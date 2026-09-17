/2002ના તોફાનો, સુપ્રીમની ક્લીન ચિટ અને 2002થી 2024 સુધીની મહાગાથા...જાણો કેવી રીતે મોદી વિકાસ પુરુષમાંથી બન્યા ગ્લોબલ લીડર?

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2002ના તોફાનો, સુપ્રીમની ક્લીન ચિટ અને 2002થી 2024 સુધીની મહાગાથા...જાણો કેવી રીતે મોદી 'વિકાસ પુરુષ'માંથી બન્યા 'ગ્લોબલ લીડર'?

PM Modi Birthday: 2002ના તોફાનોની અગ્નિપરીક્ષા. રાજકીય કાવતરાંથી લઈને કોર્ટના ચક્કર પણ તમામ આક્ષેપો સામે સત્યની જીત થઈ અને સુપ્રીમ કોર્ટે પણ ક્લીન ચિટની મહોર મારી. જુઓ, વિરોધીઓના પ્રહારો વચ્ચે ગુજરાતના વિકાસ પુરુષમાંથી વિશ્વના 'ગ્લોબલ લીડર' બનવાની મોદીની 2002થી 2024 સુધીની મહાગાથા. વડનગરથી શરૂ થયેલી સફર કેવી રીતે દેશના સત્તાકેન્દ્ર સુધી પહોંચી? જુઓ આ ખાસ અહેવાલમાં...

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 17, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:44 AM IST
2002ના તોફાનો, સુપ્રીમની ક્લીન ચિટ અને 2002થી 2024 સુધીની મહાગાથા...જાણો કેવી રીતે મોદી 'વિકાસ પુરુષ'માંથી બન્યા 'ગ્લોબલ લીડર'?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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