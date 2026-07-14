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વરસાદ ખેંચાતા ગુજરાતના ખેડૂતો ચિંતામાં! ખરીફ પાકની વાવણી પર માઠી અસર, જાણો શું કહે છે આંકડા

Gujarat Farmers: ગુજરાતમાં ચોમાસાના વિલંબને કારણે ખેતીના મોસમ પર ગંભીર અસર પડી છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં ખરીફ પાકનું વાવેતર માત્ર 50 ટકા જેટલું જ થઈ શક્યું છે, જેના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. વરસાદ ખેંચાવાને લીધે કેટલાક વિસ્તારોમાં તો ઉગેલું પાક પણ સુકાવા લાગ્યો છે. હાલના આંકડા મુજબ સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ 39,72,605 હેક્ટરમાં જ વાવણી થઈ શકી છે, જેમાંથી સૌથી વધુ વાવેતર દક્ષિણ ગુજરાતમાં નોંધાયું છે. ખેડૂતો હવે મેઘરાજાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:50 AM IST
વરસાદ ખેંચાતા ગુજરાતના ખેડૂતો ચિંતામાં! ખરીફ પાકની વાવણી પર માઠી અસર, જાણો શું કહે છે આંકડા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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