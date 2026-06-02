/વરસાદે વેર્યો વિનાશ! ચોમાસા પહેલા જ જગતના તાત પર તૂટ્યું આભ, કાપણી માટે તૈયાર ઉભો પાક પાણીમાં ગરકાવ

Gujarat Rain: મોડી રાત્રે આકાશમાં ઘેરાયેલા કાળા ડિબાંગ વાદળો, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને પછી ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો. સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ, કામરેજ, બારડોલી અને માંડવી સહિતના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. જે પાક થોડા જ દિવસોમાં ખેતરમાંથી ઘેર પહોંચવાનો હતો. જે પાક વેચીને ખેડૂતો પોતાના પરિવારના સપનાઓ સાકાર કરવા માંગતા હતા. એ જ પાક આજે વરસાદી પાણીમાં પલળી ગયો છે. ઉનાળુ ડાંગર, મગ અને તલ જેવા પાકો હાલમાં કાપણીના તબક્કામાં છે. અનેક ખેડૂતો હજુ પાક કાપી શક્યા ન હતા, જેના કારણે ઉભા પાકને સીધું નુકસાન થયું છે.
ગુણવત્તા ઘટે એટલે બજારમાં ભાવ પણ ઘટે
તો બીજી તરફ કેટલાક ખેડૂતો દ્વારા કાપીને ખેતરમાં રાખવામાં આવેલ પાક પણ વરસાદના પાણીમાં તરબોળ થઈ ગયો છે. પાણીમાં પલળેલા ડાંગરની ગુણવત્તા ઘટી જાય છે. અને ગુણવત્તા ઘટે એટલે બજારમાં ભાવ પણ ઘટે. એટલે કે ખેડૂતો માટે મોઢે આવેલ કોળિયો છીનવાઈ જવા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
બે દિવસ અગાઉ કીમ-ઓલપાડ સ્ટેટ હાઇવે પર ખેડૂતો ભેજવાળું ડાંગર સુકવવા માટે પાથરી રહ્યા હતા. વરસાદની આગાહી મળતાં મોટાભાગના ખેડૂતો સમયસર ડાંગર ઉઠાવી લેવામાં સફળ રહ્યા. પરંતુ જે ખેડૂતોનું ડાંગર હજુ રોડ પર જ પડ્યું હતું, તેમના માટે આ વરસાદ આફત બનીને આવ્યો.
ખેડૂતો કરી રહ્યા છે ચારેય બાજુથી સંઘર્ષ
એક તરફ કમોસમી વરસાદ, ક્યારેક વાવાઝોડા જેવી કુદરતી આફતો અને બીજી તરફ પાકના પૂરતા ભાવ ન મળવાની સમસ્યા. ગુજરાતનો ખેડૂત જાણે ચારેય બાજુથી સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. મહિનાઓ સુધી તડકો, ગરમી અને મહેનત સહન કરીને તૈયાર કરેલો પાક જ્યારે આંખો સામે બરબાદ થતો જોવા મળે, ત્યારે ખેડૂતની પીડા શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે.
કુદરતના આ અણધાર્યા મારથી સુરત જિલ્લાના અનેક ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. હવે ખેડૂતોની નજર સરકાર તરફ છે કે નુકસાનનું યોગ્ય સર્વેક્ષણ થાય અને વહેલી તકે સહાય મળે. કારણ કે આજે માત્ર પાક જ નહીં, પરંતુ ખેડૂતોની અનેક આશાઓ પણ વરસાદમાં ધોવાઈ ગઈ છે.
ખેડૂતો પર ઘેરાયા આર્થિક સંકટના વાદળો
આ તરફ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં મધરાત્રે આવેલા અચાનક તોફાની પવન અને વરસાદે ખેડૂતોના સપનાઓને ચકનાચૂર કરી દીધા છે. વર્ષભરની મહેનત કરીને તૈયાર કરાયેલો કેળનો પાક પળવારમાં જમીનદોસ્ત થઈ ગયો છે. તાંદલજા, ગણેશવડ અને જબુગામ સહિતના વિસ્તારોમાં હજારો કેળના છોડ ધરાશાયી થતા ખેડૂતો પર આર્થિક સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે.
તૈયાર પાક જમીનદોસ્ત
અચાનક આવેલા વરસાદ અને વાવાઝોડા સમાન પવનના આ દ્રશ્યો છે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ખેતરોમાં લહેરાતો કેળનો પાક હવે જમીન પર પડેલો જોવા મળી રહ્યો છે. વર્ષભરની મહેનત, આશાઓ અને સપનાઓ પળવારમાં વેરવિખેર થઈ ગયા છે. જે ખેતરો થોડા દિવસોમાં આવક આપવાના હતા, ત્યાં હવે માત્ર બરબાદીના દ્રશ્યો જ જોવા મળી રહ્યા છે.
ભારે પવનને કારણે સીધો ફટકો પડ્યો
તાંદલજા, ગણેશવડ, જબુગામ સહિતના વિસ્તારોમાં મધરાત્રે અચાનક તેજ ગતિએ પવન ફૂંકાતા કેળના ખેતરોને સીધો ફટકો પડ્યો હતો. અનેક ખેતરોમાં કેળના આખેઆખા છોડ જમીનદોસ્ત થઈ ગયા. તો કેટલાક ખેતરોમાં ફળ સાથેના છોડ તૂટી પડતા ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું. દ્રશ્યો જ નુકસાનની ગંભીરતાની સાક્ષી પૂરી રહ્યા છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, કેળનો પાક વેચાણ માટે લગભગ તૈયાર હતો. આગામી દિવસોમાં સારી આવકની આશા હતી. પરંતુ કુદરતના એક ઝાપટાએ તમામ આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું. હવે પાક બચાવવાની શક્યતાઓ પણ ખૂબ ઓછી દેખાઈ રહી છે અને ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાના નુકસાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ખેડૂતોની સરકાર પાસે યોગ્ય વળતરની માંગ
વરસાદી સિઝનની તો હજુ શરૂઆત જ થઈ છે. ત્યારે આટલું મોટું નુકસાન થતા ખેડૂતોમાં આગામી દિવસોને લઈને પણ ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો સરકાર પાસે તાત્કાલિક સર્વે અને યોગ્ય વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે.
જિલ્લા બાગાયતી વિભાગે તાત્કાલિક સર્વે કરીને રિપોર્ટ સરકારને મોકલવાની અને નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવાની હૈયાધારણ આપી છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, જે અન્નદાતાએ વર્ષભર મહેનત કરીને પાક તૈયાર કર્યો હતો. તેની બરબાદ થયેલી આશાઓને વળતર કેટલું રાહત આપી શકશે?