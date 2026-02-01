Prev
Devvrat Singh Rajawat: ગુજરાતનો ગોલ્ફ સ્ટાર ચમક્યો છે. 14 વર્ષીય દેવવ્રત સિંહ રાજાવત થાઈલેન્ડમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. નાની ઉંમરે મોટી ઉડાન ભરી છે. એશિયન જુનિયર માસ્ટર્સ ગોલ્ફ ચેમ્પિયનશિપમાં દેશનું માન દેવવ્રત સિંહ વધારશે.  

Feb 01, 2026

બ્લેક માઉન્ટેન ગોલ્ફ કોર્સ પર જોવા મળશે ગુજરાતી યુવા ખેલાડીનું કૌશલ્ય: દેવવ્રત સિંહની ભારતીય ટીમમાં પસંદગી

Devvrat Singh Rajawat: ગુજરાતના 14 વર્ષીય ગોલ્ફ સ્ટાર દેવવ્રત સિંહ રાજાવતની સત્તાવાર રીતે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. દેવવ્રત આગામી 2 થી 5 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન થાઈલેન્ડના હુઆ હિન ખાતે યોજાનારી પ્રતિષ્ઠિત 'એશિયન જુનિયર માસ્ટર્સ ગોલ્ફ ચેમ્પિયનશિપ'માં રમશે. તે જુનિયર અંડર-18 કેટેગરીમાં સ્પર્ધા કરશે.

દેવવ્રતની આ પસંદગી તેના શાનદાર પ્રદર્શનને આધારે થઈ છે. તેમણે ગત વર્ષે 28 થી 30 ઓક્ટોબર દરમિયાન આઈ.ટી.સી. (ITC) ક્લાસિક ગોલ્ફ રિસોર્ટ ખાતે યોજાયેલી 'ગ્રીન્સ ટુ ગ્લોરી એલિટ જુનિયર ગોલ્ફ ચેમ્પિયનશિપ ક્વોલિફાયર્સ'માં વિજય મેળવ્યો હતો. હવે તે થાઈલેન્ડના પ્રખ્યાત બ્લેક માઉન્ટેન ચેમ્પિયનશિપ ગોલ્ફ કોર્સ પર પોતાની રમતનું કૌશલ્ય બતાવશે, જે 'ગોલ્ફ ડાયજેસ્ટ' દ્વારા વિશ્વના ટોચના 100 ગોલ્ફ કોર્સમાં સ્થાન પામેલું છે અને એશિયાનો શ્રેષ્ઠ ગોલ્ફ ચેમ્પિયનશિપ કોર્સ ગણાય છે.

નાની ઉંમર, મોટી સિદ્ધિઓ
દેવવ્રત ખરેખર એક અસાધારણ પ્રતિભા ધરાવે છે. માત્ર 7 વર્ષની ઉંમરે ઉત્તર કેરોલિના (USA) માં આયોજિત 'યુએસ વર્લ્ડ ગોલ્ફ ચેમ્પિયનશિપ'માં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર તે સૌથી યુવા ભારતીય ગોલ્ફર બન્યા હતા. તે 3 વર્ષની ઉંમરથી ગોલ્ફની તાલીમ લઈ રહ્યા છે અને 4 વર્ષની ઉંમરથી આવી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ રહ્યો છે.

