/વરસાદ ખેંચાતા ગુજરાતના ખેડૂતો ચિંતામાં! ખરીફ પાકની વાવણી પર માઠી અસર, જાણો શું કહે છે આંકડા

Gujarat Farmers: ગુજરાતમાં હાલમાં ચોમાસાની સ્થિતિ ચિંતાજનક વળાંક પર છે. વરસાદના વિલંબને કારણે રાજ્યના કૃષિ ક્ષેત્ર પર તેની સીધી અને નકારાત્મક અસર પડી રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ચોમાસાના અનિયમિત આગમન અને લાંબા વિરામને લીધે રાજ્યમાં ખરીફ પાકની વાવણીની ગતિ ઘણી ધીમી પડી છે. હાલના સરકારી આંકડાઓ મુજબ, સમગ્ર ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં ખરીફ પાકનું વાવેતર માત્ર 50 ટકા જેટલું જ થઈ શક્યું છે. રાજ્યમાં કુલ 39,72,605 હેક્ટર જમીનમાં જ વાવણી થઈ શકી છે, જે ખેતીના લક્ષ્યાંક કરતા ઘણી ઓછી છે.
વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની સ્થિતિ બની વિકટ
વરસાદ ખેંચાવાને કારણે ધરતીપુત્રો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. જે ખેડૂતોએ સમયસર વાવણી કરી હતી, તેમને પણ વરસાદની અછતને કારણે પિયતની સમસ્યા નડી રહી છે. અનેક વિસ્તારોમાં પાક સુકાઈ જવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. બિયારણ અને મજૂરી ખર્ચ કરી દીધા પછી પણ પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ ખેડૂતોને આર્થિક રીતે પાયમાલ કરી રહી છે. વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતો હજુ પણ વાવણી માટે આકાશ તરફ મીટ માંડીને બેઠા છે.
અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વાવણીની સ્થિતિમાં મોટો તફાવત
રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વાવણીની સ્થિતિમાં મોટો તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ, દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ વાવેતર નોંધાયું છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની રાહ લાંબી બની રહી છે. હાલની પરિસ્થિતિ જોતા રાજ્યના ખેડૂતો માટે આવનારા દિવસો ખૂબ જ નિર્ણાયક છે. જો આગામી સમયમાં સારો વરસાદ નહીં પડે, તો ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતા છે, જેની અસર માત્ર ખેડૂતો જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્યના અર્થતંત્ર પર પડી શકે છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ આ સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.