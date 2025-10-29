Prev
રાજ્ય સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય, ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનનો કરાશે સર્વે, સાત દિવસમાં પૂર્ણ થશે કાર્યવાહી

ગુજરાતના ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની ગઈ છે. તાજેતરમાં આવેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવી લીધો છે. કેટલાક જિલ્લામાં તો મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. રાજ્ય સરકારે નુકસાનીનો સર્વે કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. 
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:52 PM IST

ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં તાજેતરમાં આવેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. મગફળી, કપાસ સહિત અન્ય પાકમાં ખેડૂતોને નુકસાન થતાં રડવાનો વારો આવ્યો છે. બીજીતરફ આજે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કેબિનેટની બેઠકમાં ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કેબિનેટની બેઠક બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યુ કે સર્વે બાદ ખેડૂતોને સહાય ચુકવવામાં આવશે.

ખેડૂતોને સહાય ચુકવાશેઃ જીતુ વાઘાણી
રાજ્યની કેબિનેટમાં લેવાયેલા નિર્ણયની વાત કરતા પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કહ્યુ કે, મુખ્યમંત્રીએ સર્વે કરવા આદેશ આપ્યો છે. કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત તમામ જિલ્લાઓમાં સર્વે કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સાત દિવસમાં આ સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનનો સર્વે કરવામાં ટેક્નોલોજીની મદદથી લેવામાં આવશે. જો ફિઝિકલ સર્વેની જરૂર પડશે તો તે પણ કરવામાં આવશે. 

જીતી વાઘાણીએ જણાવ્યુ કે પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ 10 લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં નુકસાન થયું છે. જીતુ વાઘાણીએ કહ્યુ કે પાંચ જિલ્લામાં વરસાદ વધુ છે. તેમણે કહ્યું કે સહાય બાદ સરકાર ખેડૂતોની મદદ કરશે. જીતુ વાઘાણીએ કહ્યુ કે ખેડૂતોને બેઠા કરવા માટે જે કરવું પડે તે કરવા માટે સરકાર તૈયાર છે. જીતી વાઘાણીએ કહ્યુ કે અમરેલી, સોમનાથ, ભાવનગર, સુરત, તાપી અને વલસાડના કેટલાક ભાગમાં સૌથી વધારે અસર થઈ છે. પરંતુ મોટા ભાગના જિલ્લામાં નુકસાન થયું હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. 

