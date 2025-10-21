Prev
ચાલુ વાહને પિચકારી મારતા ચેતજો! CCTVમાં 1348 વાહનચાલકો ઝપટે ચડતા કરાયો દંડ

Bhavnagar News: ભાવનગર મહાનગર પાલિકા દ્વારા સીસીટીવી કેમેરાના માધ્યમથી દંડ વસૂલવાની આ કડક કાર્યવાહી એ સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે જાહેરમાં ગંદકી કે ન્યૂસન્સ કરનારાઓને હવે કોઈ છૂટ મળશે નહીં. સ્વચ્છતા જાળવવા માટે હવે નાગરિકોએ પોતે જાગૃત થઈને સહકાર આપવો પડશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:03 AM IST

Bhavnagar News: શહેરમાં સ્વચ્છતા જાળવવા માટે મહાનગર પાલિકા કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે, પરંતુ ક્યાંક તંત્રની બેદરકારી તો ક્યાંક લોકોમાં જાગૃતિના અભાવે ગંદકી અને ન્યૂસન્સ જોવા મળે છે. શહેરમાં સ્વચ્છતાના પ્રયાસો છતાં, જાહેરમાં ગંદકી કરનારાઓ પર હવે ટેક્નોલોજીની નજર પડી છે. શહેરના મોટા ભાગના માર્ગો પર ફીટ કરાયેલા સીસીટીવી કેમેરા માત્ર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ ઉકેલવામાં જ નહીં, પણ જાહેરમાં પાનની પિચકારી કે થૂંકતા વાહનચાલકોને કેદ કરવામાં પણ ઉપયોગી સાબિત થઈ રહ્યા છે. ભાવનગર મહાનગર પાલિકાએ સ્વચ્છતા અભિયાનને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે આ કેમેરાનો ઉપયોગ કર્યો છે.

ચાલુ વાહને પિચકારી મારતા ૧,૩૪૮ વાહનચાલકો કેદ
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, ભાવનગર શહેરમાં એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ના સમયગાળા દરમિયાન ચાલુ વાહને પાન-માવાની પિચકારી મારતા કુલ ૧,૩૪૮ વાહનચાલકો સીસીટીવી કેમેરાની ઝપટે ચડી ગયા હતા. મનપાએ વાહનની નંબર પ્લેટના આધારે આ વાહનચાલકોની ઓળખ મેળવીને દંડની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ પૈકી અત્યાર સુધીમાં ૩૩૨ આસામીઓ પાસેથી મહાનગર પાલિકાએ કુલ રૂ. ૨.૭૩ લાખનો દંડ વસૂલ કર્યો છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ ગંદકી કરનારા ૭૨ આસામીઓ સામે કોર્ટમાં કેસ પણ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

સ્વચ્છતા માટે લોકજાગૃતિ જરૂરી
મહાપાલિકા સફાઈ પાછળ ખર્ચ કરે છે અને લોકો વેરો ભરે છે, પરંતુ તેનાથી આગળ વધીને નાગરિકોની સ્વયં જાગૃતિનો અભાવ નગરની શોભામાં ઝાંખપ લગાવી રહ્યો છે. ઘરનું આંગણું સ્વચ્છ રાખવું એ દરેકની ફરજ છે, પરંતુ આ જ ભાવના શહેરની સ્વચ્છતા માટે પણ અપનાવવી જરૂરી છે. ખાસ કરીને દિવાળી જેવા તહેવારોમાં લોકો ઘરની સફાઈ કરીને કચરો ગમે ત્યાં ફેંકતા હોવાથી ગંદકી જોવા મળે છે.

