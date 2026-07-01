૧,૦૩૯ ધબકારા પાછળ આ એક જ 'હીરો'! ડૉ. રાકેશ જોષી, જેમણે અમદાવાદ સિવિલને બનાવી દેશની 'લાઈફ-સેવિંગ ફેક્ટરી'

૨૪૨ અંગદાન... 806 ઓર્ગેન, 196 આંખો, 46 સ્કીન સહિત 1048નું દાન ! આ માત્ર આંકડા નથી, પણ દેશની તમામ સરકારી હોસ્પિટલોને પાછળ છોડીને અમદાવાદ સિવિલે રચેલો એક એવો ઈતિહાસ છે, જેની પાછળ એક વ્યક્તિનું વિઝન અને ચોવીસે કલાક વણથંભી દોડતી તેમની ટીમ રહેલી છે. મેડિકલમાં એક લાઈન બહુ પ્રચલિત છે: "We cure sometimes, we treat often, but we comfort always." (અમે ક્યારેક સાજા કરીએ છીએ, અવારનવાર સારવાર કરીએ છીએ, પણ સાંત્વના હંમેશા આપીએ છીએ).
એશિયાની સૌથી મોટી અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોઈ દર્દીને 'બ્રેઈન ડેડ' જાહેર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યાં હાજર ડૉક્ટર્સની અસલી પરીક્ષા શરૂ થાય છે. એક તરફ એક જિંદગીનો અંત છે, અને બીજી તરફ ડૉક્ટર્સની સામે બીજા કેટલાય દર્દીઓ છે જેઓ એક-એક શ્વાસ માટે ઝંખે છે.
૨૪૨ ત્યાગ અને ડૉક્ટર્સની મધ્યસ્થતા
અંગદાન ક્યારેય સરળ નથી હોતું. જ્યારે સિવિલના કાઉન્સિલર્સ અને ડૉક્ટર્સ તે ૨૪૨ પરિવારો પાસે ગયા હશે, ત્યારે તેમણે માત્ર મેડિકલ પ્રોટોકોલ ફોલો નથી કર્યો, પણ એ પરિવારોના હૃદયના આઘાતને વહેંચ્યો હશે. આજે ડૉક્ટર્સ ડે પર અસલી સલામ એ સંવેદનાને છે, જેણે ૨૪૨ પરિવારોના અસહ્ય દુઃખને અનેક પરિવારોના અખંડ આનંદમાં ફેરવી નાખ્યું."
'ઓપરેશન થિયેટર'ની એ અદ્રશ્ય રાતો
વહીવટી વડાની ઓફિસ 'કમાન્ડ સેન્ટર'
સામાન્ય રીતે સરકારી હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ એટલે ફાઈલો અને વહીવટી કામોમાં અટવાયેલા અધિકારી. પણ નવેમ્બર ૨૦૨૧માં જ્યારે ડૉ. રાકેશ જોષીએ સિવિલની કમાન સંભાળી, ત્યારે તેમણે આ માનસિકતા બદલી નાખી.
તેઓ એવા લીડર સાબિત થયા જે એરકન્ડિશન્ડ ઓફિસમાં બેસવાને બદલે અડધી રાત્રે પણ ઓપરેશન થિયેટરની બહાર ઊભા રહીને મેડિકલ ટીમનો ઉત્સાહ વધારે છે. જ્યારે પણ હોસ્પિટલમાં કોઈ 'બ્રેઈન ડેડ' કેસ આવે, ત્યારે ડૉ. જોષી પોતે એ આખી પ્રક્રિયાના ચીફ કમાન્ડર બની જાય છે.
બાળકોના ઓપરેશન કરનારા સર્જનની સંવેદનશીલતા
મૂળભૂત રીતે એક પીડિયાટ્રિક સર્જન (બાળ રોગ નિષ્ણાત) હોવાના નાતે, ડૉ. જોષીનું હૃદય અત્યંત સંવેદનશીલ છે. તેમણે જન્મથી જોડાયેલા માસૂમ બાળકોને અલગ કરવા જેવા જટિલ ઓપરેશનો કર્યા છે.
|પીડિયાટ્રિક સર્જન (બાળ રોગ સર્જન) :
|અમદાવાદ સિવિલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ બનતા પહેલાં ડૉ. રાકેશ જોષી અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ પીડિયાટ્રિક સર્જરી ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રોફેસર અને હેડ (HOD) તરીકે કાર્યરત હતા
|જટિલ ઓપરેશન્સ :
|એક સર્જન તરીકે તેમણે નવજાત બાળકો અને નાના બાળકોના એવા જટિલ ઓપરેશન્સ કર્યા છે, જે સામાન્ય રીતે મેડિકલ સાયન્સમાં બહુ અઘરા માનવામાં આવે છે. જોડીયા બાળકોને અલગ કરવાનું અત્યંત પડકારજનક ઓપરેશન પણ તેમની ટીમે સફળતાપૂર્વક કરેલું છે.
