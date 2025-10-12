બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કડદા મામલો વધુ વકર્યો, પોલીસના વાહનો પર પથ્થરમારો; કેમ બિચક્યો મામલો?
Botad News: બોટાદમાં કડદા મામલે હડદડ ગામે ખેડૂત પંચાયત દરમિયાન પોલીસ અને લોકો વચ્ચે ભારે બબાલ જોવા મળી છે. આ દરમિયા પોલીસ પર લોકોએ પથ્થરમારો કરતા પોલીસે ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા છે. લોકોએ પોલીસની ગાડી પર પથ્થરમારો કરી પોલીસની ગાડીને તોડી નાખી છે. બોટાદ કિસાન મહાપંચાયતમાં ભાગ લેવા જઈ રહેલા AAP પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાન ગઢવીની પોલીસે અટકાયત કરવામાં આવી છે.
Botad News: બોટાદ માર્કેટયાર્ડમાં કપાસના વેપારીઓ દ્વારા વજનમાં કરાતા 'કડદા' વિરુદ્ધ ખેડૂતોનું ઉગ્ર આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. ગત 10 ઓક્ટોબરે મોડી રાત્રે યાર્ડમાં ખેડૂતો ભજન-કીર્તન કરીને વિરોધ નોંધાવી રહ્યા હતા, ત્યારે પોલીસે મુખ્ય ખેડૂત આગેવાન રાજુ કરપડાની અટકાયત કરી હતી. છેલ્લા બે દિવસથી ખેડૂતો કપાસમાં થતાં કડદાને લઈને બોટાદ માર્કેટયાર્ડ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાવી રહ્યા છે.
બોટાદના હડદડમાં પોલીસ પર પથ્થરમારો
કડદા પ્રથાનો વિરોધ કરી રહેલા આગેવાન રાજુ કરપડાએ બોટાદના હડદડ ગામ ખાતે ખેડૂતો સાથે એક મહાપંચાયતનું આયોજન કર્યું હતું. જો કે, પોલીસ દ્વારા આ મહાપંચાયતને મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. જ્યારે પોલીસની ટીમ આ બેઠક અટકાવવા અને પરિસ્થિતિ નિયંત્રિત કરવા માટે હડદડ ગામે પહોંચી, ત્યારે ત્યાં હાજર લોકોના ટોળાએ પોલીસ પર ઉગ્ર પથ્થરમારો શરૂ કર્યો હતો.
આ હિંસક વિરોધ દરમિયાન, ગુસ્સે ભરાયેલા ટોળાએ પોલીસની ફરજમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હતો અને પોલીસની એક કારને પણ ઉથલાવી દીધી હતી. પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવા માટે અને ટોળાને વિખેરવા માટે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી, જેમાં ટીયર ગેસના સેલ છોડવાની ફરજ પડી હતી.
આ દરમિયાન રવિવારે બોટાદ કિસાન મહાપંચાયતમાં જઈ રહેલા ઈસુદાન ગઢવી સહિતના કાર્યકર્તાઓની બગોદરા ખાતે પોલીસ દ્વારા રોકવામાં આવ્યા હતા. બગોદરા ખાતે ઇસુદાન ગઢવીની અટકાયત કરતાં ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી.
સમગ્ર બનાવને લઈને SPએ કહ્યું કે, 'મંજૂરી વગર મહાપંચાયતનું આયોજન થયું હતું. લોકો ગેરકાયદે એકઠા થતા પોલીસ પહોંચી હતી. પોલીસ પહોંચતા જ લોકોએ પથ્થરમારો કર્યો હતો. પોલીસે ટિયર ગેસના સેલ છોડીને સ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી. કેટલાક લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. હાલમાં સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. હડદડ ગામમાં ચૂસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે.'
ચૂસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો
કિસાન પંચાયતને લઈને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે બોટાદ શહેર અને જિલ્લામાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો હતો. જેમાં પોલીસ અધિક્ષક (SP) સહિત ચાર નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (DySP), 15 PI, 50 PSI અને 1000 પોલીસ કર્મીઓ તૈનાત કરાયા હતા, તેમ છતાં ખેડૂતો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણની ઘટના બની હતી.
