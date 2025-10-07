'દાદા'ના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અંગે સૌથી મોટા સમાચાર: Z 24 કલાકને સૂત્રોએ આપી EXCLUSIVE ખબર
Gujarat Cabinet Expansion: મંત્રી બનવાનાં સપનાં જોતા ધારાસભ્યો માટે ખબર. દિવાળી પછી દાદાના મંત્રીમંડળનું થશે વિસ્તરણ. કામગીરીના આધારે ધારાસભ્યોની થશે પસંદગી. ટોચના સૂત્રો પાસેથી મળી EXCLUSIVE જાણકારી. અડધો ડઝન મંત્રીઓને પડતાં મૂકાશે. દેવ દિવાળી આસપાસ થશે મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ. ZEE 24 કલાકે કીધું એટલે સમાચાર ફાઈનલ
Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતના રાજકારણના વર્તુળોમાં અત્યારે સૌથી મોટી અને ચકચાર જગાવનારી ખબર એ છે કે દિવાળી પછી 'દાદા'ના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે. ટોચના રાજકીય સૂત્રો પાસેથી EXCLUSIVE જાણકારી મળી છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તેમના મંત્રીમંડળમાં મોટા પાયે ફેરફાર કરવાના મૂડમાં છે. નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં, સંભવતઃ દેવ દિવાળીની આસપાસ, આ વિસ્તરણ થઈ શકે છે.
ગુજરાતની રાજનીતિને બારીકાઈથી જોનારા વિશ્વસનીય સૂત્રોએ ZEE 24 કલાકને EXCLUSIVE ખબર આપી છે. જ્યારે ZEE 24 કલાકે આ સમાચાર પ્રસારિત કર્યો, ત્યારે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ZEE 24 કલાકે કીધું એટલે સમાચાર ફાઈનલ...જેના કારણે મંત્રી બનવાના સપનાં જોતા ધારાસભ્યોમાં ઉત્સાહનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
કામગીરીના આધારે થશે પસંદગી: અડધો ડઝન મંત્રીઓ પર ગાજ
આ મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ માત્ર જૂના ચહેરાઓને બદલવા પૂરતું સીમિત નહીં હોય, પરંતુ તે પર્ફોર્મન્સ આધારિત હશે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, નવા મંત્રીઓની પસંદગીનો મુખ્ય માપદંડ ધારાસભ્યોની તેમના મતવિસ્તારમાં અને પક્ષમાં કામગીરી પર રહેશે. જે ધારાસભ્યોએ ગત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કે પછી અન્ય સમયમાં પક્ષ માટે ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું છે અને પક્ષની નીતિઓને જનતા સુધી અસરકારક રીતે પહોંચાડી છે, તેમને મંત્રીપદની લૉટરી લાગી શકે છે.
સામે પક્ષે, કેટલાક વર્તમાન મંત્રીઓ માટે આ વિસ્તરણ ખરાબ સમાચાર લઈને આવ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જેમની કામગીરી નબળી રહી છે, જેમના વિભાગોમાં વિવાદો થયા છે, અથવા જેઓ પક્ષની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતર્યા નથી, તેવા અડધો ડઝન (લગભગ 6) મંત્રીઓને પડતાં મૂકવામાં આવી શકે છે, એટલે કે તેમને મંત્રીમંડળમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. આ નિર્ણય પાછળનું મુખ્ય કારણ આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારની છબીને વધુ મજબૂત બનાવવાની અને વહીવટમાં કાર્યક્ષમતા લાવવાની હાઈકમાન્ડની રણનીતિ છે.
નવા મંત્રીમંડળનું રાજકીય સમીકરણ
આ ફેરબદલમાં જાતિગત, પ્રાદેશિક અને યુવા નેતૃત્વના સમીકરણોને સંતુલિત કરવા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવશે. પક્ષ હાઈકમાન્ડ વિવિધ સમુદાયો અને પ્રદેશોને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ આપીને તમામ વર્ગોને રાજી રાખવા માંગે છે. ખાસ કરીને, યુવા અને નવા ચહેરાઓને તક આપીને સરકારમાં નવી ઊર્જા લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં આ ફેરબદલને આગામી લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં છેલ્લો મોટો રાજકીય દાવ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં મંત્રીમંડળમાં કોનો પ્રવેશ થશે અને કોની વિદાય થશે, તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે. દિવાળીના તહેવારો પૂરા થતાં જ ગુજરાતનું રાજકારણ ફરી એકવાર ગરમાશે અને આ અટકળો પરથી પડદો ઊંચકાશે.
