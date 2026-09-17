/2002ના તોફાનો, સુપ્રીમની ક્લીન ચિટ અને 2002થી 2024 સુધીની મહાગાથા...જાણો કેવી રીતે મોદી વિકાસ પુરુષમાંથી બન્યા ગ્લોબલ લીડર?

PM Modi Birthday: 2001નું એ પુનરાગમન માત્ર સત્તા પરિવર્તન નહોતું. નરેન્દ્ર મોદીની રાજકીય સફરનો નવો અધ્યાય હતો. ગુજરાતની કમાન સંભાળ્યાના થોડા જ મહિનામાં રાજ્ય સામે આવ્યું એક ભયાનક સંકટ. 27 ફેબ્રુઆરી, 2002.. ગોધરા ખાતે સાબરમતી એક્સપ્રેસના કોચમાં આગ લાગી અને તેમાં 59 લોકોનાં મોત થયા. ત્યારબાદ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વ્યાપક સાંપ્રદાયિક હિંસા ફાટી નીકળી. મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદી માટે આ સમય સૌથી મોટા રાજકીય અને વહીવટી પડકારોમાંનો એક બન્યો.
આ સમયગાળાને લઈને નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની સરકાર સામે ગંભીર રાજકીય તથા કાનૂની આક્ષેપો થયા. બીજી તરફ, વિશેષ તપાસ ટીમ SITની તપાસમાં તેમની સામે કાવતરાના આરોપોને સમર્થન આપતા પૂરતા પુરાવા ન હોવાનું તારણ આવ્યું. 24 જૂન, 2022ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે ઝાકિયા જાફરીની અરજી ફગાવી અને SITના અંતિમ અહેવાલને પડકારતી અરજી સ્વીકારી નહીં. જોકે, આ ચુકાદો 2002ની સમગ્ર હિંસાની દરેક ઘટના અંગે કોઈ એકસરખું ક્લીન ચિટ પ્રમાણપત્ર નહોતો...કોર્ટ સમક્ષનો મુદ્દો વિશાળ કાવતરાના આરોપો અંગેની SIT તપાસ સાથે સંબંધિત હતો.
આ બધાની વચ્ચે 2002ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી આવી. ભાજપે બહુમતી મેળવી અને નરેન્દ્ર મોદીએ ફરી મુખ્યમંત્રી તરીકે સરકાર બનાવી ત્યારબાદ ગુજરાતના રાજકારણમાં તેમનું સ્થાન વધુ મજબૂત બનતું ગયું. 2007ની ચૂંટણીમાં ભાજપે 117 બેઠકો જીતી. પાંચ વર્ષ બાદ 2012માં ફરી ભાજપે 115 બેઠકો સાથે સરકાર બનાવી. ચૂંટણી પંચના આંકડા બંને ચૂંટણીમાં ભાજપની બહુમતી દર્શાવે છે. મુખ્યમંત્રી તરીકે મોદીની રાજકીય ઓળખ હવે માત્ર ગુજરાત પૂરતી સીમિત રહી નહોતી.
ગુજરાતમાં સતત ત્રણ વિધાનસભા જીત બાદ તેમની નજર હવે દિલ્હી તરફ હતી. સપ્ટેમ્બર 2013માં ભાજપે તેમને 2014ની લોકસભા ચૂંટણી માટે પ્રધાનમંત્રી પદના ઉમેદવાર તરીકે આગળ કર્યા. 2014માં પરિણામ આવ્યું. ભાજપે 282 લોકસભા બેઠકો જીતી. 30 વર્ષ પછી કોઈ એક પક્ષને લોકસભામાં સ્પષ્ટ બહુમતી મળી. અને નરેન્દ્ર મોદી દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા.
2014માં ભાજપે 282 લોકસભા બેઠકો જીતી, 2019માં ભાજપે પોતાની બેઠકો વધારીને 303 કરી અને નરેન્દ્ર મોદીએ બીજી વખત સરકાર બનાવી. 2019માં ભાજપે પોતાની બેઠકો વધારીને 303 કરી અને 2024માં ચૂંટણીનું ચિત્ર બદલાયું. ભાજપને 240 બેઠકો મળી, જ્યારે NDAએ બહુમતીનો આંકડો પાર કર્યો અને નરેન્દ્ર મોદી ત્રીજી વખત પ્રધાનમંત્રી બન્યા.
વડનગરના સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલો બાળક. રેલવે સ્ટેશનથી સંઘની શાખા સુધી. સંઘના સંગઠનકારથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સુધી અને ગુજરાતથી દેશના પ્રધાનમંત્રી પદ સુધી. આ સફરમાં સંઘર્ષ પણ આવ્યા, વિવાદો પણ આવ્યા, રાજકીય પડકારો પણ આવ્યા અને ચૂંટણીના નિર્ણયો પણ આવ્યા. આજે નરેન્દ્ર મોદી 2014થી સતત ત્રીજી વખત ભારતના પ્રધાનમંત્રી તરીકે કાર્યરત છે.
નરેન્દ્ર મોદી 2014થી સતત ત્રીજી વખત પ્રધાનમંત્રી તરીકે કાર્યરત
વડનગરથી શરૂ થયેલી આ રાજકીય સફર. ભારતના સત્તાકેન્દ્ર સુધી કેવી રીતે પહોંચી. એ કહાનીનો આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ અધ્યાય છે. દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 76મા જન્મદિવસની ઝી 24 કલાક તરફથી શુભેચ્છાઓ..