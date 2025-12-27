Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ભાડુઆત માલિકની સંમતિ વગર મિલકતમાં બાંધકામ ન કરી શકે, બાકી કબજો પરત સોંપવો પડે

ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક ભાડુઆત દ્વારા મિલકતમાં કરેલા બાંધકામના કેસમાં મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે કહ્યું કે મકાન માલિકની સંમતિ વગર ભાડુઆત મિકલતમાં કોઈ બાંધકામ કરે તો તેણે કબજો પરત સોંપવો પડે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:54 AM IST

Trending Photos

ભાડુઆત માલિકની સંમતિ વગર મિલકતમાં બાંધકામ ન કરી શકે, બાકી કબજો પરત સોંપવો પડે

અમદાવાદઃ જ્યારે કોઈ ભાડુઆત મકાન ભાડે લે ત્યારે તેને તે ઘરમાં કે ફ્લેટમાં માત્ર રહેવાનો અધિકાર મળે છે. ભાડુઆત મકાન માલિકની સંમત્તિ વગર કોઈ ભાડુઆત કોઈ બાંધકામ કરી શકે નહીં. આવી ઘટનાને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે કહ્યું કે માલિકની સંમતિ વગર ભાડુઆત કોઈ બાંધકામ કરે તો મિલકતનો કબજો પરત આપવો પડે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ચુકાદો
ગુજરાત હાઈકોર્ટે ચુદાકામાં જણાવ્યું કે જો કોઈ ભાડુઆતે ટીવી એક્ટની કલમ 108 ના અનુચ્છેડ (ઓ) ની જોગવાઈ વિરુદ્ધ કૃત્ય કર્યું હોય તો મકાનમાલિક વિવાદીત મિલ્કત સ્થળની સ્થિતિ પરત મેળવવા હકદાર રહે છે. જસ્ટિસ જે.સી. દોશીએ પોતાના ચુકાદામાં કહ્યું- ભાડા કાયદાની કલમ 23 પ્રમામે ભાડુઆત પોતાના ખર્ચે વીજળી મેળવવા હકદાર છે. આ સિવાય ભાડુઆત મકાનમાલિકની સંપતિ વગર કોઈ કાયમી બાંધકામ કરે તો તે ભાડાની જગ્યા પરત સોંપવા માટેજ વાબદાર છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ સાથે કોર્ટે વર્ષોથી ગોડાઉનની મિલકત ભાડે ધરાવતા ભાડુઆતને ચાર સપ્તાહની અંદર મિકલતનો કબજો મકાનમાલિકને સોંપી દેવાનો આદેશ કર્યો હતો. આ કેસની વાત કરીએ તો પુરાવાના આધારે તે સ્પષ્ટ થયું કે ભાડુઆત દ્વારા ગોડાઉન મિલ્કતમાં દિવાલના પાકા બાંધકામથી તે સ્પષ્ટ થાય છે કે ભાડુઆતે માળખાનો ઉપયોગ મકાનમાલિકની સંપતિ વગર કર્યો છે. હાઈકોર્ટે વર્ષોથી ભાડાપટ્ટે રહેતા ભાડુઆતની રિવીઝન અરજી ફગાવી દીધી હતી. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
LandlordTenantpropertyconstruction

Trending news