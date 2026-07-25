/પ્રશાંત મહાસાગર ઠંડો પડ્યો અને ગુજરાત જળબંબાકાર!, જાણી લો જળતાંડવ પાછળનું મહાસાયન્સ, કેમ સુરત, નવસારી, વલસાડ અને અમદાવાદ સ્વિમિંગ પુલ બન્યા

Pacific Decadal Oscillation: દેશભરમાં અલનીનોની અસર વચ્ચે જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહ સુધી ગુજરાતમાં વરસાદની અછત હતી. એવી આગાહીઓ હતી કે રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં વરસાદની અછત રહેશે પણ ગુજરાતમાં અનરાધાર વરસાદ વરસ્યો છે. ગુજરાતની હાલત ખરાબ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો એક જ દિવસમાં 400 મિમીથી વધારે વરસાદ વરસ્યો છે. હવે સવાલ એ છે કે, શા માટે આટલો વરસાદ વરસ્યો છે.
ગુજરાતમાં તબાહી પાછળનું સાયન્સ
ગુજરાતમાં થયેલો ભારે વરસાદ એક સિંગલ સિસ્ટમનું પરિણામ નથી પરંતુ મોટા ક્લાઇમેટ પેટર્નનો હિસ્સો છે. નેગેટિવ PDO એ મોન્સૂન ટ્રફને દક્ષિણ તરફ શિફ્ટ થવામાં મદદ કરી. અરબ સાગરથી સતત ભેજ આવી રહ્યો છે. લોકલ ફેક્ટર્સ જેવા કે ટોપોગ્રાફી (ભૌગોલિક સ્થિતિ) અને શહેરી પૂરે સ્થિતિને વધુ બગાડી. ચીખલી, ઉમરગામ જેવા વિસ્તારો ભૌગોલિક રૂપે એવા છે જ્યાં પહાડી વિસ્તારો અને સમુદ્રની નજીક હોવું ભારે વરસાદને પ્રોત્સાહન આપે છે. 400 મીમીથી વધુ વરસાદ 24 કલાકમાં સામાન્ય નથી - આ એક એક્સટ્રીમ ઇવેન્ટ છે જે ક્લાઇમેટ ચેન્જના યુગમાં વધુ આમ (સામાન્ય) થઈ રહી છે. આ સિવાય અમદાવાદમાં એક જ દિવસમાં બાકરોલ, બોપલથી લઈને સરખેજમાં 16 ઈંચ આસપાસ વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલા છે.
|જિલ્લો
|તાલુકા / રેન ગેજ સ્ટેશન
|સાપ્તાહિક કુલ વરસાદ (મિમી)
|સત્તાવાર ડેટા સ્થિતિ
|વલસાડ
|ઉમરગામ
|૧,૨૦૦+ મિમી
|૨૩ જુલાઈના રોજ એક જ દિવસમાં ૧,૦૬૪ મિમી નોંધાઈ દેશમાં રેકોર્ડ સર્જ્યો.
|વલસાડ
|કપરાડા
|૭૯૪ મિમી
|સતત ભારે વરસાદી સ્પેલ.
|વલસાડ
|ધરમપુર
|૫૬૨ મિમી
|અતિભારે વરસાદ.
|વલસાડ
|વાપી
|૫૫૦.૪ મિમી
|અતિભારે વરસાદ.
|વલસાડ
|પારડી
|૫૧૪ મિમી
|અતિભારે વરસાદ.
|વલસાડ
|નાની પાલસણ
|૪૫૯.૬ મિમી
|અતિભારે વરસાદ.
|નવસારી
|ખેરગામ અને વાંસદા
|૪૨૦ થી ૪૫૦ મિમી
|સાપ્તાહિક કુલ આંકડો.
|ડાંગ
|વઘઈ
|૪૦૦+ મિમી
|પહાડી વિસ્તારમાં સાર્વત્રિક વરસાદ.
|સુરત
|મહુવા અને બારડોલી (ગ્રામ્ય)
|૪૦૦ થી ૪૩૦ મિમી
|ગ્રામ્ય પટ્ટાના લોકલ રેન ગેજ સ્ટેશન ડેટા.
