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ગુજરાતમાં બાળકોમાં થતો જીવલેણ વાયરસનો કહેર; શંકાસ્પદ કેસનો આંકડો 57 પર પહોંચ્યો: આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ મોડ પર

Chandipura virus in Gujarat: ગુજરાતમાં હાલ ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રકોપ સતત વધી રહ્યો છે, જેના લીધે સમગ્ર રાજ્યમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગ અને સ્થાનિક તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:57 AM IST
ગુજરાતમાં બાળકોમાં થતો જીવલેણ વાયરસનો કહેર; શંકાસ્પદ કેસનો આંકડો 57 પર પહોંચ્યો: આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ મોડ પર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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