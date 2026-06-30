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આવતા વર્ષે દેશને મળશે પહેલી બુલેટ ટ્રેન, ગુજરાતના આ બે શહેરો વચ્ચે શરૂ થશે પહેલો ફેઝ! જાણો કેટલા કિલોમીટરનો હશે રૂટ

Bullet train: અમદાવાદ-મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન રૂટ પર કુલ 12 સ્ટેશન હશે. આ રૂટનું પહેલું સ્ટેશન ગુજરાતનું સાબરમતી હશે અને છેલ્લું સ્ટેશન મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈ હશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:40 PM IST
આવતા વર્ષે દેશને મળશે પહેલી બુલેટ ટ્રેન, ગુજરાતના આ બે શહેરો વચ્ચે શરૂ થશે પહેલો ફેઝ! જાણો કેટલા કિલોમીટરનો હશે રૂટ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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