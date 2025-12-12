'ગુજરાતમાં આમ આદમીનું કઈ થવાનું નથી', જિગ્નેશ મેવાણી અને ત્રીજા પક્ષ મુદ્દે ફૈઝલ પટેલનું મોટું નિવેદન
Faisal Patel big statement: જિગ્નેશ મેવાણીના સમર્થનમાં ફૈઝલ પટેલ. દારૂ મુદ્દે મેવાણી સારુ કામ કરી રહ્યા છે. ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂ મુદ્દે લડત થવી જ જોઈએ. મેવાણી જેવું કામ કોંગ્રેસમાં બીજું કોઈ ન કરી શકે. જિગ્નેશ મેવાણી એક ક્રાંતિકારી નેતા છે.
Faisal Patel big statement: ગુજરાતના રાજકારણમાં ત્રીજા પક્ષની સંભાવનાઓ અને કોંગ્રેસના નેતા જિગ્નેશ મેવાણીના કામકાજ વિશે કોંગ્રેસના નેતા ફૈઝલ પટેલે મહત્ત્વપૂર્ણ નિવેદનો આપીને રાજનીતિમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે ગુજરાત જે કોંગ્રેસ અને ભાજપનો ગઢ રહ્યો છે, ત્યાં ત્રીજા પક્ષ માટે કોઈ જગ્યા નથી.
ગુજરાતમાં ત્રીજા પક્ષ મુદ્દે ફૈઝલ પટેલનું મંતવ્ય
ફૈઝલ પટેલે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ગુજરાતની રાજકીય ભૂમિ મુખ્યત્વે બે પક્ષો, કોંગ્રેસ અને ભાજપ, દ્વારા જ સંચાલિત છે. તેમણે આમ આદમી પાર્ટી (AAP)નું નામ લીધા વિના તેના પર નિશાન સાધ્યું અને કહ્યું કે ગુજરાત કોંગ્રેસ અને ભાજપનો ગઢ છે. અહીં કોઈ અન્ય પક્ષને સફળતા મળવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે. ગુજરાતમાં આમ આદમીનું કઈ થવાનું નથી'. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ત્રીજા પક્ષ તરીકે ગુજરાતમાં આમ આદમીનું કોઈ મોટું ભવિષ્ય નથી.
ફૈઝલ પટેલે સ્વીકાર્યું કે તાજેતરની ચૂંટણીઓમાં AAPએ અમુક સીટો પર પ્રભાવ પાડ્યો હોવા છતાં, મૂળભૂત રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે પણ ત્રીજા પક્ષ કરતાં વધુ મજબૂત અને જમીન સાથે જોડાયેલી છે. આ સાથે જ તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે "2027ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ ભરૂચ ફરી કબજે કરશે."
જિગ્નેશ મેવાણીના સમર્થનમાં ફૈઝલ પટેલ
ત્રીજા પક્ષની નિષ્ફળતાની વાત કરતી વખતે જ ફૈઝલ પટેલે કોંગ્રેસના યુવા અને ક્રાંતિકારી નેતા જિગ્નેશ મેવાણીના કામની જોરદાર પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે ખાસ કરીને રાજ્યમાં દારૂબંધીના મુદ્દે મેવાણીની લડતને બિરદાવી હતી. ફૈઝલ પટેલે કહ્યું કે "દારૂ મુદ્દે જિગ્નેશ મેવાણી ખૂબ જ સારું કામ કરી રહ્યા છે. આ મુદ્દે તેમની લડત પ્રશંસનીય છે."
તેમણે ઉમેર્યું કે ગાંધીજીના ગુજરાતમાં જ્યાં દારૂબંધીનો કાયદો છે, ત્યાં ગેરકાયદેસર દારૂની બદી સામે લડત થવી જ જોઈએ અને મેવાણી તે કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સ્વીકાર્યું કે "જિગ્નેશ મેવાણી જેવું કામ કોંગ્રેસમાં બીજું કોઈ નેતા આટલી અસરકારક રીતે ન કરી શકે." આ તમામ કારણોસર, ફૈઝલ પટેલે મેવાણીને એક "ક્રાંતિકારી નેતા" તરીકે ઓળખાવ્યા, જે કોંગ્રેસ પક્ષમાં પરિવર્તન લાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
નોંધનીય છે કે, ફૈઝલ પટેલના આ નિવેદનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે કોંગ્રેસ પક્ષ ગુજરાતમાં પોતાનો મૂળભૂત ગઢ મજબૂત માને છે અને ત્રીજા પક્ષને ગણકારતો નથી. સાથોસાથ, તેમણે યુવા નેતા જિગ્નેશ મેવાણીની નેતૃત્વ ક્ષમતા અને તેમના સામાજિક મુદ્દાઓ પરના સક્રિય કાર્યને પણ ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપીને પક્ષમાં તેમની ભૂમિકાને વધુ મહત્ત્વ આપ્યું છે.
