સનસનાટીભરી ઘટના! સુરત જિલ્લામાં યુવતીની ઘાતકી હત્યા, ગળા-પેટના ભાગે હથિયારના ઘા માર્યા

Surat News: સુરત જિલ્લામાં વધુ એક હત્યાની ઘટના સામે આવી છે, ઓલપાડના પરીઆ ગામની સીમના ગૌચરણ માંથી હત્યા થયેલ યુવતીની લાશ મળી, કોઈ અજાણ્યા શખ્સે યુવતીના ગળા-પેટના ભાગે તથા બંન્ને હાથે  તિક્ષ્ણ હથિયાર વડે ઘા મારી મોતને ઘાત ઉતારી ફરાર, પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 04, 2025, 09:20 PM IST

સનસનાટીભરી ઘટના! સુરત જિલ્લામાં યુવતીની ઘાતકી હત્યા, ગળા-પેટના ભાગે હથિયારના ઘા માર્યા

સંદીપ વસાવા/ઓલપાડ: સુરત જિલ્લાના વધુ એક હત્યા ની ઘટના સામે આવી છે. ઓલપાડ તાલુકાના પરીઆ ગામની સીમના ગૌચરણમાંથી હત્યા થયેલ ૨૦ થી ૨૫ વર્ષની ઉંમરની એક અજાણી યુવતીની લાશ મળી આવતાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. ઓલપાડ પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ મથકના પીઆઇ સી.આર.જાદવ પોલીસ કર્મીઓ સાથે ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતાં. 

પોલીસે લાશનું નિરીક્ષણ કરતા જણાયું હતું કે, ૨૦ થી ૨૫ વર્ષની ઉંમર ની યુવતીને કોઈ અજાણ્યા શખ્સે ગળા તથા પેટના ભાગે તેમજ બંન્ને હાથે તિક્ષ્ણ હથિયાર વડે ઘા મારી ગંભીર ઇજા પહોંચાડીને લોહી લુહાણ કરી ઘટના સ્થળે મોત નીપજાવી ફરાર થઈ ગયો છે. જયારે યુવતીની ઓળખનો પ્રયાસ નિષ્ફ્ળ જતા પોલીસની વધુ તપાસ દરમ્યાન જણાયું હતું કે, મરનાર યુવતીના જમણા હાથે કાંડા તથા કોણીની વચ્ચેના ભાગે ગુજરાતીમાં 'નિતેશ' (એન)નું છુંદણું તેમજ ડાબા હાથે પતંગિયાનું છુંદણું કોતરાવેલ છે. તેના શરીરે મરૂન કલરની ડિઝાઇનવાળી પહેરેલ કુરતી લોહીથી ખરડાયેલ હતી તેમજ કમરના ભાગે કાળા કલરની લેંગીઝ પહેરેલ છે. 

ચકચારી હત્યાની જાણ જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઢીયાને જાણ કરાતાં તેઓ એલસીબી અને એસઓજી પોલીસના કાફલા સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચી એફ.એસ. એલ.તથા ડોગ સ્કોર્ડની મદદ લઈ હત્યારાને ઝડપવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ સાથે મૃતક ના મૃતદેહ ને પી.એમ અર્થ ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે

