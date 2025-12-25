Prev
"આ તો જમણવાર હતો, હવે સામે જોશો તો જાનથી મારી નાખીશું", દીકરીએ પ્રેમલગ્ન કરતાં જમાઈ-વેવાઈ પર હુમલો

Bhavnagar News: ભાવનગરમાં પ્રેમલગ્ન કરનાર યુવતીનું તેના પિયર પક્ષ દ્વારા અપહરણ કરી લેવામાં આવ્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. દીકરીના પરિવારજનોએ જમાઈ અને તેના કુટુંબને જમવા માટે ઘરે બોલાવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં પહોંચતા જ પૂર્વ આયોજિત કાવતરા કરીને તેને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:59 AM IST

નવનીત દલવાડી/ભાવનગર: ગઢડાના રસનાળ ગામના યશ ઉપાધ્યાયને કલ્પના પણ નહોતી કે તેના સસરાએ આપેલો જમણવારનો આગ્રહ એક લોહીયાળ કાવતરું હશે. ગત 23 નવેમ્બરે ભાવનગરની પિયા મોરડીયા સાથે પ્રેમલગ્ન કરનાર યશને પિયાના પિતા પર્વતભાઈએ સમાધાન માટે ભાવનગર તેડાવ્યો હતો. ગઈકાલે જ્યારે યશ તેના માતા-પિતા અને પત્ની સાથે સસરાના ઘરે પહોંચ્યો, ત્યારે ત્યાં પહેલેથી જ હુમલાખોરોની ફોજ તૈયાર હતી. જમવાની થાળી પીરસાય તે પહેલા જ ઘરના દરવાજા બંધ કરી દેવાયા અને શરૂ થયો આતંકનો ખેલ.

યુવતી પિયાએ જ્યારે પતિ યશ સાથે જ જવાની જીદ કરી, ત્યારે તેના પિતા પર્વતભાઈ, માસા હિતેશભાઈ અને મામા સહિતના 7 શખ્સો ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા. હુમલાખોરોએ પાઈપ અને લાકડીઓ વડે યશ અને તેના વૃદ્ધ માતા-પિતા પર તૂટી પડ્યા. યશની માતા માયાબેનને પગમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી તેમને લોહીલુહાણ કરી દેવાયા. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે પરિવારની હાજરીમાં જ પિયાનું બાવડું પકડી, તેને નંબર પ્લેટ વગરની સફેદ સ્વીફ્ટ ગાડીમાં નાખી અપહરણ કરી લેવાયું. જતી વખતે હુમલાખોરો ધમકી આપતા ગયા કે, "આ તો જમણવાર હતો, હવે સામે જોશો તો જાનથી મારી નાખીશું."

આ લોહીયાળ જમણવાર બાદ ઈજાગ્રસ્ત પરિવાર માંડ-માંડ સર ટી. હોસ્પિટલ પહોંચ્યો હતો. હાલ નીલમબાગ પોલીસે સસરા પર્વતભાઈ મોરડીયા સહિત સાત શખ્સો વિરુદ્ધ મારપીટ, અપહરણ અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી અંગે ગુનો નોંધી તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પ્રેમલગ્નના વિરોધમાં પિતા જ પોતાની દીકરીનો અપહરણકર્તા બનતા સમગ્ર ભાવનગરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratBhavnagardaughterkidnappedson-in-lawbrother-in-lawattackedlove marriage

