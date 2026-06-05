ડ્રેગનની ઊંઘ થશે હરામ! સુરતમાં બનેલી 'જોરાવર' ટેન્ક દુશ્મનોને આપશે જડબાતોડ જવાબ

Zorawar Tank Specifications: પહાડથી લઈ પાણી સુધી અને લદ્દાખની ઠંડીથી લઈ રણની ગરમી સુધી હવે જંગના મેદાનમાં ભારતનું અસલી જોરાવર જોવા મળશે. ચીનની સરહદે ડ્રેગનની ઊંઘ હરામ કરવા માટે ભારતની સ્વદેશી લાઈટ વેટ ટેન્ક સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. જોરાવર... આ નામ સાંભળતા જ ડોગરા સામ્રાજ્યના એ મહાન સેનાપતિની યાદ આવે છે, જેમણે લદ્દાખ, તિબ્બત અને ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન પર વિજય પતાકા લહેરાવી હતી. આજે ફરી એ જ વિજેતાના નામ સાથે આ ટેન્ક દુશ્મનોને જડબાતોડ જવાબ આપવા સજ્જ થઈ છે.
વર્ષ 2020માં પૂર્વ લદ્દાખમાં ભારતે ચીનને એવો ઝટકો આપ્યો હતો કે તે ક્યારેય નહીં ભૂલે. પેંગોગના દક્ષિણમાં જ્યારે ભારતે પોતાની હેવી વેટ T-72 અને T-90 ટેન્કો તૈનાત કરી, ત્યારે ચીની સેનાએ પૂંછડી દબાવીને પાછા ભાગવું પડ્યું હતું. બસ ત્યારથી પ્લાન જોરાવર શરૂ થયો.
ચીને સરહદે 500 જેટલા લાઈટ ટેન્ક તૈનાત
ચીને સરહદે 500 જેટલા લાઈટ ટેન્ક તૈનાત કરી છે, પણ જોરાવર તે બધા પર ભારે પડશે. તેના 716 હોર્સ પાવરના એન્જિનના કારણે તે માઈનસ 10 ડિગ્રીની ઠંડીથી લઈ 42 ડિગ્રીની ગરમીમાં પણ પહાડો સરળતાથી ચડી શકે છે. ઓછું વજન હોવાથી તેને હેલિકોપ્ટર દ્વારા ગમે ત્યાં એરલિફ્ટ કરી શકાય છે.
શું છે 'જોરાવર'ની વિશેષતા?
ગુજરાત માટે સૌથી ગર્વની વાત એ છે કે, આ આધુનિક ટેન્કનું નિર્માણ સુરતના હજીરા સ્થિત લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો એટલે કે L એન્ડ Tના પ્લાન્ટમાં થઈ રહ્યું છે. આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મેક ઇન ઇન્ડિયા હેઠળ બની રહેલા આ ગ્રીન એનર્જી અને ડિફેન્સ પ્રોજેક્ટનું જાતે નિરીક્ષણ કર્યું હતું. પીએમ મોદીના આ દ્રશ્યો અને જોરાવરની આ તાકાત જોઈને સરહદ પાર બેઠેલા દુશ્મનોની ઊંઘ ઉડી જશે તે નક્કી છે. ભારત હવે સંરક્ષણ ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર છે અને જોરાવર સેનાને વધુ મજબૂત બનાવશે. જોરાવર માત્ર એક ટેન્ક નથી, પરંતુ આત્મનિર્ભર ભારતની સંરક્ષણ ક્ષમતાનું શક્તિશાળી પ્રતિક છે.