આ જ સંવેદના તેમણે અંગદાનની પ્રક્રિયામાં રેડી દીધી છે. સ્વજન ગુમાવી ચૂકેલા પરિવારોના કાળમીંઢ આઘાતને કેવી રીતે સાંત્વના આપવી અને તેમને અંગદાનના પવિત્ર કાર્ય તરફ કેવી રીતે વાળવા, તે માટે તેમણે સિવિલની કાઉન્સિલિંગ ટીમને પ્રોફેશનલ અને લાગણીશીલ એપ્રોચ શીખવાડ્યો છે.
'ધ જોષી ઈફેક્ટ': સરકારી વ્યવસ્થાને રોકેટ ગતિ આપી
અંગદાન એ સમય સામેની રેસ છે. બ્રેઈન ડેડ દર્દીના શરીરમાંથી અંગ કાઢીને બીજા દર્દીના શરીરમાં ચોક્કસ મિનિટોમાં ધબકતું કરવું પડે છે. ડૉ. જોષીના નેતૃત્વમાં સિવિલ હોસ્પિટલ, વિવિધ મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ અને પોલીસ વિભાગ વચ્ચે એવું અદભુત નેટવર્ક ગોઠવાયું કે મિનિટોમાં 'ગ્રીન કોરિડોર' તૈયાર થઈ જાય છે. તેમની આ જ કાર્યશૈલીને કારણે અમદાવાદ સિવિલ આજે દેશભરમાં અંગદાન જાગૃતિ અને અમલીકરણમાં મોખરે છે.
આજે ૧લી જુલાઈએ જ્યારે આખો દેશ ડૉક્ટર્સ ડે ઉજવી રહ્યો છે, ત્યારે અમદાવાદ સિવિલના ૧,૦૩૯ ધબકારા ડૉ. રાકેશ જોષી અને તેમની આખી ટીમને સલામી આપી રહ્યા છે. ડૉ. જોષી એ સાબિત કરી દીધું કે જો ઈચ્છાશક્તિ અને સંવેદના હોય, તો એક સરકારી હોસ્પિટલ પણ માનવતાનું સૌથી મોટું મંદિર બની શકે છે.
કોણ છે આ અદ્રશ્ય હીરો....
|નવેમ્બર ૨૦૨૧થી બોસ :
|૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧ના રોજ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપ્રિટેન્ડન્ટ તરીકેનો રાકેશ જોષીએ ચાર્જ સંભાળ્યો હતો.
|242 લોકોનું અંગદાન
|અંગદાનના આંકડા વધારવામાં ડૉ. જોષીનું પ્રદાન સૌથી મોટું છે એક ડૉક્ટર જ્યારે વહીવટી વડા બને છે, ત્યારે હોસ્પિટલ માત્ર ફાઈલોથી નહીં પણ સંવેદનાથી ચાલે છે.
|ઉત્તમ ઉદાહરણ
|ડૉ. રાકેશ જોષી આ લાઈનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તેમણે સુપ્રિટેન્ડન્ટની ઓફિસમાં બેસી રહેવાને બદલે હંમેશા ગ્રાઉન્ડ પર રહીને કામ કર્યું છે.
|ડૉક્ટર્સ ડે
|અમદાવાદ સિવિલની ૧,૦૩૯ અંગોના દાનની આ સિદ્ધિ પાછળ આ લીડરનું વિઝન અને તેમની ટીમની રાત-દિવસની મહેનત જવાબદાર છે.
સામાન્ય રીતે સરકારી હોસ્પિટલો માટે લોકોની માનસિકતા અલગ હોય છે, પરંતુ અમદાવાદની સિવિલ મેડિસિટીએ આ માનસિકતા બદલી છે. દેશની મોટી ખાનગી હોસ્પિટલો જે નથી કરી શકી, તે સિવિલના સરકારી ડોક્ટરોએ કરી બતાવ્યું છે.
૩૬ કલાક નોન-સ્ટોપ: ઓપરેશન થિયેટરના અદ્રશ્ય હીરો"
જ્યારે એક અંગદાન થાય છે, ત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલના ઓપરેશન થિયેટરો (OT) સતત ૨૪ થી ૩૬ કલાક સુધી ધમધમતા રહે છે. અંગો બહાર કાઢવાથી લઈને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સુધીની પ્રક્રિયા એક મેરેથોન પ્રક્રિયા છે.
ડોક્ટર્સ ડે પર સિવિલના એ સર્જન્સ, એનેસ્થેટિસ્ટ અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ ઊંઘ, પરિવાર કે રજાઓની પરવા કર્યા વગર ગ્રીન કોરિડોર મારફતે અંગો પહોંચાડવા અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવા માટે રાત-દિવસ એક કરી દે છે.
