/ચોમાસા પહેલા પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને વાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફરો કેમ પહોંચી રહ્યા છે ડાંગ? કારણ છે આ નાનકડો જીવ

Dang News: આગિયા જેને અંગ્રેજીમાં fireflies કહેવામાં આવે છે, વધતા પ્રદુષણોને કારણે કુદરતી પ્રકાશ આપતો જીવ હવે લુપ્ત થવાના આરે છે, ચોમાસા પહેલા જૂન અને જુલાઈ માસમાં દેખાતા આ આગિયા ડાંગ જિલ્લાના કેટલાક જંગલોમાં આજે પણ જોવા મળે છે જેને માણવા અને તેનાપર અભ્યાસ કરવા માટે પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને વાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફરો ડાંગ જિલ્લામાં આવે છે.
કુદરતી સૌંદર્ય થી ભરપૂર ડાંગ જિલ્લામાં આવવા માટે લોકો ચોમાસાની રાહ જોતા હોય છે. પરંતુ અહીંયા આદિવાસીઓ દ્વારા સાચવવામાં આવેલા કુદરતની જંગલો વિવિધ ઔષધિઓ તેમજ જીવ સૃષ્ટિનો ખજાનો બની રહ્યો છે. ડાંગના કેટલાક ભાગમાં આગિયાનું જંગલ પણ કુદરતની એક ભેટ છે. આ જંગલમાં સાદડ અને અર્જુનના વૃક્ષો વધારે છે જેના કારણે આજેપણ અહીંયા આગિયાઓ જોવા મળે છે. જ્યા શહેરોમાં આ જીવ લુપ્ત થઇ રહ્યા છે ત્યારે ખાસ કરીને પ્રદુષણ મુક્ત ડાંગ જિલ્લામાં આગિયા હજુ જિવન્ત છે જેને માણવા દુર દૂર લોકો અહીંયા આવે છે.
ડાંગ માં રહેતા પ્રકૃતિપ્રેમી એવા આદિવાસી યુવાન તુષાર કામડી ચોમાસા પહેલા આગિયાને જોવા અને તેનાપર અભ્યાસ કરવા આવતા લોકો માટે ખાસ સુવિધા કરે છે. તુષારના જણાવ્યા મુજબ ડાંગ જિલ્લા પર કુદરત મહેરબાન છે. માત્ર ચોમાસા પૂરતુંજ નહીં અહીંયા પાનખર અને ત્યારબાદ પ્રિ મોનસુન સમય પણ કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપૂર હોય છે.