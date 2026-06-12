"સંતાનોને મળવાની ખુશી શોકમાં ફેરવાઈ", વાપીના વરિષ્ઠ આગેવાન બદરુદ્દીન હાલાણીની અધૂરી સફર

નિલેશ જોશી/વાપી: આજે એ દુઃખદ દિવસને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, જ્યારે અમદાવાદમાં થયેલી એર ઈન્ડિયાની વિમાન દુર્ઘટનાએ અનેક પરિવારોના સપનાઓને ચકનાચૂર કરી નાખ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં વાપીના જાણીતા હાલાણી પરિવારના ત્રણ સભ્યોનું પણ કરુણ અવસાન થયું હતું. વાપી ભાજપના વરિષ્ઠ આગેવાન બદરુદ્દીન હાલાણી, તેમના પત્ની યાસ્મીનબેન હાલાણી અને તેમના ભાભી મલેકબેન હાલાણી અમદાવાદથી લંડન જવા માટે વિમાનમાં સવાર થયા હતા. લંડનમાં રહેતા પોતાના પુત્ર અસીમ અને દીકરીને મળવાની ખુશી તેમના ચહેરા પર સ્પષ્ટ દેખાતી હતી.
ત્યારબાદ સમગ્ર પરિવાર અમેરિકા પ્રવાસે જવાનો હતો. પ્રવાસ શરૂ થાય તે પહેલાં બદરુદ્દીનભાઈએ સોશિયલ મીડિયા પર આનંદ વ્યક્ત કરતી એક પોસ્ટ પણ શેર કરી હતી. પરંતુ કોને ખબર હતી કે ખુશીની એ પોસ્ટ તેમની છેલ્લી પોસ્ટ સાબિત થશે. ટેક-ઓફ થયાના થોડા જ સમયમાં વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બનતાં ખુશીઓનો પ્રવાસ પળવારમાં જ શોકમાં ફેરવાઈ ગયો.
આ દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતા જ વાપી, આણંદ, ખોજા સમાજ તેમજ ભાજપ પરિવારમાં શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી. બદરુદ્દીન હાલાણી માત્ર રાજકીય આગેવાન જ નહોતા, પરંતુ સમાજસેવાના ક્ષેત્રે પણ તેમનું વિશિષ્ટ યોગદાન રહ્યું હતું. તેઓ ભાજપ લઘુમતી મોરચામાં વિવિધ જવાબદારીઓ નિભાવી ચૂક્યા હતા. ઉપરાંત વકફ બોર્ડ અને રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ મંચ સાથે જોડાઈને પણ તેમણે સમાજહિતના અનેક કાર્યો કર્યા હતા.
ખાસ કરીને સેલવાસ સ્થિત રાંધા સૈનિક સ્કૂલના નિર્માણ અને વિકાસમાં તેમનું યોગદાન આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે. નાદુરસ્ત તબિયત હોવા છતાં તેઓ સતત સામાજિક અને જાહેર કાર્યોમાં સક્રિય રહેતા હતા. તેમના મિલનસાર સ્વભાવ અને સેવાભાવી વ્યક્તિત્વને કારણે તેઓ સમાજના દરેક વર્ગમાં લોકપ્રિય હતા.
આજે ભલે આ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું હોય, પરંતુ હાલાણી પરિવારની ખોટ તેમના પરિવારજનો, મિત્રો અને સમાજ માટે આજે પણ અપૂરણીય છે. સમય આગળ વધી ગયો છે, પરંતુ તેમની યાદો અને સમાજ માટે કરેલા કાર્યો આજે પણ લોકોના હૃદયમાં જીવંત છે. આજે પણ તેમના મિત્રો અને પરિજનો અને તેમની યાદ સતાવી રહી છે અને જ્યારે પણ તેમના સારા કાર્ય ની સુવાશો યાદ કરી બદરુદ્દીન હાલની માટે ગર્વ ની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે..