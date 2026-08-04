/બાળકોને કોમામાં ધકેલતો ચાંદીપુરા વાયરસથી ખળભળાટ: ગુજરાતમાં 22 બાળકોના મોત, જાણો લક્ષણો અને બચાવના ઉપાય

Gujarat Chandipura virus 22 children's deaths: ગુજરાતમાં આ વાયરસે લાખો માતા-પિતાને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે. રાજ્યના અસંખ્ય શહેરોમાં આ વાયરસનું સંક્રમણ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે. જીવલેણ બની ચૂકેલા આ વિષાણુનું નામ ચાંદીપુરા વાયરસ છે. બાળકોને ઝડપથી નિશાન બનાવતા આ વાયરસે અત્યાર સુધીમાં 22 માસૂમ બાળકોના અનમોલ જીવ લીધા છે. રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ પોતે આ વાયરસની ચપેટમાં આવેલા 22 બાળકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે.
પાનસેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ વાયરસથી પીડિત દર્દીઓની હોસ્પિટલોમાં પૂરી સજ્જતા સાથે સારવાર ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી સામે આવેલા 184 શંકાસ્પદ કેસોમાંથી 35 કેસોમાં સંક્રમણની પુષ્ટિ થઈ છે, જ્યારે 11 સેમ્પલના ટેસ્ટ રિપોર્ટ આવવાના હજુ બાકી છે.
કયા જિલ્લાઓમાં સૌથી વધુ પ્રકોપ?
આરોગ્ય મંત્રી પાનસેરિયાના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ગાંધીનગર, રાજકોટ અને અન્ય જીલ્લાઓની સરકારી હોસ્પિટલોમાં સાત બાળકો સારવાર હેઠળ છે. સરકારે તમામ સરકારી અને ખાનગી બાળ હોસ્પિટલોને નિર્દેશ આપ્યા છે કે જે બાળકોમાં ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો જોવા મળે, તેમને વિલંબ કર્યા વિના સીધા ICUમાં દાખલ કરવામાં આવે. જરૂર પડે ત્યારે ઓક્સિજન અને વેન્ટિલેટરની સુવિધા પણ તરત જ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે, જેથી શરીરના અંગો કામ કરતા બંધ થવા (ઓર્ગન ફેલ્યોર) જેવી ગંભીર સ્થિતિથી બચી શકાય.
15 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકો સંક્રમિત
અત્યાર સુધી સંક્રમિત મળેલા તમામ બાળકો 15 વર્ષથી નાની ઉંમરના છે. ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા (હિંમતનગર), પાટણ, રાજકોટ અને ભવનાગરની હોસ્પિટલોમાં દાખલ બાળકોની નિષ્ણાત તબીબોની દેખરેખ હેઠળ સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. આ સંક્રમણ કોઈ એક ગામ કે વિસ્તાર પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાંથી કેસ સામે આવી રહ્યા છે.
સેન્ડફ્લાય પર કાબૂ મેળવવા છંટકાવ
સરકારે ખાસ કરીને પશુપાલન વધુ થતું હોય તેવા વિસ્તારોમાં જંતુનાશકોનો છંટકાવ શરૂ કરી દીધો છે. આનો મુખ્ય હેતુ સેન્ડફ્લાય (રેતીયી માખી)ને ખતમ કરવાનો છે, કારણ કે આ કીટક જ વાયરસ ફેલાવવા માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે.
શું છે કોમામાં ધકેલનારો ચાંદીપુરા વાયરસ? ક્યાંથી આવ્યો?
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વાયરસ સીધો મગજ પર હુમલો કરે છે, જેનાથી પહેલા ફ્લૂ (તાવ) જેવા લક્ષણો દેખાય છે અને પછી બાળક કોમામાં જતું રહે છે. ચાંદીપુરા એન્સેફાલાઇટિસ એક વાયરલ બીમારી છે, જે મુખ્યત્વે સેન્ડફ્લાય અને અન્ય કેટલાક જીવજંતુઓ દ્વારા ફેલાય છે. આ વાયરસ મગજમાં સોજો (એન્સેફાલાઇટિસ) પેદા કરે છે અને સમયસર સારવાર ન મળે તો જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
આ વાયરસની ઓળખ પહેલીવાર 1965માં મહારાષ્ટ્રના નાગપુર જિલ્લાના ચાંદીપુરા ગામના એક દર્દીમાં થઈ હતી. ત્યારથી આ વાયરસનું નામ ચાંદીપુરા વાયરસ રાખવામાં આવ્યું છે. ચાંદીપુરા વાયરસ હવે દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ફેલાઈ ચૂક્યો છે અને તેનો મૃત્યુદર 30% સુધી વધી ગયો છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO)ના જણાવ્યા મુજબ ભારતમા છેલ્લા 20 વર્ષોમાં આ ખતરનાક બીમારી ઝડપથી વધી છે. ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને યુપી સહિતના રાજ્યો પણ આ વાયરસનો સામનો કરી રહ્યા છે.
લક્ષણો અને બચાવના ઉપાયો
ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે જો બાળકની તબિયત વધુ ખરાબ લાગે તો તરત જ તેને હોસ્પિટલે લઈ જઈ ડોક્ટરને બતાવો. તીવ્ર તાવ, માથાનો દુખાવો, ઉલટી અને અતિસાર (ઝાડા) આ રોગના મુખ્ય લક્ષણો છે. આ વાયરસથી બાળકોને બચાવવા માટે તેમને માખી, મચ્છર અને અન્ય જીવજંતુઓથી દૂર રાખો. બાળકોને આખી બંયના (પૂરા હાથના) કપડાં પહેરાવો. જીવન અનમોલ છે, તેથી ઝાડા-ઉલટી થતાં જ ઓઆરએસ (ORS)નું ઘોળ પીવડાવો અને તાત્કાલિક ડોક્ટરની સલાહ લો.