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બાળકોને કોમામાં ધકેલતો ચાંદીપુરા વાયરસથી ખળભળાટ: ગુજરાતમાં 22 બાળકોના મોત, જાણો લક્ષણો અને બચાવના ઉપાય

Chandipura Virus treatment: ચોમાસાની સીઝન લાખો ગુજરાતીઓ માટે આફત બનીને આવી છે. એક તરફ આકાશી આફતે કરોડોનું નુકસાન કર્યું છે, તો બીજી તરફ આ ખતરનાક વાયરસના પ્રકોપથી 22 બાળકોના મોત થવાના સમાચારથી લોકોની ચિંતા વધી ગઈ છે. રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર યથાવત રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી 22 બાળકોનાં મોત થયા છે. હાલમાં વિવિધ હોસ્પિટલોમાં 7 દર્દીઓની સારવાર ચાલી રહી છે. વાયરસને પગલે આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બની ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:16 AM IST
બાળકોને કોમામાં ધકેલતો ચાંદીપુરા વાયરસથી ખળભળાટ: ગુજરાતમાં 22 બાળકોના મોત, જાણો લક્ષણો અને બચાવના ઉપાય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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