PM મોદીનો અનોખો સૂટ, જે હીરા કરતાં પણ કિંમતી! કેમ રખાય છે બુલેટપ્રૂફ બોક્સમાં! જાણો કોણ છે ખરીદનાર ગુજરાતી?
Narendra Modi 75th Birthday: આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિન. સુરતમાં હીરા ઉદ્યોગકાર લાલજી પટેલ દ્વારા પ્રધાનમંત્રીનો સૂટ ખરીદવામાં આવ્યો હતો. વર્ષ 2015માં લીલામીમાં મોદી શૂટ ખરીદવામાં આવ્યો હતો. રૂ 4.31 કરોડનો આ શૂટ ખરીદવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદના આર્ટિસ્ટ દ્વારા વડાપ્રધાનનું મિમ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ મિમ આબેહૂબ પ્રધાનમંત્રીની ઝલક દેખાય છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના શૂટ વાળું મિમ બુલેટપ્રુફ કાચમાં રાખવામાં આવ્યું છે. સ્પેશિયલ કેમિકલના વપરાશના કારણે કોઈ જીવજંતુ કે કાપડ ખરાબ થતું નથી.
Narendra Modi 75th Birthday: આજે આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ છે. આ પ્રસંગે તેમના જીવન સાથે જોડાયેલી એક રસપ્રદ વાત યાદ કરવી જરૂરી છે. સુરતના જાણીતા હીરા ઉદ્યોગપતિ લાલજીભાઈ પટેલ અને નરેન્દ્ર મોદીના પ્રખ્યાત "મોદી સૂટ" ની વાત. આ સૂટ માત્ર એક કપડાનો ટુકડો નથી, પરંતુ તે દેશભક્તિ અને સમાજસેવાનું પ્રતીક બની ગયો છે.
4.31 કરોડનો ઐતિહાસિક સૂટ
વર્ષ 2015 માં, એક ખાસ હરાજીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં નરેન્દ્ર મોદીએ પહેરેલો એક સૂટ વેચાણ માટે રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સૂટની ખાસિયત એ હતી કે તેના પર 'નરેન્દ્ર દામોદર મોદી' નામની પ્રિન્ટ નાના અક્ષરોમાં આખા કપડા પર વણેલી હતી. આ સૂટને ખરીદવા માટે ઘણા લોકોએ બોલી લગાવી હતી, પરંતુ અંતે સુરતના હીરા ઉદ્યોગપતિ લાલજીભાઈ પટેલે તેને 4.31 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
આ સૂટની કિંમત વિશે વાત કરતાં લાલજીભાઈએ કહ્યું હતું કે, તેમના માટે હીરા કરતાં પણ આ સૂટનું મૂલ્ય વધારે છે. આ સૂટ ખરીદવા પાછળનો હેતુ પણ મહાન હતો. આ સૂટના વેચાણમાંથી જે પૈસા મળ્યા તે ગંગા નદીના શુદ્ધિકરણ માટેના ભંડોળમાં વાપરવામાં આવ્યા હતા, જે એક ઉત્તમ સમાજસેવા હતી.
આબેહૂબ મિમ અને સુરક્ષા
અમદાવાદના એક કલાકારે આ ખાસ સૂટનું એક આબેહૂબ સ્ટેચ્યુ (જેને તમે મિમ પણ કહી શકો) બનાવ્યું છે. આ સ્ટેચ્યુ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની આબેહૂબ ઝલક આપે છે. આ સ્ટેચ્યુ અને તેની સાથેના સૂટને ખાસ સુરક્ષા આપવામાં આવી છે. તેને બુલેટપ્રૂફ કાચના કવરમાં રાખવામાં આવ્યું છે. આ કવરમાં ખાસ કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી કપડાને કોઈ પણ જીવજંતુ કે હવામાનની અસર થતી નથી અને તે હંમેશા સલામત રહે છે.
આમ, નરેન્દ્ર મોદીનો આ સૂટ માત્ર એક કપડું નથી, પરંતુ તે દેશપ્રેમ, સમાજ સેવા અને કલાનું અનોખું મિશ્રણ છે, જે આજે પણ લોકોને પ્રેરણા આપી રહ્યું છે.
