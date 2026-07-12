/ગિરનાર ખાતે સિંહના હુમલામાં જીવ ગુમાવનાર 12 વર્ષીય મયુરનો મૃતદેહ પંચમહાભૂતમાં વિલન; આખું ગામ હિબકે ચડ્યું!

Mehmadavad: જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત પર ગતરોજ બનેલી એક હૃદયદ્રાવક ઘટનામાં મહેમદાવાદના મોડજ ગામના 12 વર્ષીય માસૂમ બાળક મયુરસિંહ ચૌહાણનું સિંહના હુમલામાં કરુણ અવસાન થયું છે. ખુશી-ખુશી ગિરનારની યાત્રાએ નીકળેલા આ પરિવારની ખુશીઓ ક્ષણવારમાં માતમમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. આજે સવારે જ્યારે મયુરસિંહનો પાર્થિવ દેહ તેના વતન મોડજ ગામે પહોંચ્યો ત્યારે આખું ગામ હિબકે ચડ્યું હતું અને વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું.
પરિવારના સભ્યોનું આક્રંદ જોઈ ઉપસ્થિત સૌની આંખો ભીની
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મોડજ ગામનો ચૌહાણ પરિવાર ખૂબ જ ઉમંગ સાથે ગિરનારની યાત્રાએ ગયો હતો. પરંતુ, ગિરનારના જંગલ વિસ્તારમાં સિંહે અચાનક મયુરસિંહ પર હુમલો કરી તેને જંગલમાં ખેંચી જતાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. થોડા સમયની શોધખોળ બાદ બાળકના અવશેષો મળી આવતા પરિવાર પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું હતું. એકના એક દીકરાને ગુમાવનાર માતા-પિતા અને પરિવારના સભ્યોનું આક્રંદ જોઈ ઉપસ્થિત સૌની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી.
ગામમાં શોકનું મોજું, અંતિમયાત્રામાં જોડાયા ગ્રામજનો
ગત રાત્રે મયુરસિંહનો મૃતદેહ તેના વતન મોડજ લાવવામાં આવ્યો હતો. આજે સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ જ્યારે માસૂમની અંતિમયાત્રા નીકળી ત્યારે આખું ગામ અંતિમ વિદાય આપવા ઉમટી પડ્યું હતું. પરિવારની લાચારી અને એકના એક દીકરાને ગુમાવવાનું દુઃખ જોઈ પડોશીઓ અને ગ્રામજનો પણ રડી પડ્યા હતા. ભારે હૈયે મયુરસિંહના મૃતદેહને પંચમહાભૂતમાં વિલીન કરવામાં આવ્યો હતો.
ધારાસભ્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણે પાઠવી શ્રદ્ધાંજલિ
આ દુઃખદ ઘટનાની જાણ થતાં જ મહેમદાવાદના ધારાસભ્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણ તાત્કાલિક મોડજ ગામે પહોંચ્યા હતા. તેમણે શોકગ્રસ્ત પરિવારને મળીને સાંત્વના પાઠવી હતી અને દુઃખની આ ઘડીમાં પરિવાર સાથે હોવાનો વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો. મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે "આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના છે. સરકાર દ્વારા આ પરિવારને યોગ્ય નાણાકીય મદદ મળે અને તેમને ન્યાય મળે તે માટે હું ચોક્કસથી ભલામણ કરીશ."
પરિવારને આર્થિક સહાય આપીને ન્યાય અપાવે તેવી માંગ
ઘટના બાદ પરિવારજનો અને ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોએ માંગ કરી છે કે આ પ્રકારની ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. સાથે જ સરકાર આ શોકગ્રસ્ત પરિવારને આર્થિક સહાય આપીને ન્યાય અપાવે તેવી માંગ પણ ઉઠી છે.