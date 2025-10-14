સૌથી મોટા સમાચાર; જાતિ સમીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને આ રીતે બની શકે છે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ!
Gujarat Cabinet expansion: Z 24 કલાક પર રાજનીતિની સૌથી મોટી ખબર મળી રહી છે. ગુજરાતમાં ધનતેરસના શુભ દિવસે નવા મંત્રીઓ શપથ લેવા જઈ રહ્યા છે. આ મંત્રીમંડળની રચનામાં જાતિ સમીકરણોને સર્વોચ્ચ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. પક્ષે આગામી ચૂંટણીઓ અને પ્રાદેશિક સંતુલનને ધ્યાનમાં રાખીને એક વ્યૂહાત્મક પગલું ભર્યું છે.
Gujarat Cabinet expansion: દિવાળી પહેલા દાદાના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થવાનું છે. વર્તમાન મંત્રીમંડળમાંથી કેટલાક નેતાઓને પડતા મુકવામાં આવશે તો કેટલાક નવા નેતાઓને મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. આ વચ્ચે કેટલાક મંત્રીઓ એવા છે જેને રિપીટ કરવામાં આવી શકે છે.
નવા મંત્રીમંડળની રચનામાં વિવિધ ઝોન અને જાતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે. જે નીચે મુજબ હોઈ શકે છે..
સૌરાષ્ટ્ર ઝોન: વિશેષ ભાગ ભજવશે
સૌરાષ્ટ્ર હંમેશા ગુજરાતની રાજનીતિનું કેન્દ્રબિંદુ રહ્યું છે. આ વખતે પણ મંત્રીમંડળમાં આ ઝોન વિશેષ ભાગ ભજવશે. લેઉવા પટેલ ફેક્ટર: સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકીય રીતે પ્રભાવશાળી ગણાતા લેઉવા પટેલ સમુદાયને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળે તે નિશ્ચિત છે. કોળી ફેક્ટર: આ ઉપરાંત, કોળી સમુદાયના પ્રતિનિધિઓને પણ મહત્વ આપીને સામાજિક સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરાશે.
મધ્ય ગુજરાત અને ક્ષત્રિય ચહેરા
મધ્ય ગુજરાતના મંત્રીઓને સ્થાન આપતી વખતે સામાન્ય જ્ઞાતિના ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય મળે તેવી સંભાવના છે. રાજકીય સમીકરણોને મજબૂત કરવા માટે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાત બન્ને પ્રદેશોમાંથી ક્ષત્રિય ચહેરાઓને તક આપીને સમાજને સંદેશ પહોંચાડવામાં આવશે.
દક્ષિણ ગુજરાત: આદિવાસી અને મહિલા અનામત
દક્ષિણ ગુજરાતના મંત્રીમંડળના પ્રતિનિધિત્વમાં આદિવાસી સમાજને સૌથી વધુ મહત્વ અપાશે. આ પ્રદેશમાં આદિવાસી વોટબેંકને મજબૂત કરવા માટે આ એક અનિવાર્ય પગલું છે. આ સાથે, દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી મહિલા ધારાસભ્યને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે, જે મહિલા સશક્તિકરણનો સંદેશ આપશે.
ઉત્તર ગુજરાત: OBCનું મહત્ત્વ
ઉત્તર ગુજરાતમાં OBC (અન્ય પછાત વર્ગ) સમુદાયના ચહેરાને સ્થાન મળે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. આ નિર્ણય ઉત્તર ગુજરાતના વિશાળ OBC સમુદાયને પક્ષ સાથે જોડી રાખવામાં મદદરૂપ થશે.
વ્યૂહાત્મક પગલું
નવું મંત્રીમંડળ માત્ર સરકાર ચલાવવા માટે નહીં, પરંતુ પ્રાદેશિક અને જાતિગત અસંતુલનને દૂર કરીને તમામ વર્ગોને સંતોષ આપવાના ઉદ્દેશ્યથી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. ધનતેરસના શુભ દિવસે શપથ લેવા જઈ રહેલા આ નવા મંત્રીમંડળ પર સૌની નજર ટકેલી છે, જે આગામી સમયમાં ગુજરાતની રાજનીતિની દિશા નક્કી કરશે.
