આઘાતજનક રિપોર્ટ: સમૃદ્ધ ગુજરાતના નાગરિકોનું આરોગ્ય ગંભીર, કુપોષણની ખાઈ દક્ષિણ આફ્રિકાથી પણ ઊંડી!
Fast food-Side effects of fast data: ગુજરાત જે એક વિકસિત રાજ્ય તરીકે ઓળખાય છે, તેના નાગરિકોના આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ગંભીર ચિંતાનો વિષય બન્યું છે. રાજ્યનું નાગરિક સમાજજીવન ભલે સમૃદ્ધ દેખાતું હોય, પરંતુ મહિલાઓ, સગર્ભા બહેનો અને બાળકોમાં કુપોષણની સ્થિતિ ત્રીજા વિશ્વના દક્ષિણ આફ્રિકાના દેશો કરતાં પણ ખરાબ છે.
Trending Photos
Fast food-Side effects of fast data: રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા એક અહેવાલમાં ફાસ્ટ ફૂડ અને ફાસ્ટ ઇન્ટરનેટ ડેટાના વધતા વ્યાપને કારણે નાગરિકોના આરોગ્ય પર ગંભીર અસર થઈ રહી હોવાનું જણાવાયું છે, જેના પરિણામે ગુજરાત વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO)ના માપદંડમાં પણ સાવ તળિયે પહોંચી ગયું છે.
WHOના માપદંડમાં ગુજરાતના ત્રણેય જુથોનું આરોગ્ય ગંભીર
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO)ના વર્ગીકરણ મુજબ, કોઈ વસ્તીમાં એનિમિયા (કુપોષણનું એક મુખ્ય લક્ષણ)નો વ્યાપ ૪૦%થી વધુ હોય તો તેને ગંભીર જાહેર આરોગ્ય સમસ્યા ગણવામાં આવે છે. ગુજરાત અને દક્ષિણ આફ્રિકાના દેશોમાં આવી મધ્યમથી ગંભીર સમસ્યા છે. NFHS ૫ (૨૦૧૯-૨૧)ના ડેટા મુજબ ૬થી ૫૯ મહિનાના બાળકોમાં કુપોષણ (એનિમિયા) નું પ્રમાણ ૭૯.૭% જેટલું ઊંચું છે, જે NFHS-૪ (૨૦૧૫-૧૬)માં ૬૨.૬% હતું. પ્રજનન વયની (૧૫થી ૪૯ વર્ષ) મહિલાઓમાં આ પ્રમાણ ૬૨.૬૦% થયું છે, જે અગાઉ ૫૧.૩૦% હતું. ખાસ કરીને ૧૫થી ૧૯ વર્ષની કિશોરીઓમાં કુપોષણનું પ્રમાણ પાંચ વર્ષમાં ૫૬.૫૦%થી વધીને ૬૯% એ પહોંચ્યું છે. ગુજરાતના આ ત્રણેય જુથોનું આરોગ્ય WHOના માપદંડમાં 'ગંભીર' શ્રેણીમાં આવે છે, જે ભાવિ પેઢીના આરોગ્ય માટે એક મોટી ચિંતા છે.
બે દાયકામાં ગુજરાતની સ્થિતિમાં મોટો ઘટાડો
સમગ્ર ભારતમાં કુપોષણની સ્થિતિમાં અન્ય રાજ્યોની તુલનામાં ગુજરાતનું પ્રદર્શન બગડ્યું છે. વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬માં ૧૫થી ૪૯ વર્ષના વયજૂથની કુપોષિત મહિલાઓના પ્રમાણમાં ગુજરાત ભારતમાં ૧૦મા ક્રમે હતું. લેટેસ્ટ ડેટા મુજબ, ગુજરાત ૬ પાયરી નીચે ઉતરીને ૧૬મા ક્રમે આવી પહોંચ્યું છે, જે તેની બગડતી આરોગ્ય સ્થિતિ દર્શાવે છે.
સંતુલિત આહાર પર ભાર મૂકવા ભલામણો
કુપોષણની આ ગંભીર પરિસ્થિતિને દૂર કરવા માટે સરકારને નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) અને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ન્યુટ્રિશન (NIN)ની માર્ગદર્શિકા મુજબ ભલામણો કરવામાં આવી છે. સરકાર કુપોષણ દૂર કરવા માટે દર વર્ષે રૂ. ૧૨ હજાર કરોડથી વધુ ખર્ચ કરે છે, જેમાં આરોગ્ય, મહિલા-બાળ વિકાસ અને આદિજાતિ વિકાસ વિભાગોનું બજેટ વપરાય છે.
ICMR-NINની મુખ્ય ભલામણો
1. સંતુલિત આહાર:
દરેક વયજૂથમાં પુરુષો, મહિલાઓ અને સગર્ભાવસ્થા જેવી શારીરિક સ્થિતિમાં આયર્નની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા સંતુલિત આહાર પર ભાર મૂકવો.
2. મધ્યાહ્ન ભોજનમાં મેનુ બદલવું
કુપોષણ સામે લડવા માટે પોષણક્ષમ આહારમાં નીચેની વસ્તુઓનો ઉપયોગ વધારવા તજજ્ઞોની કમિટીએ ભલામણ કરી છે. જેમાં સૂકા મોરિંગા (સરગવાના પાંદડાનો પાઉડર અને તેના તાજા પાન, ગોળ, પાલક, બીટ, બાજરી, રાગી અને મસૂરનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. હવે એ જોવું રહ્યું કે સરકાર આંગણવાડીઓથી લઈને સરકારી શાળાઓમાં આપવામાં આવતા મધ્યાહ્ન ભોજનનું મેનુ બદલીને આ ભલામણોનો અમલ કરે છે કે કેમ.
કુપોષણની ગંભીર સ્થિતિ ધરાવતા જિલ્લાઓ
રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં કુપોષણની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર છે. જેમાં ખેડા, મહિસાગર, મહેસાણા, વડોદરા, દાહોદ, વલસાડ, છોટાઉદેપુર, અરવલ્લી, પંચમહાલ અને નર્મદા જિલ્લાના ૬-૫૯ મહિનાના બાળકોમાં અત્યંત ગંભીર સ્થિતિ. અરવલ્લી અને વલસાડ જિલ્લામાં ૧૫થી ૧૯ વર્ષની કિશોરીઓમાં અત્યંત ગંભીર સ્થિતિ. અરવલ્લી, ભરૂચ, નર્મદા જિલ્લામાં ૧૫થી ૪૯ વર્ષની મહિલાઓમાં અત્યંત ગભીર સ્થિતિ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે