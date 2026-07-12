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માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના; મોરબીમાં એક ગેંગ લૂંટના ઈરાદે નીકળી, કંઈ ના મળતા 2 મહિલાઓને બનાવી હવસનો શિકાર!

Morbi News: મોરબી તાલુકાનાં જુદાજુદા બે ગામમાં એક જ રાત્રિના સમયે ચોરી અને લૂંટ કરવા માટે ગેંગ નીકળી હતી ત્યારે વાડીએ હજાર રહેલા દંપતીને ડરાવવા અને ધમકાવવામાં આવ્યા હતા અને બંને જગ્યાએ મહિલાના પતિના ગળા ઉપર છરી રાખીને મહિલાઓની સાથે દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યા હતા જે ગુનામાં હાલમાં મુખ્ય સુત્રાધારની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 12, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:09 AM IST
માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના; મોરબીમાં એક ગેંગ લૂંટના ઈરાદે નીકળી, કંઈ ના મળતા 2 મહિલાઓને બનાવી હવસનો શિકાર!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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