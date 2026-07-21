/ગુજરાતમાં બાળકોમાં થતો જીવલેણ વાયરસનો કહેર; શંકાસ્પદ કેસનો આંકડો 57 પર પહોંચ્યો: આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ મોડ પર

Chandipura virus in Gujarat: હાલમાં ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રકોપ સતત વધી રહ્યો છે, જેને પગલે સમગ્ર આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કુલ શંકાસ્પદ કેસનો આંકડો 57 પર પહોંચ્યો છે, જેમાંથી 10 દર્દીઓના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. દુઃખદ વાત એ છે કે આ વાયરસના કારણે અત્યાર સુધીમાં ભાવનગર અને જામનગરમાં બે બાળકોના મૃત્યુ પણ થયા છે. સ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા માટે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સઘન જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ તંત્ર દ્વારા વાલીઓને ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો બાળકોમાં તાવ, ઉલ્ટી કે અન્ય કોઈ પણ લક્ષણો દેખાય, તો વિલંબ કર્યા વગર તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવો.
શું છે રાજ્યમાં કેસો અને મૃત્યુના આંકડા
ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે સ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક બની છે. અત્યાર સુધીમાં ભાવનગર અને જામનગરમાં આ વાયરસના કારણે બે બાળકોના દુઃખદ મૃત્યુ નોંધાયા છે. રાજ્યભરમાં કુલ શંકાસ્પદ કેસનો આંકડો 57 પર પહોંચી ગયો છે. લેબોરેટરી ટેસ્ટિંગ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં 10 રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જેના લીધે તબીબી આલમમાં દોડધામ મચી ગઈ છે.
તંત્ર દ્વારા સાવચેતી અને રાહત પગલાં
વાયરસના સંક્રમણને આગળ વધતું અટકાવવા માટે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સઘન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં અને ખાસ કરીને જ્યાં રેતીની માખીઓ (Sandflies) વધારે જોવા મળે છે ત્યાં જંતુનાશક દવાઓ (Dusting/Spraying)નો છંટકાવ શરૂ કરી દેવાયો છે. ગામડાંઓ અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં આરોગ્ય કર્મચારીઓની ટીમ દ્વારા ઘરે-ઘરે જઈને સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
માતા-પિતા માટે ખાસ અપીલ
ચાંદીપુરા વાયરસ મુખ્યત્વે નાના બાળકોને નિશાન બનાવે છે. તેથી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વાલીઓને ખાસ વિનંતી અને અપીલ કરવામાં આવી છે.
શું છે ચાંદીપુરા વાયરસના મુખ્ય લક્ષણો
ઉલ્લેખનીય છે કે, જો તમારા બાળકમાં તાવ, ઉલ્ટી કે આ પ્રકારના કોઈ પણ લક્ષણો દેખાય, તો તેને સામાન્ય ગણીને ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરવાને બદલે તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર કે હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવો. સમયસરની સારવાર જ બાળકના જીવનું રક્ષણ કરી શકે છે.