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ગિરનાર ખાતે સિંહના હુમલામાં જીવ ગુમાવનાર 12 વર્ષીય મયુરનો મૃતદેહ પંચમહાભૂતમાં વિલન; આખું ગામ હિબકે ચડ્યું!

Girnar Lion Attack Death; Modaj Village Mourns Boys Loss: ખેડાના મહેમદાવાદના મોડજ ગામથી ગિરનારની યાત્રાએ આવેલા પ્રવાસી પરિવારના 12 વર્ષના માસૂમ બાળક મયુરસિંહ પર સિંહે અચાનક હુમલો કરી તેને જંગલમાં ખેંચી લીધો હતો. આ ઘટનાના થોડા સમય બાદ જંગલમાંથી બાળકના માત્ર અવશેષો મળી આવતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. આ ગમગીન ઘટનાના કારણે મોડજ ગામમાં ભારે શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે અને સમગ્ર પંથક હિબકે ચડ્યો છે. ભારે હૈયે મયુરસિંહના મૃતદેહને પંચમહાભૂતમાં વિલીન કરવામાં આવ્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 12, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:49 PM IST
ગિરનાર ખાતે સિંહના હુમલામાં જીવ ગુમાવનાર 12 વર્ષીય મયુરનો મૃતદેહ પંચમહાભૂતમાં વિલન; આખું ગામ હિબકે ચડ્યું!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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