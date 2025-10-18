ગુજરાતના રાજકારણનું પાવર સેન્ટર બદલાયું, દાદા પર ભારે પડ્યું સંઘવીનું PR
Gujarat CM-DCM Duo Back : હર્ષ સંઘવીને પ્રમોશન અને ચાર વર્ષ બાદ ગુજરાતને નાયબ મુખ્યમંત્રી મળવા એ બતાવે છે કે ગુજરાતના રાજકારણમાં ઝડપથી બદલાવ થઈ રહ્યો છે
Gujarat Cabinet Expansion : ગુજરાતના રાજકારણમાં દિવાળી પહેલાં જ મોટા ફેરફારો થઈ ગયા છે. ગુજરાતનું રાજકારણ સ્પષ્ટ રીતે પરિવર્તન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નેતૃત્વ યથાવત છે, પરંતુ સત્તા અને સંગઠનની પકડ હવે વધુ યુવા અને ગતિશીલ ચહેરાઓમાં વહેંચાઈ રહી છે. આ ફેરફાર આગામી સમયમાં ગુજરાતની રાજનીતિ અને શાસન પર શું અસર કરશે, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
હર્ષ સંઘવીને પ્રમોશન
ગુજરાતમાં ભાજપ ફરી એકવાર ડેપ્યુટી સીએમ ફોર્મ્યુલા પર પાછી ફરી છે. શુક્રવારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ અને ફેરબદલમાં સુરતના હર્ષ સંઘવીને મોટું પ્રમોશન મળ્યું. તેમને ગુજરાતના ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી રાજ્યમાં કોઈ ડેપ્યુટી સીએમ નહોતા. હર્ષ સંઘવી અત્યાર સુધી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રીની સાથે ટ્રાન્સપોર્ટ અને રમતગમત વિભાગ સ્વતંત્ર હવાલો સંભાળી રહ્યા હતા. હવે તેમને મોટું પ્રમોશન મળ્યું છે. તેઓ ગુજરાતના છઠ્ઠા ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા છે. નીતિન પટેલ છેલ્લા ડેપ્યુટી સીએમ હતા. હર્ષ સંઘવી રાજ્યના સૌથી નાના ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા છે. જ્યારે હર્ષ સંઘવીએ ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે શપથ લીધા ત્યારે તેનો પડઘો સમારોહમાં જોવા મળ્યો.
ગુજરાતની રાજનીતિમાં મોટા બદલાવ
જોકે, આ આંતરિક કારણો ગમે તે હોય, રાજકારણમાં બહારનો સંદેશ સૌથી મહત્ત્વનો હોય છે. મંત્રાલયોની આ ફાળવણી એવો સ્પષ્ટ સંકેત આપી રહી છે કે ગુજરાતના પાવર સ્ટેશનમાં બદલાવની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ચૂકી છે. અનુભવી નેતાના કાર્યબોજમાં ઘટાડો અને યુવા નેતાના કદમાં વધારો – આ ગુજરાત ભાજપમાં શક્તિ સંતુલન પુનઃ ગોઠવવાની પ્રક્રિયાને દર્શાવે છે.
મુખ્યમંત્રીનો કામનો ભાર હળવો કરાયો
ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રાલયો ઓછા થવા પાછળ એક ચર્ચા એવી પણ છે કે મુખ્યમંત્રીએ પોતે જ ઘરની જવાબદારીઓને કારણે વારંવાર પદ છોડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. જોકે, કેન્દ્રીય નેતૃત્વએ તેમને નિવૃત્ત થવા દીધા નથી. સંભવ છે કે આ ફેરફારો તેમની વિનંતીઓને માન આપીને, કાર્યબોજ હળવો કરવાના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવ્યા હોય. જોકે, રાજકીય વિશ્લેષકો માની રહ્યા છે કે સંગઠન અને પ્રજામાં સંઘવીનું પ્રમોશન એક મોટો સંદેશ છે કે ભાજપ યુવા નેતૃત્વને આગળ વધારવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.
કોની સિદ્ધી પ્રજા સુધી પહોંચી, ભુપેન્દ્ર પટેલ કે પછી હર્ષ સંઘવી
બીજું એ પણ કહી શકાય કે, ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતા પર હર્ષ સંઘવીનું પીઆર ભારે પડ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, જેઓ 'દાદા'ના હુલામણા નામથી જાણીતા છે, તેમની પાસે અગાઉના મંત્રીમંડળમાં ઘણા મોટા અને કદાવર વિભાગો હતા. જોકે, નવા ફેરફારોમાં તેમની પાસેથી કેટલાક મુખ્ય મંત્રાલયો અન્ય મંત્રીઓને ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ નિર્ણયથી સીધો સવાલ એ થાય છે કે શું માહિતી વિભાગ મુખ્યમંત્રીની સિદ્ધિઓને પ્રજા સુધી પહોંચાડવામાં ક્યાંક ઊણા ઉતર્યા છે, કે પછી આ ફેરફાર કોઈ અન્ય રાજકીય ગણતરીનો ભાગ છે?
હર્ષ સંઘવી યુવા મંત્રી
૮ જાન્યુઆરી, ૧૯૮૫ના રોજ જન્મેલા હર્ષ સંઘવી હાલમાં ૪૦ વર્ષના છે. તેઓ અગાઉ ગુજરાત ભાજપ યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. તેઓ ૨૦૧૨માં પહેલી વાર ધારાસભ્ય બન્યા હતા. ત્યારથી તેઓ સુરત મજુરા મતવિસ્તારમાંથી સતત ચૂંટણી જીતતા આવ્યા છે. છેલ્લી ચૂંટણીમાં તેમણે આપ ઉમેદવાર અને ભૂતપૂર્વ ભાજપ નેતા પીવીએસ શર્માને ૧.૧૬ લાખથી વધુ મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા હતા. સંઘવીએ અગાઉ રમતગમત, યુવા સેવાઓ, સ્વૈચ્છિક સંગઠન સંકલન, બિન-નિવાસી ગુજરાતી વિભાગ, પરિવહન, ગૃહરક્ષકો અને ગ્રામરક્ષકો, નાગરિક સંરક્ષણ, જેલ, સરહદ સુરક્ષા (બધા સ્વતંત્ર ચાર્જ), ગૃહ અને પોલીસ આવાસ, ઉદ્યોગો અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ રાજ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી.
હર્ષ સંઘવી પાસે કેટલી સંપત્તિ છે?
હર્ષ સંઘવીએ ૧૫ વર્ષની ઉંમરે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમના પિતા હીરાના વેપારી હતા. તેમના પિતાનું નામ રમેશ કુમાર સંઘવી છે અને તેમની માતાનું નામ દેવેન્દ્રબેન સંઘવી છે. સંઘવીએ નવમા ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યો છે. તેમની પત્નીનું નામ પ્રાચી છે. જે ગૃહિણી છે. હર્ષ સંઘવીને બે બાળકો છે. દીકરાનું નામ આરુષ અને દીકરીનું નામ નીરવ છે. હર્ષ રાજકારણી હોવાની સાથે હીરાના વેપારી પણ છે. હર્ષ સંઘવી પાસે ૧૨.૩૨ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે. જેમાં ઘરેણાંની સાથે ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર કારનો પણ સમાવેશ થાય છે.
