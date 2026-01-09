Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

પાણીપુરીની તપાસ કરવા ગયેલા તંત્રને ‘બગાસું ખાતા પતાસું મળ્યું’, 7.50 લાખની અખાદ્ય મીઠાઈનો જથ્થો ઝડપાયો!

Vadodara News: ફક્ત તહેવારોમાં સક્રિય રહેતી ખોરાક શાખાની ટીમને બગાસું ખાતા પતાસું મળ્યું. ખોડિયારનગર ખાતે પાણીપુરી તપાસવા ગયા ને અખાદ્ય મીઠાઈ મળી. લવલી સ્વીટના ગોડાઉન માં તપાસ કરતા મોટી માત્રામાં અખાદ્ય મીઠાઈ મળી. 13.200 કિલો અખાદ્ય મીઠાઈ મળી આવતા ખળભળાટ. જામ્બુઆ લેન્ડફિલ્ડ સાઇટ ખાતે વિપુલ માત્ર મળેલી મીઠાઈનો નાશ કરાયો

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:39 AM IST

Trending Photos

પાણીપુરીની તપાસ કરવા ગયેલા તંત્રને ‘બગાસું ખાતા પતાસું મળ્યું’, 7.50 લાખની અખાદ્ય મીઠાઈનો જથ્થો ઝડપાયો!

Vadodara News: ગુજરાતમાં માત્ર તહેવારો ટાણે જ સક્રિય દેખાતી વડોદરા કોર્પોરેશનની ખોરાક શાખાની ટીમને આજે એક મોટી સફળતા હાથ લાગી છે. જી હા...ખોડિયારનગર વિસ્તારમાં પાણીપુરીના સેન્ટરો પર રેડ કરવા ગયેલી ટીમને અચાનક મોટી માત્રામાં શંકાસ્પદ મીઠાઈનો જથ્થો મળી આવતા સમગ્ર તંત્રમાં ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

લવલી સ્વીટ્સના ગોડાઉનમાંથી મળ્યો અખાદ્ય જથ્થો
વડોદરા કોર્પોરેશનની ખોરાક શાખાની ટીમ ખોડિયારનગર ખાતે તપાસ અર્થે ગઈ હતી, ત્યારે ‘લવલી સ્વીટ્સ’ ના ગોડાઉન પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા કારણ કે ગોડાઉનમાં ખૂબ જ મોટી માત્રામાં અખાદ્ય અને વાસી મીઠાઈનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરોડામાં કુલ 13,200 કિલો અખાદ્ય મીઠાઈ મળી આવતા શહેરના ખાદ્ય બજારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા આ વેપારીઓ સામે તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે.

કઈ મીઠાઈ કેટલી માત્રામાં મળી?
વડોદરા કોર્પોરેશનની ખોરાક શાખાની ટીમ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવેલા આશરે 7.50 લાખ રૂપિયાની કિંમતના જથ્થાની વિગતો નીચે મુજબ છે. જેમાં પેંડા 8,000 કિલો, બરફી 2,500 કિલો, કાજુકતરી 700 કિલો, લાડુ 700 કિલો અને અન્ય મીઠાઈઓ 1,300 કિલોનો જથ્થો ઝડપાયો છે.

10 કલાકની મહેનત બાદ નાશ કરાયો
મોટી માત્રામાં મળેલી મીઠાઈનો નિકાલ કરવો એ પણ તંત્ર માટે એક પડકાર હતો. વડોદરા કોર્પોરેશનની ખોરાક શાખાની ટીમને આ માતબર જથ્થાનો નાશ કરતા સતત 10 કલાકનો સમય લાગ્યો હતો. તમામ અખાદ્ય મીઠાઈને ટ્રેક્ટરો ભરીને જામ્બુઆ લેન્ડફિલ્ડ સાઇટ ખાતે લઈ જવામાં આવી હતી, જ્યાં જેસીબીની મદદથી ખાડો ખોદીને તેનો સંપૂર્ણ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratVadodarafood branch teamVadodara Corporationbig success

Trending news