આ ઘટના આપણને યાદ અપાવે છે કે હવામાન પૂર્વાનુમાનમાં માત્ર ENSO ના જોવું જોઈએ. PDO, Indian Ocean Dipole (IOD), Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) જેવા બીજા ડ્રાઇવર્સને પણ સરખું મહત્વ આપવું જરૂરી છે. મલ્ટી-દિકેડલ ફોરકાસ્ટિંગ સિસ્ટમને મજબૂત કરવાની જરૂર છે. ખેડૂતો, વહીવટીતંત્ર અને સામાન્ય લોકોને પણ આ મોટા પેટર્નની જાણકારી હોવી જોઈએ.
જો PDO નેગેટિવ ફેઝમાં રહેશે તો આગામી કેટલાક વર્ષોમાં ભારતના કેટલાય ભાગોમાં ભારે વરસાદ અને ફ્લડ (પૂર)ની શક્યતા બનેલી રહેશે. સાથે જ, ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે એક્સટ્રીમ ઇવેન્ટ્સની તીવ્રતા વધી રહી છે. ગુજરાતની આ તબાહીએ એક વાર ફરી સાબિત કરી દીધું કે પ્રકૃતિને માત્ર એક ખૂણાથી જોઈ ન શકાય.
પેસિફિક દિકેડલ ઓસિલેશન શું છે?
પેસિફિક દિકેડલ ઓસિલેશન (PDO) પ્રશાંત મહાસાગરમાં સમુદ્રની સપાટીના તાપમાનમાં થતા લાંબા સમયના ફેરફારની પેટર્ન છે. આ દશકીય એટલે કે 20-30 વર્ષના ચક્રમાં ચાલે છે. આ અલ-નીનો અને લા-નીના (ENSO) જેવું જ છે પરંતુ એનો ટાઇમ પીરિયડ (સમયગાળો) ખૂબ લાંબો હોય છે. ENSO કેટલાક મહિનાઓથી લઈને બે વર્ષ સુધી ચાલે છે, જ્યારે PDO દશકો સુધી પોતાની અસર જાળવી રાખે છે.
PDOના બે મુખ્ય ફેઝ (તબક્કા) હોય છે -
|પોઝિટિવ
|નેગેટિવ
|પોઝિટિવ ફેઝમાં ઉત્તર-પૂર્વ પ્રશાંત મહાસાગરના કિનારા પાસે પાણી ગરમ થાય છે અને મધ્ય-ઉત્તર પ્રશાંત ઠંડું.
|નેગેટિવ ફેઝમાં બિલકુલ ઊલટી પેટર્ન દેખાય છે - ઉત્તર-પૂર્વી કિનારો ઠંડો અને મધ્ય ભાગ અપેક્ષાકૃત ગરમ. વર્તમાનમાં 2026માં PDO ખૂબ મજબૂત નેગેટિવ ફેઝમાં છે, જેના ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ -1.3 થી -1.6 ની આસપાસ નોંધવામાં આવ્યા છે. આ ઓસિલેશન માત્ર સમુદ્રનું તાપમાન નથી બદલતું, પરંતુ હવાના દબાણ, પવનોની દિશા અને પૂરી ગ્લોબલ વાતાવરણીય સર્ક્યુલેશનને પ્રભાવિત કરે છે.
પ્રશાંત મહાસાગરીય દાયકાકીય આંદોલન (PDO) શું છે?
PDO એ એક લાંબા ગાળાની આબોહવાકીય પેટર્ન (Climate Pattern) છે, જેમાં ઉત્તર પ્રશાંત મહાસાગરના દરિયાની સપાટીના તાપમાન (SSTs) અને વાતાવરણીય પરિભ્રમણમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. તે પોઝિટિવ (હૂંફાળા) અને નેગેટિવ (ઠંડા) તબક્કામાં વારાફરતી બદલાય છે. અલ નીનો અને લા નીનાથી વિપરીત PDO નો દરેક તબક્કો 20 થી 30 વર્ષ સુધી ટકી શકે છે અને દાયકાઓ સુધી પ્રાદેશિક તથા વૈશ્વિક આબોહવાને અસર કરે છે.