"ભગવાન પછીનો બીજો શ્વાસ આપતા ડૉક્ટર્સ" ડે પર આજે એમને નમન છે. આધુનિક સમયમાં ડોક્ટરની ભૂમિકા માત્ર ક્લિનિક કે ઓપરેશન થિયેટર પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવનાર એક 'ચેન્જ મેકર' (Change Maker) પણ છે.
|ડિસેમ્બર ૨૦૨૦
|કોરોના કાળના એ કપરા સમયમાં, સિવિલ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર્સ અને કાઉન્સિલર્સના સતત પ્રયાસોથી પ્રથમ વખત એક બ્રેઈન ડેડ દર્દીના પરિવારે અંગદાન માટે સહમતી આપી હતી. આ સૌથી પહેલું અંગદાન હતું.
|વર્ષ ૨૦૨૧ ( 50મું અંગદાન)
|પ્રથમ અંગદાન બાદ ૨૦૨૧ ના આખા વર્ષ દરમિયાન સિવિલના ડૉક્ટર્સે વેગ પકડ્યો અને ટૂંકા ગાળામાં જ હોસ્પિટલે ૫૦માં અંગદાનનો આંકડો પાર કરી લીધો હતો.
|ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (૧૦૦ મું અંગદાન)
|સિવિલ હોસ્પિટલના ઇતિહાસમાં આ એક બહુ મોટો દિવસ હતો, જ્યારે હોસ્પિટલે સફળતાપૂર્વક પોતાનું ૧૦૦ મું ઓર્ગન ડોનેશન નોંધાવ્યું. આ માઇલસ્ટોન સુધી પહોંચવામાં સિવિલને અંદાજે ૨૨ મહિના જેટલો સમય લાગ્યો હતો.
|ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ (૧૫૦ મું અંગદાન)
|માત્ર આગામી ૧૦ જ મહિનાની અંદર સિવિલે વધુ ૫૦ અંગદાન મેળવીને ૧૫૦ મો આંકડો વટાવી દીધો. આ સમયગાળા દરમિયાન ગ્રીન કોરિડોર અને એરલીફ્ટિંગની પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઝડપી બની હતી.
|વર્ષ ૨૦૨૪-૨૦૨૫ (૨૦૦+ નો આંકડો અને રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ
|આ વર્ષો દરમિયાન સિવિલ હોસ્પિટલે ૨૦૦ અંગદાનની સફર પૂરી કરી અને ૨૪૨ અંગદાનના વર્તમાન સ્તર સુધી પહોંચી, જેણે દેશની તમામ સરકારી હોસ્પિટલોમાં અમદાવાદ સિવિલને મોખરાનું સ્થાન અપાવ્યું છે.
|૧૦૦ અંગદાન
|આ આંક સુધી પહોંચવામાં સિવિલને અંદાજે ૨ વર્ષ લાગ્યા હતા, ત્યાં ત્યાર પછીના માત્ર ૩ વર્ષમાં આ સ્પીડ બમણી-ત્રણ ગણી થઈ ગઈ.
1. અંગદાન કોણ કરી શકે?
Living Donation: મરેલી નહીં પણ જીવતી વ્યક્તિ પોતાની એક કિડની અથવા લિવરનો એક ભાગ દાન કરી શકે છે.
2. અંગદાનની પ્રક્રિયા શું છે?
જો ડૉક્ટર દર્દીને બ્રેઈન ડેડ જાહેર કરે, તો પરિવાર હોસ્પિટલ અથવા સરકારી હેલ્પલાઈન 1800-11-4770 પર કોલ કરી શકે છે. અંગદાન માટે કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. અત્યંત સન્માનપૂર્વક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી પાર્થિવ દેહ અંતિમ સંસ્કાર માટે પરિવારને સોંપાય છે.
3. રજીસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરાવી શકાય?
તમે ભારત સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટ notto.mohfw.gov.in (NOTTO) પર જઈને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરીને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો અને તમારું 'ડોનર કાર્ડ' મેળવી શકો છો. આ સિવાય MOHAN Foundation કે Organ India પર પણ રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે છે.
4. NOTTO પર ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકાય?
તમે વેબસાઈટ પર જઈને 'Register for Organ Donation' પર ક્લિક કરો. નામ, જન્મતારીખ, બ્લડ ગ્રૂપ અને એડ્રેસ ભરો. જે અંગોનું દાન કરવું હોય (જેમ કે આંખો, કિડની કે બધા જ અંગો) તે સિલેક્ટ કરો. પરિવારના બે સાક્ષીઓની વિગતો ભરીને OTP વેરિફિકેશન સબમિટ કરવાથી 'ડોનર કાર્ડ' જનરેટ થઈ જશે.
5. શું રજિસ્ટ્રેશનની કોઈ ફી હોય છે?
ના, આ પ્રક્રિયા તદ્દન મફત છે. સૌથી મહત્વનું એ છે કે રજિસ્ટ્રેશન કર્યા પછી પરિવારને આ નિર્ણય વિશે જાણ કરવી જરૂરી છે, કારણ કે કાયદેસર રીતે અંતિમ મંજૂરી પરિવારની જ લેવાય છે.
6. ડોનર કાર્ડ (Donor Card) શું છે?
તે તમારી અંગદાન કરવાની ઈચ્છા દર્શાવતું એક ઓળખપત્ર છે. જો કે, મૃત્યુ પછી અંગદાન ત્યારે જ શક્ય બને છે જ્યારે પરિવારના સભ્યો તેની લેખિત મંજૂરી આપે.