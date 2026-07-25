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પ્રશાંત મહાસાગર ઠંડો પડ્યો અને ગુજરાત જળબંબાકાર!, જાણી લો જળતાંડવ પાછળનું મહાસાયન્સ, કેમ સુરત, નવસારી, વલસાડ અને અમદાવાદ સ્વિમિંગ પુલ બન્યા

Pacific Decadal Oscillation: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી અનરાધાર વરસી રહેલા વરસાદથી હાલત ખરાબ છે. સૌથી વધુ અસર સુરત, વલસાડ, નવસારી અને અમદાવાદને છે જ્યાં હજુ સુધી પાણી ભરાયેલા છે. 31 લોકોનાં મોત થયા છે અને 50 હજારથી વધારે લોકોનું સ્થળાંતળ કરાયું છે. તંત્ર હજુ પણ લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડી રહી છે. અમદાવાદમાં વરસાદ બંધ થયાના 24 કલાક બાદ પણ બોપલ, શેલા અને ઘૂમા પાણીમાં છે ત્યારે આ કઈ એવી હવામાનની અસર છે જેને 100 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે જાણી લો....

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 25, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:37 PM IST
પ્રશાંત મહાસાગર ઠંડો પડ્યો અને ગુજરાત જળબંબાકાર!, જાણી લો જળતાંડવ પાછળનું મહાસાયન્સ, કેમ સુરત, નવસારી, વલસાડ અને અમદાવાદ સ્વિમિંગ પુલ બન્યા

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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પ્રશાંત મહાસાગર ઠંડો પડ્યો અને ગુજરાત જળબંબાકાર!, જાણી લો જળતાંડવ પાછળનું મહાસાયન્સ,
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