PDO કેવી રીતે કામ કરે છે?
|પોઝિટિવ PDO દરમિયાન:
|નેગેટિવ PDO દરમિયાન:
|પૂર્વ પ્રશાંત મહાસાગરનું પાણી (ઉત્તર અમેરિકાના પશ્ચિમ કિનારા નજીક) સામાન્ય કરતા વધુ ગરમ થાય છે, જ્યારે મધ્ય ઉત્તર પ્રશાંત મહાસાગરનું પાણી ઠંડુ થાય છે.
|આ પેટર્ન ઉલટાય છે—પૂર્વ પ્રશાંત મહાસાગરનું પાણી ઠંડુ અને મધ્ય ઉત્તર પ્રશાંત મહાસાગરનું પાણી વધુ ગરમ થાય છે.
તાપમાનની આ લાંબા ગાળાની પેટર્ન વાતાવરણીય પરિભ્રમણ, જેટ સ્ટ્રીમ, વાવાઝોડાના માર્ગો અને ભેજના વહન પર અસર કરે છે, જે વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ અને તાપમાનને પ્રભાવિત કરે છે.
PDO એ અલ નીનો અને લા નીનાથી કેવી રીતે અલગ છે?
|સમયગાળો :
|PDO એ દાયકાઓથી ચાલતું આબોહવા ચક્ર છે, જ્યારે અલ નીનો અને લા નીના એ ટૂંકા ગાળાની આબોહવાકીય ઘટનાઓ છે.
|સ્થાન:
|PDO મુખ્યત્વે ઉત્તર પ્રશાંત મહાસાગરમાં થાય છે, જ્યારે અલ નીનો અને લા નીના વિષુવવૃત્તીય (Equatorial) પ્રશાંત મહાસાગરમાં આકાર લે છે.
|સ્થિરતા :
|PDO તબક્કો 20–30 વર્ષ સુધી રહી શકે છે, જ્યારે અલ નીનો કે લા નીના સામાન્ય રીતે 9 થી 18 મહિના સુધી ચાલે છે.
|ભૂમિકા :
|PDO મૂળભૂત આબોહવાકીય પૃષ્ઠભૂમિ (Background condition) નક્કી કરે છે, જ્યારે અલ નીનો અને લા નીના મોસમી હવામાનમાં ફેરફારો લાવે છે.
|સંબંધ :
|PDO એ ENSO (અલ નીનો-દક્ષિણ આંદોલન)નું સ્થાન લેતું નથી, પરંતુ તે વૈશ્વિક હવામાન અને ચોમાસાના વરસાદ પર તેની અસરોને વધારી કે ઘટાડી શકે છે.
2. PDO નો વર્તમાન નેગેટિવ તબક્કો ભારતીય ચોમાસાને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરી શકે છે અને ગુજરાતમાં ભારે વરસાદમાં ફાળો આપી શકે છે?
|ચોમાસાની સ્થિતિને મજબૂત બનાવે છે :
|નેગેટિવ (ઠંડો) PDO પ્રશાંત મહાસાગર પરના વાતાવરણીય પરિભ્રમણમાં ફેરફાર કરે છે. તે ઉષ્ણકટિબંધીય પવનો અને 'વોકર સર્ક્યુલેશન'ને પ્રભાવિત કરીને ભારતીય ગ્રીષ્મકાલીન ચોમાસાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
|ભેજના પ્રવાહને પ્રોત્સાહન આપે છે :
|અરબી સમુદ્રમાંથી ભારતના પશ્ચિમ ભાગો તરફ ભેજયુક્ત પવનોના વહનને વેગ આપી શકે છે, જે ભારે વરસાદ માટે વિપુલ પ્રમાણમાં ભેજ પૂરો પાડે છે.
|સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ સાથે સંબંધ :
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સંશોધનો દર્શાવે છે કે નેગેટિવ PDO તબક્કો ગુજરાત સહિત પશ્ચિમ-મધ્ય ભારતમાં સામાન્ય કરતાં વધુ ચોમાસાના વરસાદ સાથે જોડાયેલો છે
|લા નીનાની અસરને વધુ બળ આપે છે :
|જ્યારે નેગેટિવ PDO અને લા નીના (અથવા લા નીના જેવી પરિસ્થિતિઓ) એકસાથે થાય છે, ત્યારે તેમની સંયુક્ત અસર ભેજની ઉપલબ્ધતા અને વાતાવરણીય પરિભ્રમણ વધારીને ચોમાસાને વધુ શક્તિશાળી બનાવી શકે છે.
