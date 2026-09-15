/બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં ભડકો: અમિત ચાવડાની જાણ બહારની નિમણૂકો રદ થતાં ગુલાબસિંહ રાજપૂતનો આડકતરો પ્રહાર

Gujarat Congress: ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ વચ્ચેનો ગજગ્રાહ સપાટી પર આવી ગયો છે. બે દિવસ પહેલા બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિનું માળખું જાહેર કર્યું હતું. જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના માળખામાં ઉપપ્રમુખ, પ્રમુખ, મહામંત્રી, મંત્રી, ખજાનચી, પ્રવક્તા, કાર્યાલય મંત્રી, કારોબારી સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. અંદાજે 200થી વધુ કાર્યકર્તાઓને અલગ અલગ જવાબદારી જિલ્લા સમિતિમાં સોંપવામાં આવી હતી. જેની સંપૂર્ણ યાદી ગુલાબસિંહ રાજપૂતે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર મૂકી વાયરલ કરી હતી. યાદી જાહેર થતાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ તેનો વિરોધ કર્યો
ગુલાબસિંહ રાજપૂતે વિશ્વાસમાં લીધા વગર બનાસકાંઠા જિલ્લાનું માળખું જાહેર કર્યું હોવાનો દાવો કરી નિમણૂકો તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવા આદેશ કર્યો. બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના હોદ્દેદારો અને કારોબારીની યાદીને પ્રદેશ સમિતિ તરફથી મંજૂરી ન આપવામાં આવી હોવાનો દાવો કરી ગુલાબસિંહ રાજપૂતે જાહેર કરેલી નિમણૂકો રદ કરી. અમિત ચાવડાની આ જાહેરાતથી ગુલાબસિંહ રાજપૂતે સોશિયલ મીડિયા પર કટાક્ષ કરતી પોસ્ટ મૂકી. જેમાં અમિત ચાવડા પર આડકતરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા અને લખ્યું કે, તમારી લડાઈ અમારી સાથે નહીં પરંતુ લોકોના પ્રશ્નો અને જનહિતના મુદ્દાઓને લઈને ભાજપની સરકાર સામે હોવી જોઈએ.
બનાસકાંઠામાં નિમણૂકોને લઈને તણાવ
થોડા દિવસો પહેલા બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની મંજૂરી કે જાણ વગર જિલ્લામાં નવી નિમણૂકો કરીને હોદ્દેદારોની યાદી જાહેર કરી હતી. આ નિમણૂકો પ્રદેશ પ્રમુખની જાણ બહાર થઈ હોવાથી ગઈકાલે અમિત ચાવડાએ તેને તત્કાલીન અસરથી રદ્દ કરી દીધી હતી. આ નિર્ણયથી જિલ્લા કોંગ્રેસ સંગઠનમાં ઘમાસાણ મચી ગયું છે.
"ભગવાન દ્વારકાધીશ સૌને શક્તિ અને સદબુદ્ધિ આપે"
નિમણૂકો રદ થવાના ઘટનાક્રમ બાદ બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર અને જિલ્લા પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા હતા અને ત્યાર બાદ બળવાના સંકેતો આપ્યા હતા. દર્શન કર્યા પછી ગુલાબસિંહ રાજપૂતે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકીને આડકતરી રીતે પ્રદેશ પ્રમુખ પર તીખો પ્રહાર કર્યો હતો. તેમણે લખ્યું કે, "તમારી લડાઈ અમારી સાથે નહીં, પરંતુ લોકોના પ્રશ્નો અને જનહિતના મુદ્દાઓને લઈને ભાજપની સરકાર સામે હોવી જોઈએ." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ભગવાન દ્વારકાધીશ સૌને શક્તિ અને સદબુદ્ધિ આપે."
2027ની ચૂંટણી પહેલા પક્ષ સામે મોટો પડકાર
ઘણા દિવસોથી અંદરોઅંદર ચાલી રહેલો આ આંતરિક ગજગ્રાહ હવે ખુલીને બહાર આવતાં જ કોંગ્રેસમાં રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે બનાસકાંઠા જેવા મહત્વના વિસ્તારમાં સામે આવેલો આ જૂથવાદ અને વિખવાદ પક્ષ માટે આગામી સમયમાં મોટી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે તેમ છે.