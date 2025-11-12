Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ઊંઝા ઉમિયા માતા મંદિર કમ્પાઉન્ડમાં 10 લાખના ઘરેણાની ચોરી! ગણતરીના દિવસોમાં પોલીસે ભેદ ઉકેલ્યો!

Unjha Umiya Temple: ઉત્તર ગુજરાતના પ્રખ્યાત તીર્થધામ ઊંઝા સ્થિત ઊમિયા માતા મંદિર પરિસરમાં ગત 5 નવેમ્બરના રોજ થયેલી સોનાના દાગીનાની ચોરીનો ભેદ ઊંઝા પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસે ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલી બે મહિલાઓની ધરપકડ કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:41 PM IST

Trending Photos

ઊંઝા ઉમિયા માતા મંદિર કમ્પાઉન્ડમાં 10 લાખના ઘરેણાની ચોરી! ગણતરીના દિવસોમાં પોલીસે ભેદ ઉકેલ્યો!

Unjha News: ઊંઝાના ઉમિયા માતાજી મંદિરે દર્શન કરવા આવેલા એક દર્શનાર્થીના બેગમાંથી રૂપિયા 10 લાખના સોનાના દાગીનાની ચોરી થઈ છે. ભીડનો લાભ લઈને અજાણ્યો ચોર દાગીના લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો. આ અંગે ઊંઝા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. હવે સોનાના દાગીનાની ચોરીનો ભેદ ઊંઝા પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસે ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલી બે મહિલાઓની ધરપકડ કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું હતી ઘટના?
ઊંઝામાં પાટણ રોડ પર રહેતા મીનાબેન દીપકકુમાર પટેલના કુટુંબમાં લગ્ન પ્રસંગ હતો. તેઓ પતિ સાથે એક્ટિવા પર તેમની સાસુના ઘરેણાં લેવા આવ્યા હતા, જે ઊંઝા માર્કેટયાર્ડની બેંકના લોકરમાં રાખેલા હતા. બેંકમાંથી દાગીના લીધા બાદ મીનાબેને એક સ્ટીલના ડબ્બામાં મૂકીને બેગમાં રાખ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ ઉમિયા માતાજીના દર્શન કરવા મંદિરે આવ્યા હતા. ગત 5 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ઊંઝા ઊમિયા માતા મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં દર્શનાર્થીના બેગમાંથી સોનાના દાગીનાની ચોરી થઈ હતી. ચોરી થયેલા દાગીનાની કુલ કિંમત આશરે 10 લાખ જેટલી થવા જાય છે, જેમાં અંદાજે 10 તોલા સોનું સામેલ હતું. આ ઘટનાને પગલે મંદિર પરિસરમાં તેમજ વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી.

પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ચોરને ઝડપી પાડ્યા
ચોરીની ઘટના બાદ ઊંઝા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. આખરે, ઊંઝા પોલીસની ટીમને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે, ચોરી કરનારી બે મહિલાઓ ચોરીના દાગીના વેચવા માટે જઈ રહી હતી, ત્યારે તેમને કામલી રોડ પરથી ઝડપી લેવામાં આવી હતી.

ઝડપાયેલી મહિલાઓના નામ:
1. માયાબેન વા/ઓફ દલીપભાઇ (ઉ.વ. 30), રહે. ગાયત્રી મંદિર પાછળ, છાપરામાં, મહેસાણા.
2. કાજલબેન વા/ઓફ અજયભાઇ હરીભાઇ (ઉ.વ. 22), રહે. ગાયત્રી મંદિર પાછળ, છાપરામાં, મહેસાણા.

ઊંઝા પોલીસે આ બન્ને મહિલાઓને ઝડપી પાડી તેમની પાસેથી ચોરીના દાગીના પણ કબજે કર્યા છે. પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ આ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાખતા શ્રદ્ધાળુઓ અને સ્થાનિકોએ પોલીસની કામગીરીને બિરદાવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratmehsanaTheftUnjha Umiya Mata templeUnjha Umiya temple compoundsolved casefew days

Trending news