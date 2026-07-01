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૧,૦૩૯ ધબકારા પાછળ આ એક જ 'હીરો'! ડૉ. રાકેશ જોષી, જેમણે અમદાવાદ સિવિલને બનાવી દેશની 'લાઈફ-સેવિંગ ફેક્ટરી'

Doctor Day special Story : મેડિકલ સાયન્સમાં કહેવાય છે કે, "એક ડૉક્ટર એ છે જે દર્દીનો જીવ બચાવે છે, પણ એક સાચો લીડર એ છે જે મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિના પરિવારને અન્ય કોઈ અજાણ્યા માટે દેવદૂત બનવાની હિંમત આપે." એશિયાની સૌથી મોટી અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપ્રિટેન્ડન્ટ ડૉ. રાકેશ જોષી બરાબર આ જ વ્યાખ્યામાં ફિટ બેસે છે. જેઓ ગુજરાતમાં અંગદાન ક્રાંતિના અદ્રશ્ય મહાનાયક છે. આજે ડોક્ટર્સ ડે નિમિત્તે એમની આ જર્ની અને અંગદાન મહાદાનના આ અભિયાનને એમને કઈ રીતે આગળ વધાર્યું એ અહેવાલ જાણીએ....

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 01, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:20 PM IST
૧,૦૩૯ ધબકારા પાછળ આ એક જ 'હીરો'! ડૉ. રાકેશ જોષી, જેમણે અમદાવાદ સિવિલને બનાવી દેશની 'લાઈફ-સેવિંગ ફેક્ટરી'

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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