ 5 મહિના વહેલી આ આવક નોંધાઈ છે.

આ એક બોક્સ કેસર કેરીની યાર્ડમાં હરાજી કરવામાં આવી હતી. હરાજીમાં ભાગ લેનારા સૌ કોઈ વેપારીઓ માટે આ પ્રસંગને યાદગાર બનાવવા પેંડા વહેંચીને મોઢું મીઠું કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ ખાસ હરાજીમાં 10 કિલો કેસર કેરીના બોક્સના રૂ. 12,510/- ના ઊંચા ભાવે વેચાણ થયું હતું, જેનો અર્થ થાય છે કે 1 કિલો કેરીનો ભાવ રૂ. 1251/-બોલાયો હતો.

gujaratporbandarPorbandar marketing yardsaffron mangoWinterMangoes

