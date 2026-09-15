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બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં ભડકો: અમિત ચાવડાની જાણ બહારની નિમણૂકો રદ થતાં ગુલાબસિંહ રાજપૂતનો આડકતરો પ્રહાર

Gujarat Congress: ગુજરાતમાં 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત અને પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા વચ્ચેનો જૂનો ગજગ્રાહ હવે ખુલ્લેઆમ બહાર આવ્યો છે. પ્રદેશ નેતૃત્વની મંજૂરી વગર કરાયેલી નિમણૂકોને રદ કરવામાં આવતાં પક્ષમાં બળવાના એંધાણ દેખાઈ રહ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 15, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:19 AM IST
બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં ભડકો: અમિત ચાવડાની જાણ બહારની નિમણૂકો રદ થતાં ગુલાબસિંહ રાજપૂતનો આડકતરો પ્રહાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં ભડકો: અમિત ચાવડાની જાણ બહારની નિમણૂકો રદ થતાં ગુલાબસિંહ રાજપૂત
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