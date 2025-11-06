Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

'મને કોઈ પકડી શકે તેમ નથી'ની શેખી મારનારની હવા નીકળી! ગુજરાતના આ ધારાસભ્યને આપી હતી ધમકી!

Junagadh News: ​જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા પાસેથી ₹30 લાખની ખંડણી માંગવાના ગુનાના મુખ્ય આરોપીને જૂનાગઢ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગણતરીના દિવસોમાં જ ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી સમીર રીંગબ્લોચ હાલમાં ઇસ્ટ આફ્રિકાના કોંગો દેશમાં રહેતો હતો, પરંતુ મૂળ તે ગીર-સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના ચિત્રાવડ ગામનો રહેવાસી છે. મુંબઈ એરપોર્ટ પર તે લુક આઉટ સર્ક્યુલર (LOC)ના આધારે પકડાયો હતો. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:55 AM IST

અશોક બારોટ/જૂનાગઢ: જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા પાસેથી ₹30 લાખની ખંડણી માંગવાના ગુનાના મુખ્ય આરોપીને જૂનાગઢ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગણતરીના દિવસોમાં જ ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી સમીર રીંગબ્લોચ હાલમાં ઇસ્ટ આફ્રિકાના કોંગો દેશમાં રહેતો હતો. પરંતુ મૂળ તે ગીર-સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના ચિત્રાવડ ગામનો રહેવાસી છે. મુંબઈ એરપોર્ટ પર તે લુક આઉટ સર્ક્યુલર (LOC)ના આધારે પકડાયો હતો. 

ધારાસભ્યને ધમકી આપી માગી 30 લાખની ખંડણી
થોડા દિવસો પહેલા જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા અને તેમના પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી આશ્રમના નામે 30 લાખની ખંડણી મંગાઈ હતી.ત્યારબાદ ફરી એક અન્ય અજાણ્યા નંબર પરથી કોલ કરીને આરોપીએ ધમકી આપી હતી કે, "ગુજરાત પોલીસ મારું કંઈ બગાડી શકશે નહીં." તેણે ધારાસભ્યને 'હોશિયારી' ન કરવાની ચીમકી આપી હતી અને ₹ 5 લાખનું આંગડીયું કરી આપવાનું કહ્યું હતું. 

આ અજાણ્યા નંબરો પરથી સતત ખંડણીની માંગણી ચાલુ રાખવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ વોટ્સએપ કોલ પર ગાળો આપી અમદાવાદના રોનક ઠાકોરના નામે આંગડિયુ કરવાનું કહ્યું હતું. આ કેસમાં પોલીસે રોનક ઠાકોર નામના વ્યકિ્તને અમદાવાદમાંથી અને જ્હોન બલોચ નામના વ્યકિ્તને વેરાવળથી ઝડપી લીધો હતો.ત્યારે આજે જુનાગઢ સમીર રિંગબ્લોચ ને મુંબઈ થી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે, જેની પોલીસે પુછ પરછ હાથ ધરી છે

જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસ મહાનિરીક્ષક નિલેશ જાજડીયા અને પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાના માર્ગદર્શન હેઠળ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે.એમ. પટેલની ટીમે ટેકનિકલ અને હ્યુમન સોર્સના માધ્યમથી તપાસ શરૂ કરી હતી. આ ગુનામાં અગાઉ બે આરોપીઓ (1) ઇમરાન ઉર્ફે જોન નુરમહમદભાઈ સિમારી (રહે. વેરાવળ, ગીર-સોમનાથ) અને (2) રોનક રાજુભાઈ ઠાકોર (રહે. અમદાવાદ)ને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા

'મને કોઈ પકડી શકે તેમ નથી'ની શેખી મારનાર પકડાયો
આ ગુનાનો મુખ્ય આરોપી સમીર ગાલીફભાઈ રીંગબ્લોચ (ઉં.વ. 32) હતો, જેણે સોશિયલ મીડિયામાં શેખી મારી હતી કે, "મને કોઈ પકડી શકે તેવી કોઈની તાકાત નથી, મને પોલીસ કે રાજકારણીઓનો કોઈ ડર નથી."આરોપી હાલમાં કોંગો (સાઉથ આફ્રિકા ઈસ્ટ)માં રહેતો હોવાથી જૂનાગઢ પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા તેની વિરુદ્ધમાં લુક આઉટ સર્ક્યુલર જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. 

જેના આધારે તારીખ 04/11/2025ના રોજ તે છત્રપતિ શિવાજી એરપોર્ટ મુંબઈ ઇન્ટરસેપ્ટ થયો હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીએસઆઈ ડી.કે. સરવૈયા, એએસઆઈ સરમણભાઈ સોલંકી અને પેરોલ ફર્લો સ્કવોડના હેડ કોન્સ્ટેબલ રાજદિપસિંહ ચુડાસમાની ટીમે મુંબઈ જઈ સમીર રીંગબ્લોચને હસ્તગત કર્યો હતો. પોલીસની પૂછપરછમાં એ વાત પણ સામે આવી છે કે પકડાયેલા ત્રણેય આરોપીઓ રોનક ઠાકોર, ઇમરાન ઉર્ફે જ્હોન બ્લોચ અને મુખ્ય સૂત્રધાર સમીર બ્લોચ એકબીજાના સંપર્કમાં હતા. સમીર રીંગબ્લોચને જૂનાગઢ લાવી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે અને આ અંગેની વધુ તપાસ જારી છે