ગુજરાતના ભારે વરસાદનું માત્ર એક જ કારણ નથી વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે PDO એ માત્ર એક પૃષ્ઠભૂમિ પરિબળ છે. ગુજરાતમાં અત્યંત ભારે વરસાદ ત્યારે જ પડે છે જ્યારે સક્રિય મોસમી પવનો, અરબી સમુદ્રનો ભારે ભેજ, લો-પ્રેશર સિસ્ટમ, અનુકૂળ ઉપલા સ્તરના પવનો, સ્થાનિક વાતાવરણીય અસ્થિરતા અને આઇઓડી (IOD) કે એમજેઓ (MJO) જેવા પરિબળો એકસાથે આવે.
3. અલ નીનો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી વખતે હવામાનના મોડેલો અને અંદાજો શા માટે PDO ની અસરનો યોગ્ય આંકલન ન કરી શક્યા?
|ENSO એ પ્રાથમિક પૂર્વસૂચક છે :
|IMD (ભારતીય હવામાન વિભાગ) અને NOAA જેવી હવામાન સંસ્થાઓ અલ નીનો-સધર્ન ઓસિલેશન (ENSO) પર વધુ આધાર રાખે છે, કારણ કે તેની ભારતના મોસમી ચોમાસા પર સૌથી મજબૂત અને સીધી અસર પડે છે.
|PDO એ દીર્ઘકાલીન મોડેલ છે :
|ENSO થી વિપરીત, PDO 20-30 વર્ષોમાં કામ કરે છે અને તે એક બેકગ્રાઉન્ડ સિગ્નલ તરીકે કામ કરે છે, જેથી ટૂંકા ગાળાના પૂર્વસૂચન (Short-term forecasting) માટે તે ઓછું ઉપયોગી બને છે.
|ટૂંકા ગાળાના ડ્રાઇવરો પર ધ્યાન:
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મોસમી ચોમાસાના અંદાજો મુખ્યત્વે ENSO, ઇન્ડિયન ઓશન ડિપોલ (IOD), મેડન-જુલિયન ઓસિલેશન (MJO), દરિયાની સપાટીનું તાપમાન અને લો-પ્રેશર સિસ્ટમ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેની વરસાદ પર તત્કાલ અસર થાય છે.
|PDO ની અડકતરી અસર :
|PDO વાતાવરણીય પરિભ્રમણમાં ફેરફાર કરે છે અને ચોમાસાની તીવ્રતાને અસર કરી શકે છે, પરંતુ તેની અસરો જટિલ, પરોક્ષ અને ઘણીવાર ENSO સાથે ભળેલી હોય છે, જેથી રીયલ-ટાઇમમાં તેને અલગથી માપવી મુશ્કેલ છે.
|અત્યંત ભારે વરસાદના બહુવિધ કારણો:
|ગુજરાતમાં થયેલો ભારે વરસાદ સક્રિય ચોમાસુ, અરબી સમુદ્રનો ભેજ અને લો-પ્રેશર જેવા અનેક પરિબળોનું પરિણામ હતો, જેમાં નેગેટિવ PDO એ માત્ર એક મદદરૂપ પૃષ્ઠભૂમિ તરીકે કામ કર્યું હતું.
|ઘટના પછી મૂલ્યાંકન:
|વૈજ્ઞાનિકો સામાન્ય રીતે આવી ઘટનાઓ બની ગયા પછી જ PDO ની ભૂમિકાનું વિશ્લેષણ કરતા હોય છે.