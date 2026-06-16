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ચોમાસા પહેલા પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને વાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફરો કેમ પહોંચી રહ્યા છે ડાંગ? કારણ છે આ નાનકડો જીવ

Dang News: વધતા પ્રદુષણોને કારણે કુદરતી પ્રકાશ આપતો જીવ હવે લુપ્ત થવાના આરે છે. ચોમાસા પહેલા જૂન અને જુલાઈ માસમાં દેખાતા આગિયા ડાંગ જિલ્લાના કેટલાક જંગલોમાં આજે પણ જોવા મળે છે, જને માણવા અને તેના પર અભ્યાસ કરવા માટે પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને વાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફરો ડાંગ જિલ્લામાં આવે છે. 
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 16, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:09 PM IST
ચોમાસા પહેલા પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને વાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફરો કેમ પહોંચી રહ્યા છે ડાંગ? કારણ છે આ નાનકડો જીવ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ચોમાસા પહેલા પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને વાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફરો કેમ પહોંચી રહ્યા છે ડાંગ?
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