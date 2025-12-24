એ હાલો...આવી ગઇ છે પોરબંદરમાં કેસર કેરી: એક બોક્સની કિંમત સાંભળીને આવી જશે ચક્કર!
Porbandar mango market: ફળોના રાજા કહેવાતી કેસર કેરી સામાન્ય રીતે ઉનાળાની ઋતુમાં બજારમાં આવે છે, પરંતુ આ વર્ષે ભરશિયાળે જ પોરબંદર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીનું આગમન થયું છે. આ ઘટના ગુજરાતમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશમાં કદાચ પ્રથમ વખતની છે, જેનાથી ખેડૂતો, વેપારીઓ અને કેરીપ્રેમીઓમાં આશ્ચર્ય અને ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો છે.
અજય શીલુ/પોરબંદર: ફળોના રાજા તરીકે જેની ગણના થાય છે તે કેસર કેરીને આમ તો ઉનાળુ ફળ ગણવામાં આવે છે.વાતાવણમાં બદલાવ કહો કુદરતની કરામત પરંતુ આ વખતે ભર શિયાળે આંબામાં કેસર કેરી આવી છે તે વાત તો અચરજ પમાડનાર છે. પોરબંદર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં છેલ્લા 15 દિવસ દરમિયાન 3 વખત કેસર કેરીનું આગમન થતાં હરાજી દરમિયાન કેરીનુ ડ્રાયફ્રુટના ભાવથી પણ વધુ ઐતિહાસિક ભાવે વેચાણ થયું છે. ત્યારે ચાલો જોઈએ કેટલા ભાવે થયું કેરીનું વેચાણ.
નાના મોટા સૌ કોઈ ઉનાળામાં જે ફળ આરોગવાની રાહ જોઈને બેઠા હોય છે તે ફળ એટલે ફળોના રાજા એવી કેસર કેરી.રાજ્યમાં ગીરની કેસર કેરી અને હવે પોરબંદર જિલ્લાની સ્થાનિક કેરીની પણ બજારમાં સારી માંગ રહે છે.કેરી એ ઉનાળુ ફળ ગણાય છે અને ઉનાળામાં જ કેરી વેચાણ માટે બજારામં આવતી હોય છે.આ વખતે વાતાવણમાં બદલાવ કે પછી અન્ય કોઈ કારણોસર ઉનાળાને બદલે ભર શિયાળે આંબામાં કેરીનો ફાલ આવતા કેરીના આંબા ધરાવતા ખેડૂતોથી લઈને વેપારીઓ સહિત સૌ કોઈમાં ભારે કુતૂહલ સાથે આશ્ચર્ય જોવા મળી રહ્યુ છે.
પોરબંદર માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે આવેલ સુદામા ફ્રુટ કંપની ખાતે છેલ્લા 15 દિવસ દરમિયાન પોરબંદર,ગીર સોમનાથ તથા અમરેલી જિલ્લાની એમ ત્રણ જિલ્લાઓમાંથી કેસર કેરીનું આગમન થયું છે.આજે અમરેલી જિલ્લાના કંટાળા ગામથી 10 કિલો કેસર કેરીનું 1 બોક્સ વેચાણ અર્થે આવ્યું હતું જે કેરીનું હરાજી દરમિયાન 1 કીલો કેરીનો ભાવ 1151 રૂપિયા એમ 10 કીલોનું 1 બોક્સ 11510 રૂપિયામાં વેચાણ થયું છે.
આમ તો દર વર્ષે ઉનાળામાં માર્ચ મહિના પછીથી કેરીની આવક બજારમાં થતી હોય છે પરંતુ આ વખતે ભર શિયાળે કેસર કેરીનો અમુક આંબાઓમાં ફાલ આવતા કેરીનું વાવેતર કરનાર ખેડૂતોમાં પણ આશ્ચર્યમાં મુકાયા છે.આટલા મહિના પહેલા કેરીના મોટા ફળ આંબામાં પાકતા ખેડૂતોમાં ખુશી પણ જોવા મળી રહી છે.અમરેલી જિલ્લાના કંટાળા ગામથી કેરી લઈને યાર્ડ ખાતે આવેલ ખેડૂતે આટલા ઉંચા ભાવ બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને જણાવ્યુ હતુ કે.કેરીનો આટલો ભાવ આવતા ખુશી છે.
કાજુ-બદામ પિસ્તા સહિતના ડ્રાય ફ્રુટના જે ભાવ હોય તે ભાવને પણ વટી જાઇ તેટલો ભાવ હરાજીમાં કેસર કેરીનો બોલાયો હતો.પોરબંદરમાં જે રીતે ૧૧૫૧૦ રૂપિયાની 10 કીલો કેરીનું વેચાણ થયું તે સૌ કોઈ માટે આશ્ચર્ય પમાડનાર છે. ખેડૂતની મહેનત કહો કે કુદરતની કરામત પરંતુ રાજ્યમાં દેશમાં આટલી વહેલી કેસર કરી આવવવાની આ ત્રિજી ઘટના પોરબંદરમાં બની છે અને આટલો ઉંચો ભાવ મળ્યાની ઘટના પોરબંદરમાં બની છે.
