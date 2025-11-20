‘નગરદેવી’ ભદ્રકાળી માતાના મંદિરનું ગર્ભગૃહ જલ્દી સંપૂર્ણ સુવર્ણ જડિત બનશે, ભક્તો આપી શકશે સોનાનું દાન
bhadrakali temple: અમદાવાદીઓની આસ્થાનું કેન્દ્ર ભદ્રકાળી મંદિરના ગર્ભગૃહને સુવર્ણ જડિત બનાવવાનું કામ ફરી શરૂ થવાનું છે. હવે મંદિરનું સમગ્ર ગર્ભગૃહ સુવર્ણ જડિત બનશે.
Ahmedabad News: અમદાવાદમાં લાલ દરવાજા નજીક આવેલું નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાનું મંદિર અમદાવાદીઓ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. હવે ટૂંક સમયમાં નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના સુવર્ણ જડિત ગર્ભગૃહના દર્શન ભક્તો કરી શકશે. હવે નગરદેવી માતા ભદ્રકાળી માતાનો સંપૂર્ણ ગર્ભગૃહ સુવર્ણ જડિત બનાવવા આગામી સપ્તાહમાં કામ હાથ લેવાશે. ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ 50 ટકા ગર્ભગૃહ સુવર્ણ જડિત છે.
રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હતા ત્યારે પ્રથમ કળશ સુવર્ણ જડિત કરી કામ શરૂ કરાયું હતું. જે બાદ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા વચ્ચે કોરોના અને અન્ય સમસ્યા આવતા કામ બંધ રહ્યું હતું. જોકે હવે ફરી મંદિર દ્વારા ગર્ભગૃહ સુવર્ણ જડિત બનાવવા કામ હાથ લેવાયું. સુવર્ણ જડિત મંદિર બનાવવા માટે પહેલા ગર્ભગૃહમાં પહેલા સાગ, તેની ઉપર કોપર અને કોપર ઉપર સુવર્ણ જડિત વરખ લગાવી ગર્ભગૃહને સુવર્ણ જડિત બનાવાય છે. જે વિશેષ કામ સોમનાથ, દ્વારકા સહિત વિવિધ મંદિરમાં કામ કરનાર ગૃરુકૃપા ગોલ્ડન ટચ એન્ડ આર્ટ ગેલેરી જેણે આ કામ ની શરૂઆત કરી તે જ ફરી ગર્ભગૃહ સુવર્ણ જડિત બનાવવાનું કામ કરશે.
એક અંદાજ પ્રમાણે હાલમાં 50 ટકા ગર્ભગુહમાં અંદાજે દોઢ કિલો સોનુ છે. જ્યારે હજુ અન્ય દોઢ થી 2 કિલો સોનુ જતા અંદાજે 4 કિલો સોનામાં સંપૂર્ણ ગર્ભગૃહ સુવર્ણ જડિત બનશે. જે સંપૂર્ણ સુવર્ણ જડિત ગર્ભગૃહ બનતા માતાના અનેરા દર્શન નો લોકોને લાવો મળશે. જ્યાં ગર્ભગૃહમાં તમામ ભક્તો લાભ લઇ શકે માટે મંદિર દ્વારા એક વ્યક્તિ પાસે 1 ગ્રામ સોનુ લેવાનું નક્કી કરાયું. જે સંપૂર્ણ ગર્ભગૃહ થોડા મહિનામાં સુવર્ણ જડિત બનાવવા મંદિરનો અંદાજ છે..
રસોડા વિશે પણ લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય
નગરદેવી ભદ્રકાળી મંદિરને લઈને એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવાયો છે. જે નિર્ણય મુજબ માતાને ધરાવાતા થાળની રસોઈ હવે મંદિરના આંગણે જ બનાવાશે. જે 615 વર્ષ પછી નગરદેવી ભદ્રકાળીનો થાળ મંદિર પરિસરમાં જ બનશે. જેને લઈને ભદ્ર મંદિર પરિસરમાં એક સપ્તાહમાં રસોડું બની જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ માતાનો થાળ ગુજરી બજાર પાસેના પૌરાણિક લક્ષ્મી માતાના મંદિરે થાળ માટેની રસોઈ બને છે. જ્યાં લક્ષ્મી મંદિરથી પૂજારી મંત્રવિધિ સાથે થાળ લઈને ભદ્રકાળી મંદિર જાય છે. જે બંને મંદિર વચ્ચે અડધોથી એક કિલોમીટરનો રસ્તો છે. જોકે ત્યાં ટ્રાફિક વધુ રહે છે જેથી અગવડતા પડે છે. અને હવે ભદ્ર મંદિર પરિસરમાં રસોડું બનતા તમામ અગળવતા થશે દૂર.
