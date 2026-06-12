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"સંતાનોને મળવાની ખુશી શોકમાં ફેરવાઈ", વાપીના વરિષ્ઠ આગેવાન બદરુદ્દીન હાલાણીની અધૂરી સફર

Ahmedabad Plane Crash: અમદાવાદમાં થયેલી એર ઈન્ડિયાની ભયાનક વિમાન દુર્ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. પરંતુ એ કાળમુખી ઘટનાની યાદો આજે પણ અનેક પરિવારોના હૃદયમાં તાજી છે. આ દુર્ઘટનાએ વાપીના જાણીતા હાલાણી પરિવારને પણ કાયમ માટે વિખેરી નાખ્યો હતો. જે પરિવાર પોતાના સંતાનોને મળવા અને ખુશીઓભરી સફરે નીકળ્યો હતો, તે પળવારમાં જ કાળનો કોળિયો બની ગયો. આજે, આ દુર્ઘટનાની પ્રથમ વરસીએ, ચાલો યાદ કરીએ વાપીના સમાજસેવી અને ભાજપના વરિષ્ઠ આગેવાન બદરુદ્દીન હાલાણી અને તેમના પરિવારને...

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:36 AM IST
"સંતાનોને મળવાની ખુશી શોકમાં ફેરવાઈ", વાપીના વરિષ્ઠ આગેવાન બદરુદ્દીન હાલાણીની અધૂરી સફર
Image Credit: AI Photos

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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